Aussenwachten spielen nicht mit

Niemand schien am Mittwochabend daran zu zweifeln, dass die 168 Stimmberechtigten den Kredit von 1,33 Millionen Franken durchwinken würden. Mit diesem Geld sollte aus dem Spielplatz Zentrumswiese vis-à-vis des Coop ein Begegnungort für Jung und Alt werden. Die im Frühjahr neu gewählte Gemeinderätin Maja Reding Vestner präsentierte die Vorlage, ihre erste. Zur Realisierung des Projektes würden knapp 1600 Quadratmeter à 640 Franken vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen transferiert. Dies koste rund eine Million Franken. Hinzu kämen effektive Baukosten von 315 000 Franken und Folgekosten von jährlich 26 500 Franken, sagte Reding.

«Stimmen Sie kräftig zu»

Daniel Heinzer, einer der drei Initianten, eröffnete die Diskussion: «Vor anderthalb Jahren haben Sie der Initiative kräftig zugestimmt. Ich hoffe, dass Sie das heute auch wieder tun.»

Doch die Versammlung dachte nicht daran, seinem Wunsch Folge zu leisten. «Spielplatz und Weg würden sich jetzt schon in die Quere kommen, nachher noch mehr, kritisierte der erste Votant in der fast nur männlich geführten Diskussion. «Ich finde das Projekt zwar gut, aber mir fehlt ein WC.» Er stelle einen Rückweisungsantrag, damit der Gemeinderat ein Projekt vorlegen könne, das alle menschlichen Bedürfnisse abdecke. Peter Schmid, ein weiterer Mitinitiant, antwortete, dass die Erschliessung und Entsorgung die Gemeinde teuer zu stehen käme und ein WC deshalb nicht realisierbar sei. Ein metallenes Züri-WC koste gegen eine halbe Million Franken, ergänzte Reding. Man könne ja das kleine WC im Gemeindehaus benützen, sagte der Gemeindepräsident. Der Rückweisungsantrag wurde mit grossem Mehr abgelehnt.

Doch das war erst der Anfang. Ein Redner aus der Aussenwacht Hünikon kritisierte: «Die Baukosten sind zu hoch, für das, was wir dafür erhalten.» 640 Franken pro Quadratmeter seien zu tief angesetzt. «Und die Folgekosten reichten nirgendwo hin. «Für die vorgesehenen 8000 Franken Instandhaltung pro Jahr kann der Gemeindearbeiter gerade etwa eine Viertelstunde im Tag fötzeln.» Es störe ihn, dass ein paar private Initianten so etwas initiieren und dann alles an die Gemeinde abschieben würden. «Ich plädiere für Ablehnung.»

Gemeindepräsident Huber erinnerte das Publikum daran, dass die Initiative an der Gemeindeversammlung im Mai 2017 angenommen worden sei. Doch auch der nächste Votant – ebenfalls aus einer Aussenwacht – schlug in dieselbe Kerbe: «Wir haben schon den Badispielplatz mit einem Restaurant, das nicht sehr gut läuft.» Er gab auch zu bedenken, dass die Gemeinde ein Gebäude verkaufe, um das neue Schulhaus zu finanzieren. «Ist der Nutzen wirklich so gross?», fragte er rhetorisch. Nein, fand schliesslich auch die Versammlung. Eine deutliche Mehrheit lehnte den Kredit ab. Huber liess die Stimmen gar nicht erst auszählen.

Initiative beerdigt

Damit ist die Initiative Begegnungsort Zentrumswiese, die vor zwei Jahren von drei Familienvätern ins Leben gerufen worden und im Mai 2017 von gut zwei Dritteln der damals 94 anwesenden Stimmberechtigten unterstützt worden war, vom Tisch. Gekostet hat sie die Gemeinde bis jetzt 30 000 Franken zur Ausarbeitung des Projektes. «Schade, aber nicht zu ändern», sagte ein Initiant im Anschluss an die Versammlung. Dieses Resultat habe er so nicht vorausgesehen.

Budget einhellig gutgeheissen

Auch beim Budget 2019, einleuchtend erklärt vom Leiter der Finanzverwaltung Thomas Hofmann, machten zwei Teilnehmer vom Antragsrecht Gebrauch, beide jedoch ohne Erfolg: Der eine wollte den Steuerfuss aufgrund des positiven Ergebnisses von 603 100 Franken um vier Prozentpunkte senken. Der zweite Votant wollte mit einem Antrag verhindern, dass die Liegenschaft an der Zürichstrasse 12 verkauft werden solle, um das Schulhaus zu finanzieren. Vor ein paar Jahren habe es noch geheissen, dass dort Alterswohnungen eingebaut würden, sagte er. Das sei richtig, sagte Huber. Allerdings hätten Schutzabklärungen ergeben, dass die Liegenschaft dafür nicht geeignet sei. Beide Anträge wurde deutlich verworfen und das Budget schliesslich einstimmig genehmigt.

