Bezirksgericht weist faktischen Schweizer aus

Es ist eine jener Geschichten, die zeigt, was die Ausschaffungsinitiative in der Praxis bedeutet. Vor Bezirksgericht stand am letzten Donnerstag mit dem 54-jährigen A. ein Mann, der mit fünf Jahren von Portugal in die Schweiz gekommen war und sich bis zu seinem 50. Lebensjahr nichts hatte zuschulden kommen lassen.

Nach einer Lehre als Schlosser und einem Diplom als Schweisser hatte A. in verschiedenen Betrieben gearbeitet und auch Führungsverantwortung gehabt. Zuletzt war er 18 Jahre lang für eine Winterthurer Recyclingfirma tätig. Als diese vor fünf Jahren zumachte, wurde er arbeitslos. Er verlor den Boden unter den Füssen, die Ehe ging in die Brüche. Er rutschte ins Drogenmilieu ab.

Bereits 2015 und 2016 war A. wegen Drogendelikten verurteilt worden. Das hielt ihn Ende 2017 aber nicht davon ab, kaum aus der Haft entlassen, erneut Kokain zu kaufen. Als er wenige Monate später verhaftet wurde, fand die Polizei noch rund 76 Gramm reines Kokain bei ihm. Gemäss der Staatsanwaltschaft wollte er die Hälfte davon verkaufen, wobei laut Bundesgericht bereits der Verkauf von mehr als 18 Gramm Kokain für «die Gesundheit vieler Menschen gefährlich» ist.

«Ich will nur noch raus»

A. zeichnete von sich vor Gericht das Bild eines Vom-Weg-Abgekommenen. Vor seiner Arbeitslosigkeit seien Drogen für ihn kein Thema gewesen, sagte er. Er habe die falschen Leute kennen gelernt, sei schwer abhängig geworden. «Jetzt will ich nur noch raus.» Den Sachverhalt bestritt er nicht.

Warum er denn 2017 nach der Haft einfach weitergemacht habe, fragte die Richterin. «Ich weiss es nicht, ich bereue es», sagte A. Seit seiner Festnahme im März 2018 sitzt er in Untersuchungshaft. Seither habe er keine Drogen mehr genommen. Laut einem Gutachten ist A. schwerst abhängig und nur abstinent, weil er im Gefängnis sitze. Das bestritt er gegenüber der Richterin: «Im Gefängnis kommt man genauso an Drogen, wenn man will, das wissen Sie.»

A. betonte seine Verwurzelung in der Schweiz. Seine Ex-Frau und ihr gemeinsamer, zwölfjähriger Sohn seien die wichtigsten Personen in seinem Leben. Seine engsten Freunde hätten alle nichts mit Drogen zu tun. Mit ihnen und deren Kindern unternehme er oft etwas. Sie spielten zusammen Fussball, besuchten FCW-Spiele oder den Säntis-Park.

«Reine Prozesstaktik»

Die Staatsanwältin zeichnete ein anderes Bild des Beschuldigten. Trotz Vorstrafen habe er sein Verhalten nicht geändert. Suchtspezifische Massnahmen habe er abgelehnt. Wenn er jetzt vor Gericht sage, er wolle eine therapeutische Massnahme beginnen, sei das «reine Prozesstaktik». Die Staatsanwältin forderte eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten, eine Busse von 500 Franken sowie einen Landesverweis von zehn Jahren und den Eintrag im Schengener Informationssystem. Ein Härtefall liege nicht vor. Die Eltern des Beschuldigten und andere Verwandte lebten in Portugal, und er spreche Portugiesisch.

Der Pflichtverteidiger forderte 26 Monate für seinen Mandanten, davon 13 Monate bedingt, dazu eine sucht- und persönlichkeitsorientierte Psychotherapie. Die Menge Kokain, die sein Mandant habe verkaufen wollen, sei viel geringer gewesen, als man ihm vorwerfe, argumentierte er. A. habe aus einer Notlage gehandelt. Auch forderte der Verteidiger das Gericht auf, von einem Landesverweis abzusehen. «Ein Landesverweis wäre eine Katastrophe, denn A.s Lebensmittelpunkt ist in der Schweiz.» Er spreche kaum Portugiesisch und habe kaum Kontakt zu seinen Eltern. Bei einer Ausweisung drohe er sozial zu vereinsamen. Zudem seien seine Chancen, wieder Arbeit zu finden, in der Schweiz besser. Gerade auf dem Bau, wo man normalerweise keinen Strafregisterauszug vorweisen müsse.

Das Gericht folgte der Staatsanwaltschaft. Es verurteilte A. zu einer Freiheitsstrafe von 33 Monaten und einer ambulanten Therapie. Es sprach zudem eine Ausweisung von fünf Jahren aus, ohne Ausschreibung im Schengener Informationssystem. «Es ist für uns unverständlich, wie Sie, kaum aus der Haft entlassen, wieder Kokain kaufen konnten», sagte die Richterin. Sie sprach von einer «unglaublich grossen Uneinsichtigkeit». Einen Härtefall verneinte das Gericht. Der Mann sei mehrmals verwarnt worden, was ihm keinen Eindruck gemacht habe. Weil er als Dealer eine grosse Gefahr für die Gesellschaft darstelle, sei das öffentliche Interesse höher zu gewichten als sein privates. (Der Landbote)