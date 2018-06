Badegäste wollen Bäume retten

Die Badi Bachdelle wirkt wie eine Waldlichtung und liegt doch direkt am Rhein. Für diese idyllische Lage ist sie weitherum bekannt. Badegäste befürchten nun, dass diese einzigartige Atmosphäre bedroht sein könnte. Denn diverse Bäume im Wald sind rot markiert. Im nächsten Winter ist hier Holzschlag geplant. Einerseits soll damit die Sicherheit von Passanten gewährleistet werden. Andererseits geht es um Naturschutz. Mit dem Auslichten der Wälder wolle man die Artenvielfalt fördern, teilt der Kanton auf Anfrage mit.Das Vorhaben stösst bei langjährigen Badegästen auf Widerstand. Lise Wüthrich und Jürg Lienhart haben auf der Liegewiese ein Plakat aufgestellt mit der Aufschrift: «Stopp der Bachdellen-Abholzung». Zudem haben sie ein Manifest verfasst, das bereits über 100 Personen unterzeichnet haben. Darin wird gefordert, dass hier auf weiteren Holzschlag verzichtet werden soll. Gegen das Fällen einzelner Bäume habe man nichts, denn selbstverständlich gehe die Sicherheit der Badegäste vor, heisst es im Manifest. Alles, was darüber hinausgehe, sei zu unterlassen. «Es reicht!» Der Gemeinderat soll sich dagegen wehren, dass bei der Badi ein lichter Wald entstehen könnte, in welchem rund 70 Prozent der Bäume gefällt wären.

Mehr Lärm für Anwohner?

Jürg Lienhart und Lise Wüthrich wollen mit dem Manifest sichtbar machen, dass das Thema viele Leute beschäftigt. «Bei so grossen Veränderungen sollte man auch die Bevölkerung miteinbeziehen», sagt Lienhart. Und Lise Wüthrich stimmt ihm zu: «Wenn der Wald bei der Badi ähnlich stark ausgelichtet wird, wie man das bereits weiter flussaufwärts getan hat, dann könnte dies den Charakter der Badi stark beeinträchtigen.» Das sei völlig unverhältnismässig. Sie beide fragen sich, ob es wirklich sinnvoll ist, den Wald derart auszulichten, dass später zwischen den Bäumen eine Wiese gemäht werden muss: «Ist das noch natürlich?»

Hinzu komme ein weiterer Aspekt: Der Wald wirke als Schalldämpfer. Die beiden Initianten des Manifests befürchten, dass Anwohner künftig mehr von der Badi hören könnten.

Wie am Amazonas

Lise Wüthrich, die mit dem Bademeister verheiratet ist, wird immer wieder auf das Thema angesprochen. So etwa von einem Paar aus Kefikon, das seit 20 Jahren regelmässig in die Badi Bachdelle kommt. Das Rheinufer sei doch natürlich so gewachsen und sehe aus wie im Amazonasgebiet, sagt der Mann. «Es ist eine richtig magische Stimmung.» Durch den bereits durchgeführten Holzschlag sei man auf dem Weg den Rhein entlang neuerdings der Sonne ausgesetzt. «Früher war es schöner.» Auch für ihn ist klar, dass man nun keine weiteren Bäume mehr fällen sollte. Die Petition unterzeichnen die beiden Gäste aus Kefikon gerne.

Gelassene Reaktion

Der Wald am Rheinufer bei Dachsen gehört grösstenteils zum Naturschutzgebiet Usser Rhihalden, das als besonders wertvoll gilt. Eine Kostbarkeit, die hier wächst, sind violett blühende ­Küchenschellen, auch Goldaster, Färbermeister und weitere seltene Pflanzen gedeihen in den lichten Waldhängen. Die geplante Waldpflege ist ein gemeinsames Vorhaben der Gemeinde und der Fachstelle Naturschutz des Kantons. Der Wald bei der Badi gehöre aber der Gemeinde, teilt der Kanton mit.

Daniel Meister, Gemeindepräsident in Dachsen, reagiert gelassen auf das Manifest. Er habe davon gehört, kenne den Inhalt aber noch nicht, sagt er. Ihn störe es nicht, dass in der Badi, die der Gemeinde gehört, ein Plakat aufgestellt wurde und Unterschriften gesammelt werden. Vielmehr werde der Gemeinderat das Thema aufnehmen und diskutieren, sagt Meister. Zudem habe er den Initianten eine Begehung vorgeschlagen. Grund zur Eile sieht er indes nicht. Der nächste Holzschlag sei erst im nächsten Winter geplant. ()