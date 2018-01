Beliebter Weg erneut gesperrt

Rot-weisse Planken und eine grosse Hinweistafel sprechen eine deutliche Sprache: Für Spaziergänger ist der Untere Hombergweg in Bassersdorf derzeit gesperrt. Es handelt sich um einen etwa 300 Meter langen Abschnitt eines beliebten Spazier- und Wanderwegs zwischen der Bassersdorfer Sagi und Birchwil.

Von weitem sieht man die Ursache der Sperrung nicht. Doch die Verbotsschilder an beiden Enden des betroffenen Abschnitts stehen nicht ohne Grund im Wald. Einerseits ist der steile Hang oberhalb des Weges in Bewegung – die Gemeinde spricht von «Erdrutschungen» –, und andererseits gibt es «Schwemmschäden» unterhalb der schmalsten Stelle durch die Wassermassen des zwischenzeitlich hoch­gehenden Baches. Das hat dazu geführt, dass an einer engen ­Stelle ein Loch im Weg klafft.

Bis zu 100 000 Franken Kosten

So habe die Gemeinde beschlossen, den Weg im oberen Bereich unweit der Anlage des lokalen Tennisclubs bis auf weiteres ­vorsorglich zu sperren, bestätigt ­Patrik Baumgartner, Abteilungsleiter Bau + Werke. Ein entsprechender Hinweis wurde ebenfalls auf der Website der Gemeinde platziert, damit die Benützer informiert sind. Denn der schmale Weg zwischen Birchwilerbach und Homberg ist beliebter, als manch einer ahnt.

Ein Teil des Weges ist bereits in den Bach abgerutscht (Bilder: Sibylle Meier).

Als der idyllische Abschnittvor über zehn Jahren ebenfalls wegen drohender Naturgefahren von den Behörden gesperrt wurde, führte dies zu einem Aufschrei in der lokalen Bevölkerung. Dies vor allem, weil weder der Kanton noch die Gemeinde bereit waren, die veranschlagten Kosten von zwischen 70 000 und 100 000 Franken für die Sicherung und Instandstellung zu bezahlen, und als Konsequenz die Aufhebung des Weges beschlossen. Doch auf Druck der Öffentlichkeit liess man damals eigens noch ein Gutachten anfertigen.

Günstige Lösung gefunden

Die geologische Abteilung der Baudirektion gelangte zum Schluss, dass es vor allem bei starken Regenfällen immer wieder zu «oberflächlichen Rutschungen» kommen könnte. Für die Sicherung des Weges wäre zu jenem Zeitpunkt eigentlich in erster ­Linie der Kanton zuständig ge­wesen, da es sich um einen offiziellen, kantonal klassierten Wanderweg handelte. Doch dann wurde entschieden, die offizielle Wanderroute anderswo durchzuleiten, und der Kanton überliess den gefährdeten Abschnitt am Birchwilerbach der Gemeinde.

Ein Baum kippte auf den Weg, hat diesen aber nicht beschädigt.

Letztlich gelang es, mit ein paar Baumstämmen zur Stabilisierung des Weges eine günstige Lösung für «nur» 10 000 Franken umzusetzen. Dank ihrem beherzt anpackenden Revierförster Güst Erni sowie einigen Freiwilligen Helfern erhielten die Bassers­dorfer einen beliebten Spazier- und Wanderweg zurück.

Auch jetzt soll der Weg wieder instandgestellt werden. Nächste Woche würden die Schäden vor Ort angeschaut und so bald als möglich behoben, heisst es von der Bauabteilung. Eine dauer­hafte Schliessung ist derzeit kein Thema. (Zürcher Regionalzeitungen)