Ausbau der Bibliothek ist umstritten

Eigentlich haben die Wiesendanger schon Ja zu einem Ausbau ihrer Bibliothek auf die doppelte Grösse gesagt. Doch der vor zwei Jahren genehmigte Kredit von 1,4 Millionen Franken reicht nicht. Es braucht rund 400 000 Franken mehr, weil bei der Planung Fehler gemacht wurden. Am 24. September wird über das zusätzliche Geld an der Urne abgestimmt. Insgesamt 1,8 Millionen Franken für die Bibliothek sind Marcel Lutz, Präsident der lokalen SVP, zu viel. Er hat das Komitee «Sanierung Bibliothek Ja, überteuerter Ausbau Nein» mitgegründet. Diesem gehören die SVP-Ortspartei sowie Teile von FDP, CVP und Parteilose an.

«Kein pompöser Palast»

«Bereits vor zwei Jahren war die SVP Wiesendangen nicht sehr glücklich über den luxuriösen Ausbau, hat aber damals die Kröte geschluckt», sagt Lutz. Nach den Fehlern des Gemeinderates in der Planung («Der Landbote» berichtete) sei es aber nun höchste Zeit, um gegen den Ausbau vorzugehen: «Fehler sind menschlich. Aber man hätte das Projekt noch einmal neu und vor allem realistisch aufgleisen sollen.» Einen «pompösen Palast» benötige die Gemeinde hingegen nicht.

Das jetzige Projekt sei «massiv überladen», die Gemeinde klotze regelrecht, weil sie das Geld dazu derzeit noch habe. Lutz glaubt nicht, dass der Ausbau notwendig ist: «Die Zukunft gehört den digitalen Medien, eine schweizweite Statistik der Hochschule Luzern zeigt zudem, dass die Kundenzahlen rückläufig sind.» Lutz denkt, dass diese Zahlen weiter abnehmen werden. «Am Ende ist es eine Glaubensfrage, wie sich die Besucherzahlen und der Medienkonsum verändern werden.»

Der Grossteil der täglich 150 Bibliotheksbesucher in Wiesendangen seien ausserdem Schüler, die Zeit in der Bibliothek verbringen würden, weil das der Schulalltag so vorschreibe. «Die Gemeinde hat diese Zahlen schöngefärbt», sagt Lutz. Wenig Verständnis hat er auch für den Logopädieraum, der, wie es Lutz bezeichnet, «als Lesesaal zwei- bis dreimal jährlich» genutzt werden soll. «Im Foyer der Wisenthalle sowie im Mehrzweckraum des neuen Schulhauses Dorf II steht doch genügend Platz zur Verfügung.»

Dem widerspricht Kulturvorsteherin Brigitte Boller. «Der Gemeinderat hat diese Varianten geprüft und für nicht gut befunden.» Im Foyer sei zwar Raum vorhanden, aber weder für diesen Zweck eingerichtet noch Teil der Bibliothek. «Ausserdem finden im Foyer auch immer wieder andere Veranstaltungen statt, die die Lesenden stören würden», sagt Boller.

«Ein wichtiger Kulturträger»

Aus dem Logopädie-Raum soll ihr zufolge kein Lesesaal entstehen, sondern zusätzliche Fläche, die es beispielsweise Schulklassen ermöglichen könnte, separat von den anderen Besuchern zu arbeiten. «Auch eine öffentliche Lesung für Erwachsene wäre darin gut vorstellbar.» Dass die Zukunft den digitalen Medien gehören wird, glaubt auch Boller. «Aber nicht nur. Die Verkaufszahlen von Büchern steigen etwa, das Digitale wird das Gedruckte nie komplett ersetzen.» Ausserdem würden auch digitale Medien, die ausgestellt werden, oder Arbeitsplätze mit Computern Platz brauchen.

Bibliotheksleiterin Monika Müller, die bereits seit 20 Jahren Jahren in Wiesendangen Bücher ausleiht, sagt: «Die Kundenzahlen haben sich in den letzten drei Jahrzehnten verdoppelt.» Die Bibliothek sei ausserdem ein wichtiger Kulturträger, werde von allen Altersgruppen besucht und immer mehr zu einem sozialen Treffpunkt. «Ausserdem tragen wir zur Leseförderung bei.» Die Hälfte der eingeschriebenen Kunden seien Schüler, die gerne in die Bibliothek kommen würden, betont Müller. «Heute fehlen uns aber Nischen, in die man sich mit einem Buch zurückziehen kann.» Auch Boller sagt: «Die Bibliothek platzt aus allen Nähten.»

Rechtlich gesehen wird das Ergebnis der aktuellen Abstimmung jenes von 2015 ausstechen. Liegenschaftsvorsteher Manfred Steger sagt: «Bei einem Nein wird die Bibliothek zwar saniert, aber flächenmässig nicht erweitert.»

