«Bin nun mehr unter Beobachtung»

Sie haben einen Kaffee crème bestellt. Was mögen Sie daran?

Gian-Reto Riedi: Den Geschmack. Solche mit viel Milch mag ich nicht so gern.

Ist das auch Ihr Lieblingsgetränk?

Kaffee ist für mich ein Muntermacher, morgens, nach dem ­Mittag oder im Nachmittagsloch beim Studium, oder auch, wenn die Vorlesung einmal nicht so spannend ist. Mein Lieblings­getränk ist aber der Bio Ice Tea Menthe von Coop.

Was essen Sie gerne?

Pizza könnte ich täglich essen.

Wie steht es mit Ihren ­Kochkünsten?

Die sind vorhanden, aber noch ausbaufähig. Ich habe schon ­meine Eltern in die WG eingeladen und Lasagne gekocht. Sie haben es überlebt. (schmunzelt)

Inwiefern achten Sie als Sportler auf die Ernährung?

Ich schaue, dass sie ausgewogen ist. Aber ich verzichte jetzt nicht auf eine bestimmte Art Kohlenhydrate oder so wie es einige andere Spieler tun. Mein Alltag lässt das auch fast nicht zu.

Gibt es sonst Einschränkungen?

Von September bis April ist eigentlich jedes Weekend verplant. Der Spontanität oder Reiselust sind da Grenzen gesetzt. Um alle unter einen Hut zu bringen, ist mein Alltag unter der Woche zudem recht streng geregelt.

Womit bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt?

Zwischen dem Saisonende und den Sommerferien mache ich Leh­rer-Stellvertretungen. Ein ganz kleiner Teil kommt vom Volleyball, der Rest von den gross­zügigen Eltern. (schmunzelt)

Was studieren Sie?

Ich bin an der Pädagogischen Hochschule Zürich und lasse mich zum Sekundarlehrer aus­bilden – mit den Fächern Mathematik, Chemie, Biologie, Physik, Geografie und Geschichte.

Warum werden Sie Lehrer?

Ich bin quasi vorbelastet. Beide Elternteile sind Lehrer, und auch mein Bruder ist an der PH. Ich finde es spannend, Wissen zu vermitteln und Jugend­liche als eine Art Coach weiterzubringen.

Und wie sind Sie zum Volleyball gekommen?

Durch meinen Vater. Er kam relativ spät zum Volleyball, war dann aber lange Trainer im VBC March. Als ich anfing – da war ich noch Primarschüler –, musste ich zunächst bei den Juniorinnen mitmachen. Im folgenden Jahr wurde dann ein Junioren­team gegründet. Bis Ende Sek spielte ich auch noch Fussball, hatte so insgesamt fünf Trainings pro Woche. Nach einem Sichtungstraining bekam ich dann allerdings die nationale Talentcard von Swiss Olympic und konzentrierte mich deshalb auf Volleyball. Ich durfte im Jugend- und Junioren-Nationalteam spielen und in Jona an der Talent-School trainieren. Zum TSV Jona wechselte ich aber erst später, sprich, als das Erst­liga-Team des VBC March auf­gelöst wurde. Das war eine spannende Equipe damals, mit mir als Junior sowie vielen ehemaligen Spitzenspielern, darunter auch Urs (Winteler, der Trainer des Joner NLA-Teams).

Welches war Ihr schönster Moment im Sport?

Der Aufstieg mit Jona in die Natio­nalliga A (April 2014; Red.).

Und welches war die grösste Enttäuschung?

Dass wir im Cup dreimal im Halbfinal standen, aber nie den Finaleinzug schafften.

Enttäuschend war sicher auch der Saisonstart mit der klaren 0:3-Niederlage gegen Luzern.

Das ist so. Im ersten Satz setzten wir noch das um, was wir uns vorgenommen hatten. Danach waren wir nicht mehr im Stand, unsere Leistung abzurufen. Es schlichen sich viele kleine Fehler ein. Da merkte man, dass viele neue Spieler im Team sind und die Automatismen noch fehlen.

Sie sprechen den Umbruch in der Equipe an. Viele Leistungsträger sprangen ab. Was trauen Sie dem aktuellen Kader zu?

