Babys von heute sind die Schüler von morgen

Es lässt sich nicht verheimlichen. Seit 2010 ist Pfungen so rasant gewachsen, dass die Gemeinde im unteren Tösstal schon fast wieder aus den Nähten platzt. Zumindest was die Schulinfrastruktur angeht. Zwischen 1985 und 2009 legte die Gemeinde um 706 Personen zu. Seither vergrösserte sie sich aber nochmals um 1014 Personen. Die Kleinkinder im Alter bis sieben Jahre machen dabei einen grossen Anteil aus: Zwischen 2010 und 2016 sind 336 Kleinkinder in Pfungen gemeldet worden, davon 268 Babys, die hier das Licht der Welt erblickten.«Wir sind von einem Dorf zu einer mittelgrossen Agglomerationsgemeinde geworden», sagt Stephan Brügel.Seit September 2015 ist er Gemeindeschreiber von Pfungen. «Deshalb weiss ich nicht so viel über die Jahre davor.»

Doch eines ist dem ehemaligen Stadtschreiber von Stein am Rhein sonnenklar: «2011 war das Jahr mit dem Peak.» Da habe die Wachstumskurve von Pfungen laut Angaben des Statistischen Amtes gegen oben ausgeschlagen. Netto ist die Gemeinde allein im Jahr 2011 um 271 Personen gewachsen, davon 31 in Pfungen Geborene. Die Jahre davor verzeichnete die Gemeinde 15 respektive 21 Geburten.

Geburten und Baugesuche

Die Geburtenzahlen zwischen 2010 und 2016 weisen eine steigende Tendenz auf. 2012 verzeichnete Pfungen 27, 2013 deren 37 und im Jahr darauf 45 Neugeborene. «Die Tendenz, wieder mehr Kinder zu kriegen, lässt sich allgemein beobachten», sagt Brügel.

Pfungens Kindersegen hat Auswirkungen auf die Schulraumplanung. 2015 hat die Gemeinde ein neues Schulhaus eingeweiht, das nun bereits wieder voll ist. Haben die Prognosen früherer Planung hier versagt?

Brügel verneint. «Im Endeffekt variiert die Anzahl Geburten so stark, dass sich kaum vorhersagen lässt, wie sich diese auf künftige Schülerzahlen auswirken.» Eine realistische Prognosen zu treffen sei eine Herausforderung. «Das erinnert mich an die Voraussage von Aktienkursen.» Denn Prognosen müssten nicht nur schwankende Geburtenzahlen, sondern auch nicht überbaute Grundstücke und aktuell vorliegende Baugesuche miteinbeziehen. «Allein in Bezug auf die Bautätigkeit erwarten wir in den nächsten Jahren nochmals einen Zuwachs um 250 Personen.»

In welche Richtung sich die Schülerzahlen entwickeln werden, klärt die Gemeinde derzeit mit externer Unterstützung ab. Der Gemeinderat hat eine Arbeitsgruppe beauftragt, zusammen mit einem auf Bevölkerungsentwicklung spezialisierten Planungsbüro Schülerprognosen zu erstellen. Die Daten liegen vor und werden laut Brügel derzeit verifiziert. Auf Basis dieser Vorarbeiten sollen dann laut Gemeinderat mögliche Varianten der Schulraumentwicklung ausgearbeitet werden, wie es im Verhandlungsbericht heisst. Die Öffentlichkeit werde über die neuen Erkenntnisse informiert.

(Der Landbote)