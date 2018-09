Bratwurst, Schweiss und Tränen

Alle fiebern dem Zieleinlauf entgegen, doch wichtiger als die Siegerzeit ist bei einem Breitensportanlass der Bescheid der Organisatoren: alles gut gegangen, keine Verletzungen oder Unfälle. Die einzigen Tränen, die am Samstag flossen, waren die Tränen der Erleichterung, als Läuferin oder Läufer die bis zu über elf Kilo­meter lange Strecke mit teils namhaften Steigungen hinter sich gebracht hatte.

Ein Breitensportanlass, das ist die Rundwegstafette, zum dritten Mal durchgeführt mit etwas mehr Teilnehmern als zuvor, definitiv. Nur bei wenigen Teams wollten alle unbedingt gewinnen, sagt Mitorganisator Hannes Tschudin vom städtischen Sportamt. Wohl ein Drittel der 139 Mannschaften bestehe aus reinen Gelegenheitsläufern, die ihre Distanz vor dem Rennen wenig trainierten. «Wichtig sind Er­lebnis und Team.» Um die Durchmischung der Teams zu fördern, hat man Vorgaben gemacht. Zwei Strecken sind verpflichtend Frauenabschnitte, und mancherorts wurden kürzere Strecken für Frauen und Personen über 50 Jahre signalisiert. Die Planung scheint aufgegangen zu sein: Im Siegerteam namens «Est. 1996» rannten immerhin drei Frauen mit.

Die Gruppe, bestehend aus OL-Läufern mit Jahrgang 1996, profitierte am Samstag wie die anderen Teilnehmer vom günstigen Wetter. «Zuerst schien es uns etwas kalt», so Schlussläufer Jannis Schönleber nach dem Zieleinlauf um 16 Uhr. «Am Morgen zog ich Funktionswäsche und Handschuhe an. Doch beim Lauf waren die Bedingungen dann eigentlich ideal: etwas Sonne, 17 Grad.»

Nur Show beim Zieleinlauf

Bei der Zielankunft am Teuchelweiher rannten die Läufer des Teams gemeinsam. Die Siegerzeit von vier Stunden, 58 Minuten und 18 Sekunden war zuvor bereits an anderer Stelle gemessen worden, um im Fall der Fälle die Feuerwehrausfahrt nicht zu stören. Rennt man auf dem zum 750-Jahr-Stadtrechtsjubiläum erstellten Rundweg, muss man sich den Gegebenheiten anpassen. Die vielen Strassenübergänge auf der 84 Kilometer langen Strecke wurden von Helfern gesichert, an drei Orten fand keine Übergabe des als Stafettenstab dienenden Clipbands statt, weil grosse Strassen oder Bahnlinien im Weg waren; hier wurde die Zeit gestoppt.

Auch die Läuferinnen und Läufer, zwölf pro Team, mussten sich zu organisieren wissen. Am Ende ihres Abschnitts angelangt, hatten sie jeweils das Gepäck des nachfolgenden Läufers zu behändigen. Der Lohn der Mühe, vom Erlebnis abgesehen: der Massagedienst am Ziel und das Pasta­essen nach der Rangverkündigung. Wer früh im Zielbereich ankam, genehmigte sich schon zuvor Bier und Bratwurst, so Stadtrat Nicolas Galladé (SP), der eine der längsten Zwischenstrecken absolviert hatte. Die Amtskollegen Stefan Fritschi (FDP) und Jürg Altwegg (GP) rannten für ihre Departementsteams die gut sechs Kilometer lange Schlussstrecke.

Die Läufer zahlen mit

Die Stafette finanziert sich bei einem Budget von 100 000 Franken ungefähr zu je einem Drittel aus Teilnahmegebühren, Sponsorenbeiträgen sowie Geldern der Veranstalter, zu denen nebst der Stadt ein Zürcher Sportverband zählt. Zu gewinnen gibt es viel Ehre und einen Wanderpreis. Geht der Breitensportanlass nächstes Jahr in die vierte Runde, dürfte eher ein neuer Teilnehmer- als ein neuer Zeitrekord das Ziel sein. (Der Landbote)