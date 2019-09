Bedingte Strafe für Weinländer Hanfproduzent

Normal ist anders: Die Fort­setzung des Hanfprozesses am Bezirksgericht in Andelfingen wurde gestern von einer teils gehässigen Auseinandersetzung zwischen dem Gerichtspräsidenten und dem Pflichtverteidiger des Beschuldigten überschattet. Diese gipfelte in der Drohung des Richters, die Verhandlung zu unterbrechen oder den Anwalt aus dem Gerichtssaal zu verbannen. Was war geschehen?

Eigentlich stand ja nach wie vor jene Frage im Raum, die beim Prozessauftakt am 5. August nicht hatte beantwortet werden können: Wer trägt die Hauptverantwortung für den Bau einer Hanfindooranlage im Haus einer Weinländer Wohngemeinschaft – und für die Produktion und den Verkauf von etwa fünf Kilogramm Marihuana?

Da der 33-jährige Hauptverdächtige bereits im August nicht sehr gesprächig gewesen war und bei den die Tat betreffenden Fragen die Aussage konsequent verweigert hatte, versuchte der Richter nun gestern mittels eines tatbeteiligten Zeugen mehr Licht ins Dunkel zu bringen.

«Wenn Sie den

minimalen Anstand vermissen lassen, unterbrechen wir hier die

Verhandlung.»Richter zum Verteidiger

Der Mann ist mit dem Beschuldigten befreundet, was beide gegenüber dem Richter bestätigten. Der vorgeladene Zeuge ist zwischenzeitlich rechtskräftig verurteilt worden. Er hatte gegenüber der Staatsanwaltschaft zugegeben, bei der Ernte der Cannabispflanzen in der Indooranlage der Weinländer WG mitgeholfen zu haben.

Laut Anklageschrift hatte er dem Beschuldigten und mutmasslichen Indoorbetreiber zudem circa 500 Gramm Marihuana zu einem Preis von 300 Franken pro 50 Gramm abgekauft.

Befragung war unnütz

«Wissen Sie, um was es in diesem Strafverfahren geht?», wollte der Gerichtspräsident gestern vom Zeugen wissen. «Nur ungenau», antwortete der junge Mann. «Sie wurden ja bereits der mehrfachen Gehilfenschaft zur Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gesprochen», bemerkte der Richter. «Dazu will ich nichts sagen», erklärte der Zeuge.

Von da an berief er sich auf das Recht, die Aussage zu verweigern. Er liess später einzig noch durchblicken, dass sein früheres Geständnis erzwungen worden sei. «Man kann dies nicht zum Nennwert nehmen», erklärte er.

Ab da kippte die Stimmung im Gerichtssaal spürbar. Obschon der Richter dem Zeugen weitere Fragen stellte, antwortete dieser nicht mehr. «Wollen Sie nichts sagen, weil Sie unter Druck stehen?», insistierte der Richter.

Richter kochte vor Wut

Doch bevor dieser antworten konnte, schaltete sich überraschend der Pflichtverteidiger des Beschuldigten ein. «Das Aussageverweigerungsrecht muss nicht begründet werden», sagte der Verteidiger barsch. «Ich rede mit dem Zeugen, nicht mit Ihrem Klienten», entgegnete der Gerichtspräsident genervt.

Der Verteidiger giftete zurück, und der Richter liess sich provozieren. Die Sache schien zu eskalieren. «Wenn Sie den minimalen Anstand vermissen lassen, unterbrechen wir hier die Verhandlung», brüllte der Gerichtspräsident den Verteidiger an. Doch dann glätteten sich die Wogen plötzlich wieder. Zumindest für kurze Zeit.

«Das Aussage­verweigerungsrecht muss nicht begründet werden.»Verteidiger zum Richter

Denn nachdem der Beschuldigte die Aussage wiederholt verweigert hatte, holte der Verteidiger im Plädoyer noch einmal zum Rundumschlag aus. Er zweifelte die Unabhängigkeit des Gerichtes an und sah Lücken im Verfahren. Es sei zudem überhaupt nicht bewiesen, dass der produzierte Indoorhanf strafrechtsrelevant sei.

Es könne sich genauso gut um CBD-Hanf gehandelt haben. «Die Produktion von CBD-Hanf ist legal», rief er dem Richter in Erinnerung und forderte in mehreren Punkten Freisprüche. Nur im Zusammenhang mit dem Besitz von 150 Gramm Marihuana sei eine bedingte Geldstrafe gerechtfertigt.

Das Gericht stellte dem Beschuldigten das Urteil gestern schriftlich zu. Es verurteilte ihn, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 10 Monaten. Der Verurteilte legte Berufung ein.