Bewerbungsfotos als Auslaufmodell?

Vor kurzem verkündete die Credit Suisse, dass sie aktuell Möglichkeiten prüft, die Lebensläufe im Bewerbungsprozess zu ano­nymisieren. Konkret sollen nebst dem Foto auch Geschlecht, Name und Alter aus der Bewerbung verschwinden. Das soll den Bewerbungsprozess fairer machen und zur Chancengleichheit beitragen, teilt die Bank mit. So weit wie die Credit Suisse gehen die wenigsten Firmen. Es zeigt sich aber, dass das Bewerbungsfoto immer mehr aus Bewerbungen verschwindet. In den USA und in Grossbritannien ist es heute verpönt, bei der Bewerbung ein Foto beizulegen. Der Grund: Das Foto verzerre die Beurteilung eines Bewerbers und führe zu Diskriminierung. In Kanada ist das Foto zur Bewerbung gar gesetzlich verboten.

Schweizer für Fotos

Nicht so in der Schweiz: Ein professionelles Foto gilt heute noch als Selbstverständlichkeit. Das zeigt sich auch in der Umfrage des «Landboten». So bestätigt Sulzer, dass Bewerber in der deutschsprachigen Region in der Regel ein Foto beilegen, Bewerber aus dem angelsächsischen Raum meistens nicht. «Wir überlassen den Entscheid den Bewerbern und tragen so den unterschiedlichen Traditionen Rechnung», sagt Mediensprecher Rainer Weihofen. Zwar verlangt keine der befragten Firmen in der Region explizit ein Foto, aber es ist entweder «von Vorteil» oder «gewünscht». «Das ist verständlich, man will sehen, wer sich da bewirbt, wer diese Person ist», sagt Miriam Schirmer, Dozentin für Arbeitspsychologie an der ZHAW.

Dass in Bewerbungsverfahren ausländisch klingende Namen oder Fotos, auf denen die Bewerberin ein Kopftuch trägt, immer wieder diskriminiert werden, ­zeigen mehrere Studien. So verschickte die österreichische Genderforscherin Doris Weichselbaumer in einer Untersuchung von 2016 über 1000 fiktive Bewerbungen an deutsche Unternehmen. Der einzige Unterschied: Einmal gab sie sich als Sandra Bauer aus, das andere Mal als Meryem Öztürk. Mit dem deutschen Namen wurde sie in 18,8 Prozent der Fälle für ein Vorstellungs­gespräch eingeladen, mit türkischem Namen nur noch in 13,5 Prozent der Fälle. Trug sie auf dem Bild dann auch noch ein Kopftuch, sank die Quote auf 4,2 Prozent.

Für Schirmer ist eine Anonymisierung der Bewerbung deshalb sinnvoll, die Bestrebungen der Credit Suisse lobenswert. Für die Firmen hingegen ist das kein gangbarer Weg. Sie sehen entweder keinen Vorteil darin oder der Ansatz geht ihnen zu weit. Die Präsenz auf professionellen Netzwerken wie Linkedin oder Xingist für Schirmer ein Muss: «Der elektronische Lebenslauf muss da sein, man muss gefunden werden können.» Für die kleineren Firmen spielt die Netzpräsenz aber (noch) keine Rolle. Bei den Winterthurer Grosskonzernen ist sie hingegen bereits ein fester Bestandteil. Die Axa geht sogar so weit und rekrutiert neue Mitarbeitende übers Internet: «Wir suchen auf Linkedin oder Xing nach geeigneten Bewerbern und kontaktieren diese», sagt Adrian Frei, Head of Recruiting. Weil sie dabei möglichst verschiedene Profile suchen, wollen sie so auch die Diversität im Unternehmen stärken und die Chancengleichheit erhöhen. (Der Landbote)