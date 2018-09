Baumpaten ernten ihren süssen Gewinn

Noch bevor die ersten Gäste am Sonntag auf dem Hofplatz in Feldi erscheinen, befüllt Fide Meyer den Mostfritz mit Äpfeln. Mostfritz, so heisst die alte handbetriebenen Saftpresse. Meyer ist die Initiantin des Mosttages und Präsidentin des Natur- und Vogelschutzvereins Altikon. «Viele wissen heute kaum noch, wie Most in die Flasche kommt, das möchten wir hier zeigen.» Sie dreht an der Kurbel und schreddert so die Äpfel, die nun als Maische zerkleinert im Holztrog landen. Doch der Tag dient auch dazu, all den Hochstamm-Paten zu zeigen, was mit dem Obst ihrer Bäume geschieht. Denn die Äpfel stammen allesamt aus dem Hochstamm-Obstgarten, den Meyer vor zwölf Jahren aufgebaut hat und als ihr grosses Hobby bezeichnet.

Auf einer Fläche von rund 1,8 Hektaren Land, was rund zweieinhalb Fussballfeldern entspricht, stehen über hundert Obstbäume. Darunter sind viele Apfel-, aber auch Zwetschgen-, Birnen- oder Kirschbäume zu finden. Alles alte und seltene Schweizer Sorten.

Rekordernte im Feldi

Das Fallobst dieser Bäume steht nun zum Verarbeiten bereit. Es sei das erste Jahr, in dem die Bäume richtig Früchte tragen. Während im letzten Jahr das meiste Obst vor der Ernte erfroren sei, könne man in diesem Jahr gar von einer Rekord-Ernte sprechen, sagt Meyer. Meyer wohnt sei über 20 Jahren in Feldi und ist fast seit Beginn im Natur- und Vogelschutzverein. Erst als Mitglied anschliessend auch im Vorstand und als dann vor über fünf Jahren ein neuer Präsident gesucht wurde, meldete sie sich.

Als Tierärztin besucht Meyer ihre Kunden und Patienten direkt auf dem Hof und hat somit unterschiedliche Arbeitszeiten zwischendurch kann sie sich so um die Bäumen und das umliegenden Land kümmern. Ganze 160 Stunden habe sie im letzten Jahr nur mit Schnittarbeiten an den Hochstämmern verbracht. Ein zeitintensive Hobby, aber der Aufwand lohne sich: «Es ist schön zu sehen, was sich in den letzten zwölf Jahren entwickelt hat.»

Schulklassen und auch Naturinteressierte steht der Garten das ganze Jahr hindurch offen. «Dieses Paradies muss man einfach mit den Menschen teilen», ist Meyer überzeugt.

Bekannte und Gleichgesinnte

Zum Mosten kommen viele Freunde und Bekannte aus den umliegenden Ortschaften. Aber auch Gäste aus dem Aargau haben es bis nach Feldi in Altikon geschafft. Sie sind Pate eines Baumes und freuen sich nun auf den frischen Most. So auch Cyrilla Schnell. Sie ist Vorstandsmitglied im Naturschutzverein Rickenbach und Patin eines Baumes. «Es ist einfach schön hierher zu kommen und zudem kann ich so Inspiration für eigene Vereinsprojekte sammeln.»

In der Zwischenzeit ist die Maische unter tatkräftiger Unterstützung von weiteren Besuchern gepresst und die ersten mitgebrachten Pet-Flaschen sind bereits gefüllt worden. Sie dürfen anschliessend kostenlos nach Hause mitgenommen werden. Der ausgepresste Obstrest wird den Kühen verfüttert. Zum Abschluss gibt es für die Helfer ein Essen. Das Menu liegt auf der Hand: Apfelküchlein, natürlich selbst gemacht. (Der Landbote)