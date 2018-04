Aufwärmrunde durch die Stadt

Zürich-E-Prix 2018

Neun Kurven und eine 220-km/h-Gerade

Das erste Formel-E-Rennen in Zürich wird am Sonntag, 10. Juni, im Engequartier ausgetragen. Der Stadtkurs ist 2,4 Kilometer lang und startet am Mythenquai beim Hafen Enge. Er bietet neun Kurven, eine Spitzkehre sowie schmale und breite Abschnitte. Auf der Geraden werden Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 220 km/h erreicht.

Das Rahmenprogramm beginnt schon am Freitag mit dem E-Days-Symposium der ETH ­Zürich, wo über Mobilität und Nachhaltigkeit diskutiert wird. Das E-Village ist am Samstag ab 12 Uhr geöffnet. Hier werden Elektroautos präsentiert, über E-Mobilität informiert und Livemusik gespielt. Im Simulator kann man gegen Formel-E-Fahrer antreten. Der Sonntag beginnt mit Training und Qualifikationsläufen. Das Rennen startet um 18 Uhr und dauert 55 Minuten. Der Eintritt ins E-Village und zu den Stehplätzen ist frei.