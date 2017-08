Blocher kommt nach Winterthur, und baut aus

«Druckt i dä Schwiiz uf Schwiizer Papier.» Mit diesem Slogan neben einem Schweizerkreuzchen begrüsst die «Winterthurer Zeitung» jeden Mittwoch ihre Leser. Gesellt sich bald noch ein lachendes Sünneli dazu?

Vieles scheint möglich, seit die BaZ-Holding am Mittwoch die Übernahme des Ostschweizer Zehnder-Verlags mit Sitz in Wil bekannt gegeben hatte. Die BaZ-Holding gehört zu je einem Drittel Christoph Blocher, Markus Somm, dem Chefredaktor der «Basler Zeitung», und dem Medienmanager und «20 Minuten»-Mitgründer Rolf Bollmann.

Die drei Männer besitzen nach dem Zehnder-Coup nun auf einen Schlag 25 Gratis-Wochenzeitungen. Die Winterthurer Zeitung ist darunter die gewichtigste, mit einer wöchentlichen Auflage von über 88 000 Exemplaren.

«Lokales, ohne politischen Hintergrund»

Rolf Bollmann gab am Donnerstagmorgen am Telefon einen Einblick in die Pläne von Blocher und Co. «Die Winterthurer Zeitung wird ausgebaut», sagt Bollmann. Winterthur steht ohnehin im persönlichen Fokus des Managers, der in früheren Zeiten beim FC Winterthur Fussball spielte und heute in Seuzach wohnt. Regelmässig liest er auch das zweite Wochenblatt «Stadtanzeiger» der Zürcher Oberland Medien AG und den «Landboten» aus dem Verlagshaus Tamedia.

«Die Winterthurer Zeitung hat die grösste Auflage in der ehemaligen Zehnder-Gruppe, im Vergleich mit den Wiler Nachrichten aber wesentlich weniger Umfang, redaktionell und werbemässig», sagt Bollmann. Er will nun Gegensteuer geben. «Mit lokalen Geschichten zum Beispiel, ohne politischen Hintergrund.»

Wahlen 2018 als Test

Dass nun «quasi die SVP übernommen» habe, sei «einfach dummes Zeug», zerstreut Bollmann entsprechende Befürchtungen – oder Hoffnungen. Mit einer Parteizeitung, sagt er, könne man ohnehin keine Leser und schon gar keine Inserenten mehr halten. Bollmann geht sogar noch weiter: «Ich will politisch keine blinden Flecken, Lokalpolitiker links und rechts sollen ihre Aufmerksamkeit in der Zeitung bekommen.»

Aktuell tauchen Stadtrats- und Gemeinderatspolitiker links der EVP praktisch nicht im Blatt auf. Die publizistische Linie wird offiziell als «bürgerlich» definiert. Die Berichterstattung vor den kommenden Gesamterneuerungswahlen im März 2018 wird zeigen, wie sich Bollmann und Blocher den neuen Journalismus in Winterthur vorstellen.

«Nähe» statt Politik

Der Zeitungs-Kauf kam für die Angestellten in Winterthur ebenso überraschend wie für die gesamte Medienbranche. An der Marktgasse 45, wo die Winterthurer Zeitung seit wenigen Monaten Zuhause ist, wurde die Belegschaft am Mittwochmorgen per Mail informiert. Sechs Redaktorinnen und Redaktoren arbeiten hier, und ebenso viele Verlagsmitarbeiter.

Am Donnerstagmorgen war die Stimmung heiter. Geschäftsleiter Zvonko Vincetic spricht in seinem hellen Büro von einem positiven Grundgefühl im Team: «Die Nachricht von der Übernahme wurde gut aufgenommen. Es scheint allen klar, dass wir vom finanziellen Fundament der neuen Besitzer langfristig profitieren werden.» Auch im Gespräch mit anderen Angestellten überwiegt die Freude, und nicht etwa Skepsis gegenüber einem rechtskonservativen Politiker und Milliardär als neuen Eigentümer. «Wichtig ist für uns nicht die Politik sondern die Nähe zu den Leuten», sagt Zvonko Vincetic.

Die Redaktion füllt wöchentlich gegen zehn Seiten mit Inhalt. Daneben werden auch die Split-Ausgaben für Illnau-Effretikon und das Weinland produziert. Einige Seiten übernimmt man von der Zentrale der Zehnder-Zeitungen in Wil, zum Beispiel auch die Texte von Kolumnist Charly Pichler, mit dem sich der Schweizer Presserat bereits mehrmals befasste und der sich auch schon gegen Rassismus-Vorwürfe wehren musste.

Pichler wird bald pensioniert, seine Ära ist vorbei. Das Schweizerkreuz auf der Frontseite soll bleiben. (Der Landbote)