Das ist noch schwierig zu sagen. Nach Papierform dürften wir in der Mitte oder leicht darunter anzu­siedeln sein. Klar ist: Es ist ein Jahr des Neuaufbaus. Und da es keinen Absteiger gibt, müssen wir uns keinen unnötigen Druck aufsetzen. Unser grosser Vorteil war zuletzt immer, dass der Kern der Spieler schon seit vielen Jahren zusammen war und sich in- und auswendig kannte. Dieses blinde Verständnis fehlt nun, aber die Zuzüge bringen neue Fähigkeiten mit. Nun müssen wir daran arbeiten, diese optimal einzusetzen. Zugute kommt uns diesbezüglich sicher, dass wir nun öfter trainieren und stets im Grünfeld, wo wir auch die Partien austragen, und dass nun mehr Spieler ihr Leben ganz nach dem Volleyball ausgerichtet haben. Die Neuen wohnen alle in Jona und haben quasi einen Profi-Rhythmus.

Sie sind neuerdings Captain. Wie kam es dazu, und inwiefern verändert dies Ihr Verhalten?

Der Trainer hat eine Führungsgruppe bestimmt – mit Denis Mila­nez, Luca Beeler, Florian Heidrich und mir. Wer Captain ist, haben wir dann untereinander abgemacht. Entscheide fällen wir jedoch im Gremium. Und ein anderer Spieler bin ich wegen dem Balken auf dem Trikot nicht. Ich werde aber versuchen, vermehrt als Bindeglied zu fungieren – zwischen Trainer und Team ­sowie zwischen den Spielern.

Spüren Sie mehr Druck?

Nein, Druck nicht. Aber ich bin nun mehr unter Beobachtung, fühle mich etwas stärker exponiert. Ich darf dem Schiedsrichter nicht mehr wüst sagen. (lacht)

Am Wochenende stehen die Derbys gegen Näfels (Samstag, auswärts) und Einsiedeln (Sonntag, zu Hause) an. Welche Erwartungen haben Sie?

Spiele gegen Näfels sind immer ein Highlight, aber auch sehr schwierig. Immerhin: Wir sind klarer Aussenseiter und können befreit aufspielen. Einsiedeln ­bewegt sich dagegen etwas auf unserem Niveau. Daher sind ­diese Partien immer ziemlich wegweisend. Ein Sieg da würde uns sicher sehr guttun.

Mit welcher Person würden Sie gerne für einen Tag tauschen?

Mit Arno Del Curto – wobei ich ihn eher begleiten will. Wenn eine Person über so viele Jahre auf diesem Niveau so erfolgreich arbeitet, kann man von ihr sicher sehr viel lernen.

Welche Person bewundern Sie?

Roger Federer. Speziell beeindruckend finde ich, dass es ihm auch mit Mitte 30 noch gelingt, sich zu verbessern.

Wie sieht für Sie ein perfektes Wochenende aus?

Am Samstag ein Sieg mit anschliessendem Ausgang. Dann ein Sonntag, an dem ich nichts fürs Studium tun muss, sondern die Sonne und abends ein feines Essen bei Mami geniessen kann.

Wo und mit wem verbringen Sie Ihre nächsten Ferien?

Da gibt es noch keine Pläne. Ich entscheide spontan nach dem Saisonende.

Ihr Lieblingssong?

«Auf und davon» von Casper.

Ihr Lieblingsfilm?

Alle Episoden von «Star Wars».

Ihr Lieblingsbuch?

«Treffen sich zwei Moleküle im Labor» von Martin Moder. Das ist Science-Slam, also Wissenschaft humorvoll präsentiert

Ihr Lebensmotto?

(überlegt lange) Harte Arbeit zahlt sich aus.

Was ist Ihr grösstes Laster?

Ich leide an akuter Netflix-Abhän­gigkeit. Aktuell schaue ich die Serie «Narcos». Das führt zu Schlafmangel. Darum der viele Kaffee … (lacht)

Und welches ist Ihre besteEigenschaft?

Ich bin zuverlässig und loyal.

Was macht Sie glücklich?

Siegen. Und Zeit mit den besten Kollegen zu verbringen.

Was ärgert Sie?

Wenn es nicht vorwärtsgeht, bei Prozessen oder auf dem Trottoir.

Was ist Ihnen wichtig im Leben?

Die Familie und Gesundheit.

Was machen Sie in zehn Jahren?

Ich werde als Lehrer arbeiten, mich vermutlich noch weiter­bilden – in einem Fach oder im Bereich Sonderpädagogik – und Volleyballspiele nur noch von der Tribüne aus mit einem Bier in der Hand mitverfolgen.

(Zürichsee-Zeitung)