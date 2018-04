Bald tanzen sie mit Blickkontakt

Die einen eher etwas verlegen, die anderen durchaus keck, marschieren die Mädchen und Buben Seite an Seite zu lüpfigen Klängen in den Raum. Dann stellen sich die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler der Primarschule Dägerlen im Kreis auf. Gleich werden sie mit Tanzlehrerin Marion Valsecchi Polka tanzen lernen. Es ist bereits ihre achte Lektion im Rahmen des pädagogischen Tanzprogrammes Dancing Classrooms. Komplette Anfänger sind diese Kids also nicht mehr.

Ohne Einleitung macht Valsecchi die Tanzschritte vor. «Ferse, Spitze, Ferse, Spitze, und dänn ­alli ufeflitze.» Dann dasselbe mit «abeflitze». Ein paar Jungs verausgaben sich schon in den ersten Sekunden des Rundtanzes, rennen wild hin und her. «Die Polka ist zügig, aber man darf nicht so übertreiben», mahnt die Elgger Tanzlehrerin.«Ihr sollt nicht rennen, sondern seitlich hüpfen.»

Valsecchi hat pädagogische Erfahrung. 13 Jahre lang war sie Primarlehrerin. Dann liess sie sich in New York für Dancing Classrooms ausbilden. Also dort, wo das pädagogische Tanzprogramm 1994 von den beiden Gesellschaftstänzern Pierre Dulaine und Yvonne Marceau ins Leben gerufen wurde. In der Deutschschweiz ist Dancing Classrooms 2010 angelaufen. «Auch Kinder, die Mühe in der Schule haben, können hier mit guten Leistungen brillieren», sagt Valsecchi.

Barrieren überwinden

Merengue, Rumba, Foxtrott, Swing, Tango, Walzer und Polka: Während zehn Wochen lernen die Kinder der fünften und sechsten Primarschule in Dägerlen gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und der Tanzlehrerin die sieben Gesellschaftstänze und zwei, drei Linedances dazu. Im Bezirk Winterthur ist Dägerlen neben Turbental die einzige Schule, die bei Dancing Classrooms bislang mitmacht. 2900 Franken kostet das Programm pro Klasse.

Bei Dancing Classrooms geht es um mehr als um das Vermitteln von Tanzschritten. «Es geht um die Stärkung des Selbstwertgefühls und die Förderung des sozialen Bewusstseins», erklärt Schulleiterin Esther Stäheli. Zusammenarbeit, Höflichkeit, Respekt, Toleranz und Vertrauen zu lernen, seien weitere Ziele. «Das gemeinsame Tanzen hilft, Barrieren zu überwinden und den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl untereinander zu stärken», ist sie überzeugt. «Und das alles mit viel Spass und Freude an der Bewegung.»

Derweil geht die Polka in die nächste Runde. Die Schüler klatschen dazu: zuerst auf die Oberschenkel, dann in die Hände und schliesslich mit dem Gegenüber übers Kreuz. «Give me five» nennen sie das eher. Bei der direkten Gegenüberstellung mit einem Tanzpartner blicken manche haarscharf an der Partnerin vorbei oder auf den Boden. Und wenn sie sich gegenseitig an den Händen halten sollten, tun manche Pärchen nur so als ob.

«Denkt daran, ihr habt immer ein Vis-à-vis», sagt Valsecchi. Am besten klappe das Tanzen, wenn man sich in die Augen schaue und an den Händen halte. «Wenn man sich gegenseitig nicht berühren will, fleddert alles auseinander.»

Vor allem Buben haben Mühe

Nach der Lektion beklagt sich ein Mädchen: «Dass sich einzelne Jungs so anstellen, finde ich doof.» Ein Bub rechtfertigt sich: «Es ist einfach neu und mega ungewohnt für uns.» Das Tanzprogramm finden aber alle – wie könnte es anders sein – «cool». «Je weiter wir fortgeschritten sind, desto mehr getrauen wir uns», meint ein anderer.

«Wir sind vor allem gespannt darauf, wie sich die Einstellungen der Schülerinnen und Schüler verändern werden», sagt Stäheli. Das grosse Abschlussfest am 29. Juni um 19 Uhr wird es zeigen.



