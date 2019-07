Bestätigung aus der zweiten Startreihe

Die Saison 2018/19, das Jahr nach einem grossen Umbruch, war die beste seit mehr als einem halben Jahrzehnt. Danach startet der FCW von Platz 4, gleichsam aus der zweiten Reihe, in die neue Spielzeit, die zweite mit Ralf Loose als unaufgeregtem Trainer neben Sportchef Oliver Kaiser. Mit einer Mannschaft, der ein guter Kern erhalten blieb – mit dem Torhüter Raphael Spiegel, dem Innenverteidiger Sead Hajrovic, dem «Sechser» Ousmane Doumbia und den offensiven Altmeistern Davide Callà und Luca Radice. Eine Mannschaft, die zwar gute (Leih-)Spieler verlor wie Remo Arnold, Roberto Alves und Taulant Seferi. Die nun aber so ergänzt wurde, dass man nach der Vorbereitung mit fünf Siegen und einem Unentschieden, mit im Schnitt vier Toren pro Spiel, grundsätzlich diesen Eindruck haben darf: Das ist ein Kader mit vielen guten Fussballern und mit einer Stimmung, die durch eine gute Hierarchie geprägt wird.

Mindestens obere Hälfte

Wer von Platz 4 ausgeht und der ausstrahlt, die Substanz zumindest gehalten zu haben, für den zeichnet sich doch diese Zielsetzung ab: Die Fortsetzung auf derselben Ebene wäre schon mal ordentlich bis gut. Man darf sie auch erwarten, auf jeden Fall soll, ja müsste es wieder ein Platz in der oberen Platzhälfte sein. Was in der Rangliste besser ist, wäre gut bis sehr gut – und dünkt einem keineswegs utopisch. Vor einem Jahr war die Mannschaft im Herbst – als Zweiter mit 31 Punkten – besser als im Frühjahr, als sie noch 25 Punkte gewann und zwei Ränge verlor. Aber am Schluss war doch zu bilanzieren, sie sei der Barrage näher gewesen als man immer geglaubt habe. Gewisse Irritationen im Frühjahr werden da eine Rolle gespielt haben: Die Neuen, die im Winter für die zweite Reihe kamen, halfen – zurückhaltend formuliert – nicht. Nicht förderlich war die individuelle Entwicklung Seferis. Es muss natürlich schon manches zusammenpassen, soll der FCW nicht «nur» auf der bisherigen Ebene weiterfahren, sondern sich noch steigern – und zwar über die Vorrunde hinaus, nach der er ja schon vor einem Jahr zumindest nominell ein Aufstiegsanwärter war. Es hat, was immer zu einem Problem werden kann, in der Vorbereitung ja einige Unannehmlichkeiten gegeben, wie man die zwischendurch bedrohliche Länge der Verletztenliste nennen kann: Abwehr-Routinier Granit Lekaj verarbeitet noch immer eine Schambeinentzündung – dabei hatte man geglaubt, er gehe fit in die Vorbereitung. Marin Cavar, der als Innenverteidiger erste Wahl neben Hajrovic gewesen wäre, fällt nach einem Kreuzbandriss mindestens für die Vorrunde aus. Valon Hamdiu fehlt als Alternative in der Defensive bis in den August. Die drei Linksfüsse Radice, Tobias Schättin und Enrique Wild sind zumindest mal fürs Startspiel nicht bereit.

Fünf Neue am Start?

Von einiger Bedeutung werden also die Neuen sein; wird sein, ob Kaiser bei seinen Transfers so erfolgreich agierte wie vor einem Jahr. Vier Neue stehen heute sicher in der Startelf, vielleicht sind es gar fünf. So sind sie einzustufen: Mario Bühler muss schon debütieren, obwohl er am Donnerstag erstmals mittrainierte. Er hat an der Seite Hajrovics zu verteidigen, eine Alternative hat Loose nicht. Aber Bühler, der Luzerner vom FC Vaduz, ist dafür erfahren genug. Ebenfalls debütieren wird, als Aussenverteidiger, Nils von Niederhäusern – acht Jahre, nachdem er als U16-Junior vom FCW zum FCZ ging.

Neu sind auch die beiden Leihgaben Martin Liechti vom FCB und Nuno Da Silva für die Flanken in der Offensive. Nuno Da Silva fängt heute an. Er hat es sich mit guten Auftritten in den Testspielen verdient, und er profitiert auch von Radices Absenz. Liechti, ein Mann für die rechte Seite, überzeugte bisher weniger. In ihm kann man (noch) keine erste Wahl sehen.

In der Offensive sind drei neu: Buess als gesetzter Stossstürmer, die Israelis Anas Mahamid und Mido Bdarney noch in den Rollen der «Joker». Dass sie schon so weit sein können, hätte kaum einer gedacht, als sie Mitte Juni als völlig unbekannte Testspieler aus dem Nahen Osten erschienen. Aber sie entwickelten sich dann so rasch so gut, dass sie nun so zu sehen sind: Erste Wahl sind sie noch nicht. Aber sie könnten das Zeug haben, der Offensive ein «gewisses Etwas» zu geben. Man würde dann von einer «Trouvaille» sprechen. Aufgegangen ist jedenfalls mal die Rechnung, rechtzeitig aus München zurück zu sein fürs Abschlusstraining. In Bayern, auf dem Schweizer Generalkonsulat, holten die beiden das letzte erforderliche Papier, ein Einreisevisum. Um halb drei standen sie dann auf der Schützi. Mittrainiert haben sie, als sei nichts gewesen.

Der achte – und zusammen mit Bühler – letzte Neue ist Gjelbrim Taipi, im Prinzip Arnolds Nachfolger im zentralen Mittelfeld. Ob er heute, nach ebenfalls nur zwei Trainings, schon spielt? Das ist die Frage, die Loose nicht beantwortet. In der Vorbereitung spielte auf dieser Position neben Doumbia grundsätzlich Nachwuchsmann Rijad Saliji.

Ein kleines Problem haben sie beim FCW insofern, als von den vier Ausländern von der Elfenbeinküste (Doumbia), aus dem Kosovo (Taipi) und Israel nur drei zusammen auf dem Platz stehen dürfen. Eine Perspektive ist unbestritten positiv: Geschäftsführer Andreas Mösli ist sich sicher, dass mindestens 2000 Saisonkarten abgesetzt werden. Die 1900 aus dem Frühjahr werden überboten – zu einem Rekord für die FCW-Geschichte.