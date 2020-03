Bolero-Schläger zu bedingten Strafen verurteilt

In einer Januarnacht vor zwei Jahren gerieten drei Männer im Club Bolero am Hauptbahnhof aneinander. Aus der anfänglichen Rempelei wurde rasch ein offener Streit, man wollte die Angelegenheit draussen klären. Dort eskalierte das ganze. Das Resultat: Ein Beteiligter erlitt heftige Schädelverletzungen, einer Stichwunden und alle drei Männer wurden für knapp zwei Wochen in U-Haft gesteckt.

Diese Woche wurde der Fall am Winterthurer Bezirksgericht verhandelt. Ein Dreiergremium unter dem Vorsitz des Gerichtspräsidenten beraumte für die Sache einen dreitägigen Prozess ein. Denn jeder der Männer erschien mit einem eigenen Verteidiger. Zur Urteilsfindung wurden unter anderem Zeugenaussagen und ein Video der Tatnacht herangezogen. Das Video zeigte allerdings nur den Eingangsbereich des Bolero-Clubs, und nur ein Teil der Auseinandersetzung fand dort statt.

Messerfuchteln auf Video

Die Richter orientierten sich dennoch weitgehend am Bildmaterial und unterteilten die Auseinandersetzung in vier Phasen. In der ersten Phase verschwinden die drei Männer aus dem Blickwinkel der Kamera und begeben sich zum nahen Parkplatz. Einer der Beschuldigten, der an dem Abend alleine unterwegs war, soll dort auf seinen Kontrahenten mehrere Male mit der Faust eingeschlagen haben, unter anderem direkt ins Gesicht und auf den Hinterkopf. Laut dem untersuchenden Zürcher Staatsanwalt für schwere Gewaltkriminalität nahm der Aggressor in Kauf, dass sein Opfer lebensgefährlich hätte verletzt werden können. Der Verprügelte erhielt dann jedoch Unterstützung von seinem Kollegen, dem dritten Beteiligten. Dieser händigte ihm ein Messer aus, worauf sich die Machtverhältnisse wieder verschoben. All das konnten die Richter jedoch nicht beurteilen, es stehe hier Aussage gegen Aussage.

Dass sich die Ereignisse aber etwa so abspielten, legt die zweite Phase nahe, die wiederum im Video sichtbar ist. Immer wieder fuchtelt der Messerträger darin mit seiner Waffe herum und versucht, sein Gegenüber zu treffen.

Taxi-Fahrer als Zeuge

Dieser wich anfänglich zurück und machte bereits Anstalten, ins Bolero zurückzukehren. Dann jedoch drehte er um und es kam in der Phase drei – wiederum nicht sichtbar auf dem Video – zum eigentlichen Kampf, der unter anderem von einem Taxi-Fahrer bezeugt wurde. Das Video zeigt hier bloss, wie mehrere Personen aus dem Bolero hinausströmen und dem Kampf beiwohnen. Der Messerträger erhielt dabei erneut mehrere Faustschläge ins Gesicht und stach schliesslich mindestens einmal mit dem Messer zu. Auch hier sah der Staatsanwalt eine potentiell lebensgefährliche Verletzung.

In der Phase vier schliesslich sieht man, wie der Messerträger von den Security des Clubs zu Boden gebracht wird.

«Heimtückische Waffe»

Die Richter verurteilten den Beteiligten mit dem Messer wegen versuchter schwerere Körperverletzung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Der Kollege erhielt wegen Gehilfenschaft eine ebenfalls bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten aufgebrummt. Auch der dritte im Bunde muss für seine brutalen Faustschläge nicht ins Gefängnis. Seine 20 monatige Freiheitsstrafe wurde ebenfalls bedingt ausgesprochen. Das Strafmass liegt teilweise unter den Anträgen des Staatsanwalts, der zumindest für den Messerträger einen Teil der Strafe unbedingt beantragt hatte.

«Die Faustschläge waren potentiell lebensgefährlich», sagte der Gerichtspräsident. Und das Messer wiederum nannte er eine «heimtückische Waffe».

Das Urteil kann ans Obergericht weitergezogen werden.