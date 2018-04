Auferstehung: Wegloses wird Weg

Als die drei Frauen am frühen Ostermorgen zum Grab aufbrechen, geht die Sonne auf. Das Morgenlicht bricht in die von Trauer und Tod gezeichnete Welt ein – doch die Frauen bemerken es nicht. Sie sehen nur den unverrückbaren Stein vor sich, der das Grab verschliesst. Sie fürchten zurecht: wir können den Leichnam Jesu nicht salben. Doch der Stein, der sehr gross ist, ist weggewälzt. Das Licht fällt ins dunkle Grab. In der Stätte des Todes finden sie Jesus nicht.

«Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?» fragen die Engel. «Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier.»Es ist eine Geschichte voller Zeichen, die uns an Ostern erzählt wird. Zeichen, die über das Sichtbare und Fassbare hinausweisen. Denn die biblische Welt ist «keine tote Bühne», wie der Alttestamentler Othmar Keel betont, sondern durchdrungen von einer unsichtbaren Wirklichkeit, die immer wieder einbricht in unsere festgefügte Welt: als Wirklichkeit Gottes, die neues Leben schafft; als Wirklichkeit gottfeindlicher Mächte, die Leben zerstört und zerrüttet. Wenn das passiert, gerät unsere Welt aus den Fugen. Wir erschrecken zutiefst wie die drei Frauen, die erschüttert vom leeren Grab davonrennen.

Aus den Psalmen wussten sie: ein Grab ist nicht nur ein Grab, sondern es steht für die Macht des Totenreiches selbst, das den Menschen verschlingt und versklavt und vom Gott des Lebens trennt. Und nun ist es aufgerissen! Das Licht des Morgens, das von Gottes Rettung erzählt, fällt in seine Dunkelheit. Unüberwindbare Grenzen sind durchlässig geworden. Wegloses wird Weg. Der Lebende ist nicht unter den von Gott getrennten Toten zu finden. Sondern er hat diese Trennung überwunden und die Gemeinschaft mit Gott zugänglich gemacht.

Das Auferstehungsbild der Ostkirche erzählt die Geschichte vom leeren Grab gleichsam von seiner Innenseite her. Bildhaft erzählt es, was im Dazwischen von Karfreitag und Ostern geschieht in der Welt jenseits des Grabes. Im Zentrum der Ikone steht Jesus Christus auf den herausgerissenen Torflügeln des Totenreiches. Ein Bild dafür, dass er die gottfeindlichen Mächte überwunden hat, die den Menschen versklaven und von Gott trennen: die Hölle als Schreckensbild ewiger Verlorenheit ist ein für alle Mal überwunden. Er wendet sich Adam und Eva zu, um sie hinaufzuziehen in sein Licht. Adam und Eva sind Bild für die ganze Menschheit, die Gott verloren hat und immer wieder neu verliert. Der Auferstandene reisst sie aus ihrer Ausweglosigkeit heraus und lässt sie mit sich zusammen lebendig werden.

Auferstehung wird damit zuallererst als Akt der Zuwendung und Befreiung verstanden – und nicht als wunderhafte Neuschöpfung eines Einzelnen aus dem Nichts des Todes. So wie sich Jesus in seinem Leben den von Krankheit Gezeichneten, im Reichtum Versklavten und von Unheilsmächten Besessenen zugewandt hat, um sie aus ihrem je eigenen Tod zu befreien und in die Gemeinschaft Gottes zurückzuholen, so handelt er auch im Totenreich: auch da wendet er sich allen zu, die von der Gottesgemeinschaft ausgeschlossen sind, befreit sie und holt sie zurück ins Leben. Denn Tod und Leben sind in der Bibel vorrangig Beziehungsbegriffe. Wer die Gemeinschaft mit Gott findet, findet Leben – unabhängig davon, ob er im biologischen Sinn lebt oder tot ist.

Im Dazwischen von Karfreitag und Ostern ist die Welt nicht nur aus den Fugen geraten, sondern das Weltgefüge selbst hat sich im Innersten verschoben. In alle Zukunft wird es keine Macht geben, die uns von der Liebe Gottes trennen kann. Denn die Zuwendung Gottes sprengt die engen Grenzen immer wieder neu, die unsere religiösen und säkularen Weltbilder ziehen.

