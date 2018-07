Bezirksrat widerspricht Gemeinderat – private Initiative soll vors Volk

Einen Teilerfolg kann Fabian Moser bereits verbuchen: Seine Initiative kommt nun doch vors Volk. Der 38-jährige Geschäftsführer einer Landi-Niederlassung im Weinland bringt in seiner Wohngemeinde ein SVP-Kernthema der letzten Wahlen aufs Tapet. Er will nämlich, dass beim Bassersdorfer Bahnhof kein weiteres Bauland für ein neues Quartier eingezont wird, und dass künftig auch keine Hochhäuser in der Glattaler Kleinstadt am Altbach geplant werden. Seine Einzelinitiative ist nun auch vom Bülacher Bezirksrat als zulässig taxiert worden. Damit stösst die Aufsichtsinstanz über die Gemeinden einen Entscheid des Bassersdorfer Gemeinderates um. Dieser hatte noch in alter Besetzung an einer seiner letzten Sitzungen der inzwischen abgelaufenen Legislaturperiode im Juni 2018 beschlossen, dass Mosers Initiative ungültig sei.

Zu wenig Informationen für den Stimmbürger, zu komplizierte Sachverhalte, zu viel Potenzial für Missverständnisse, so lautete die Argumentation der Dorfregierung in der Kurzfassung. Durch Mosers Initiative würden die Stimmberechtigten «der Gefahr eines Irrtums über wesentliche Punkte ausgesetzt», hiess es in einer Stellungnahme zur Initiative aus dem Gemeindehaus.

Initiant gibt sich angriffig

«Wie es aussieht, teilt der Bezirksrat die haltlose Meinung des Gemeinderates nicht», kostet der Initiant seinen ersten Teilerfolg nun aus. «Ich freue mich über die klaren Aussagen des Bezirksrates», gibt Moser ausserdem zu verstehen. Denn die Aufsichtsbehörde über die kommunalen Behörden sieht keinerlei Gefahr, dass die Stimmberechtigten irgendwie hinters Licht geführt werden könnten durch Mosers Initiative. In allen untersuchten Punkten kommt das dreiköpfige Gremium mit Bezirksratspräsidentin Karin Müller-Wettstein (Ex-Gemeinderätin aus Bassersdorf; SVP), Ruedi Lais (Kantonsrat aus Wallisellen; SP) und Eugen Hägi (Ex-RPK-Mitglied aus Eglisau; FDP) zu einem eindeutigen Schluss: «Der Anspruch der Stimmbürger auf freie Willensbildung und unverfälschte Stimmabgabe ist gewahrt.»

Überdies sei Mosers Anliegen in «allgemein anregender Form» im Initiativtext klar und unmissverständlich formuliert, verletze keine übergeordneten Gesetze und lasse sich problemlos umsetzen. Zum Argument des Gemeinderates, wonach eine Abstimmung über die Einzonung von neuen Baugebieten und die Zulässigkeit von Hochhäusern in der Gemeinde zu früh komme und mangels Informationen für die Stimmberechtigten nicht zumutbar sei, kontert der Bezirksrat mit der Feststellung: «Auch eine behördliche Information im Vorfeld von Abstimmungen kann zur verfälschten Willensbildung und Stimmabgabe führen.

Optimale Planung ist gefragt

Gemeindepräsidentin Doris Meier (FDP) hat den Entscheid des Bezirksrats einstweilen zur Kenntnis genommen. Weil derzeit Gerichtsferien sind, herrscht ein Fristenstillstand, so dass der Entscheid erst am 20. August rechtskräftig wird. Ob er weitergezogen wird, lässt Meier offen. Das weitere Vorgehen bezüglich der Initiative werde der Gemeinderat noch besprechen müssen. Die bereits in der Leserbriefspalte aufgeworfene Vermutung, wonach der Gemeinderat ein «unliebsames Thema» abzuklemmen versucht habe, könne sie nicht bestätigen, wehrt sich die Gemeindepräsidentin. «Das Thema ist nicht unliebsam, im Gegenteil, es wird sehr hoch gewichtet. Gerade deshalb sollte es – nach Meinung des Gemeinderates – ausführlich diskutiert werden.»

Dies werde im Rahmen der geplanten Revision der Bau- und Zonenordnung unter Einbezug der Bevölkerung schliesslich auch erfolgen. Dabei müssten auch die Aspekte der kantonalen und regionalen Richtplanung einfliessen und die Wirkung sowie die Möglichkeiten beleuchtet werden, welche mit ebendieser BZO-Revision erzielbar seien. Momentan deutet vieles darauf hin, dass schon bald an einer Gemeindeversammlung über ein mögliches Quartier «Bahnhof Süd» sowie generell über die Planung von Hochhäusern in Basserdorf abgestimmt wird. Dass die Stimmberechtigten voraussichtlich ohne die genannten Grundlagen einen Entscheid fällen müssen, sieht Gemeindepräsidentin Meier «als grosse Herausforderung an».

Initiant Moser, der im April ohne Erfolg für die SVP zur Gemeinderatswahl angetreten war, findet dagegen: «Es steht uns eine wichtige Diskussion bevor, welche die Zukunft von Bassersdorf massgeblich bestimmen wird. Ich glaube, dass diese Initiative in der Bevölkerung eine breite Unterstützung findet.» (Zürcher Unterländer)