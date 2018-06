Busse für geschwänztes Elterngespräch

200 Franken Busse und 430 Franken Gebühren – einen Klotener Vater kommt ein Elterngespräch, zu dem er nicht erschien, teuer zu stehen. Das Bezirksgericht Bülach sprach ihn gestern schuldig und bestätigte damit einen Strafbefehl des Statthalteramts. Vielleicht muss der Vater sogar noch tiefer in die Tasche greifen: Gegen das Urteil des Gerichts wurde nämlich umgehend Berufung eingelegt. Begonnen hat der Rechtsstreit im letzten Sommer.

Die Klotener Schulverwaltung schickte dem Vater einen eingeschriebenen Brief für ein Elterngespräch. Diskutiert werden sollte dabei die Zusammenarbeit zwischen dem Vater und der Schule, um eine belastende Situation für den Sohn zu verbessern, der sich in der Primarschule befindet. Der Vater bestätigte den vereinbarten Termin schriftlich, blieb diesem dann allerdings fern. Das Statthalteramt sprach deshalb eine Busse aus, mit der Begründung, der Vater sei seiner Pflicht nicht nachgekommen, an der Problemlösung teilzunehmen.

Situation hat sich verbessert

Der Klotener Schulpräsident Kurt Hottinger (SVP) steht hinter diesem Entscheid. Es gehe dabei immer um das Wohl des Kindes. «Hat an unserer Schule ein Kind ein Problem, wollen wir immer die Eltern mit einbeziehen.» Worum es im konkreten Fall ging, darüber dürfe er aber keine genauere Auskunft geben, sagte der Schulpräsident.

«Natürlich schicken wir nicht sofort einen eingeschriebenen Brief, sondern laden immer zuest mündlich und schriftlich zu einem klärenden Gespräch ein. Nur wenn auf die Einladung nicht reagiert wird und sich das Problem weiter verschärft, müssen wir eine Vorladung verschicken.» Werde dieser keine Folge geleistet, ziehe das eine Busse nach sich. So sehen es das Volksschulgesetz und die Volksschulverordnung vor.

Im aktuellen Fall fand das Gespräch später dann doch noch statt. «Dabei konnte vieles geklärt werden, die Situation hat sich für das Kind dadurch verbessert.» Gespräche mit den Eltern, auch wenn sie mit der Androhung einer Busse forciert werden müssen, seien immer der bessere Weg, sagt Hottinger dazu. «Die einzig andere Option, die uns sonst noch bleibt, ist, das Kind in eine andere Schule zu versetzen.»

Was meist zum Nachteil des Kindes sei, da es damit aus seiner gewohnten Umgebung und aus seinem Freundeskreis gerissen werde. «Und meistens liegt das Problem nicht an der Schule oder am Kind selbst, sondern an einem anderen Punkt, der nicht mit einer Schulversetzung, sondern mit einem Gespräch verbessert werden kann», sagt Hottinger. Glücklicherweise müsse eine Busse aber höchst selten ausgesprochen werden. Für Hottinger war es in den 18 Monaten, seit er das Amt als Präsident der Schule angetreten hatte, das erste Mal.

(Zürcher Unterländer)