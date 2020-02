Ausgeburgert

Es war ein weltweiter Trend, der vor vier Jahren definitiv auch in Winterthur ankam: Junge, innovative Burgerlokale, die ihren eingeklemmten Fleisch-Patties kreative Namen geben und auch mal Vegi-Menüs oder glutenfreie Teller im Angebot haben. Doch nun scheint, zumindest in Winterthur, dieser Trend mit Wurzeln in den USA wieder gebrochen.

Nach dem Aus des Jack & Jo im Hauptbahnhof vor einem Jahr ist nun auch das «Holy Cow!» zum Verkauf ausgeschrieben. Das Inserat auf Homegate ist zwar anonymisiert, doch der «Landbote» weiss, dass es sich um das Burgerlokal mit der grossen Fensterfront an der Obergasse 15 handelt.

Die 463 Quadratmeter Nutzfläche verteilt auf zwei Etagen und mit Aussenbereich gibt es für 275'000 Franken – oder zu einer monatlichen Bruttomiete von gut 13'000 Franken.

Schliessung auch in Zürich

Im Lokal selber wird dies bestätigt. Das genaue Ende stehe aber noch nicht fest, man suche fieberhaft nach einem Käufer oder Mieter für die Liegenschaft. Dem Vernehmen hat kürzlich auch eines der Holy Cow-Lokale in Zürich den Laden dichtgemacht.

Eine offizielle Auskunft des Unternehmens zu den genauen Gründen gibt es nicht. Zahlreiche Kontaktversuche blieben erfolglos, auch zur Firma Parsaco Consulting, welche die einst in Lausanne gegründete Burger-Kette von Zürich aus managed.

Comics und Raucher-Bar

Das Lokal an der Obergasse 15 hat nicht immer Gastronomie beherbergt. Jahrelang war der Comic-Laden «Zappa-Doing» hier eingemietet, der 2006 etwas näher zur Steinberggasse hin zügelte.

Über zehn Jahre war an der Adresse zudem die Café-Bar «Fumetto» zu finden, anfangs noch in einer Mischnutzung mit dem Comic-Laden. Die Bar, die auch wegen ihrem langen Kampf für eine Raucherecke im Gespräch blieb, ging 2015 Konkurs.

Burger im Container

Burger gibt es nach dem geplanten Aus von Holy Cow natürlich dennoch weiterhin in Winterthur. Neben dem McDonald's und Burger King steht beim Graben ja seit Oktober der nicht zu übersehende schwarze Burger-Container von Kurt Bühler aus Elgg.