Bülifäscht wirbt mit Riesenrad – aber Standplatz ist zu instabil

Der OK-Chef des Bülifäschts ist etwas genervt: «Es ist ein Wermutstropfen, der uns schmerzt.» So bleibt Daniel Aeschlimann wohl nichts mehr anderes übrig, als das morgen anstehende Stadtfest im Bezirkshauptort wohl ohne Riesenrad zu eröffnen. Dabei habe man noch gehofft, dass es vielleicht eine andere Lösung gibt oder ein Ersatz-Riesenrad aufgetrieben werden könnte.

Auf dem Logo des grössten Bülacher Volksfestes der letzten sechs Jahre ist das Riesenrad nicht zu übersehen. Und auch auf der Internetseite ist es als Hintergrundbild fester Bestandteil des grafischen Auftritts. So gesehen, ist es besonders ärgerlich, dass nun ausgerechnet diese Attraktion wegfallen dürfte. Klar, das Logo habe man schon vor längerer Zeit entworfen und sei dabei immer davon ausgegangen, dass es auch bei der diesjährigen Ausgabe des Bülifäschtes ein Riesenrad auf Platz geben werde, erklärt der OK-Chef zwei Tage vor dem Festauftakt am Telefon.

Regenklärbecken ein Problem

Dass es Probleme beim Platzieren des Riesenrades gibt, zeichnete sich erst kürzlich ab. Vor zwei Wochen sei man von der Stadt darauf hingewiesen worden, dass es womöglich zu unsicher sei, das vorgesehene Riesenrad auf dem kleinen Parkplatz gegenüber des Alterszentrums Grampen aufzustellen.

Denn quer unter dem besagten Parkplatz an der Ecke Poststrasse/Allmendstrasse verläuft der eingedolte Sechtbach und zudem befinden sich unter dem Platz noch zwei grössere Holräume, die als sogenannte Regenklärbecken in den Plänen der amtlichen Vermessung aufgeführt werden. Nun sind diese Kavernen jedoch schon in die Jahre gekommen und offenbar brüchig.

Von der Stadtverwaltung ist zu erfahren, dass die unterirdischen Becken deshalb bereits abgestützt werden mussten. Das sei aber nichts Neues, sondern schon eine ganze Weile so. Bei normaler Benutzung des Parkplatzes durch Personenwagen bestehe im Übrigen keine Gefahr. Aber wenn nun ein Riesenrad aufgestellt würde, sei die Bodenbelastung viel höher.

Deshalb hatte der Schausteller sodann davon abgesehen, seine überdimensionale Attraktion vis-à-vis des Grampens aufzubauen. An früheren Bülifäschtern sei das Thema zwar auch schon aufgetaucht, bislang habe man aber es aber immer irgendwie fertiggebracht die Lastwagen des Riesenrades so auf den Platz zu zirkeln, dass die alten Becken im Untergrund nicht übermässig belastet wurden. Heuer war das offensichtlich nicht mehr bedenkenlos möglich.

Standplätze sonst vergeben

Einen Ersatzstandort gebe es auf die Schnelle nicht. Der eigentliche Chilbibetrieb mit ganz vielen weiteren Bahnen ist bei der Stadthalle vorgesehen. Dort sind die Stellplätze aber schon vergeben, erklärt Organisator Aeschlimann. Als Alternative habe man zuletzt geschaut, ob man ein kleineres Riesenrad bekommen könnte, das doch noch Platz hätte. Allerdings sind mobile Riesenräder in der Schweiz nicht à gogo vorhanden, musste das OK erfahren. Nur vier bis fünf seien es in der Schweiz, weiss Aeschlimann inzwischen.

Zudem herrscht derzeit landauf und landab Hochsaison in Sachen Volksfeste und Chilbis. Die Laune verderben lassen, will man sich jedenfalls nicht. «Es wird auch so ein tolles Bülifäscht geben», ist man sich sicher, «schliesslich haben wir am Wochenende gutes Wetter und noch ganz viele weitere Bahnen an der Chilbi und Attraktionen in der ganzen Altstadt». (Zürcher Regionalzeitungen)