Casinotheater plant Wegzug aus ­Winterthur wegen linker Regierung

Es war eine Steilvorlage gewesen für die Komiker des Theaters. ­Büronternehmer Jan Schoch, am Samstag an der Gala selber an­wesend, hatte angekündigt, nach dem Verlust der bürgerlichen Regierungsmehrheit aus der Stadt wegzuziehen. Prompt eröffnete Mitbegründer Viktor ­Giacobbo den ersten Showblock mit der Ankündigung, auch das Casino­theater stehe vor dem Wegzug.

«Es gäbe da eine Scheune in Niedernüüfere», scherzte er in Anspielung auf Schoch, den es angeblich in den Thurgau zieht. Für diesen lohne sich der Wegzug auf jeden Fall, so Giacobbo: «Die Weinbauern dort sind voll giggerig auf Büroeinrichtungen.»Der Komiker wusste das Publikum wohl auf seiner Seite – zwar waren unter den illustren Gästen auch Unternehmer wie der lokale Handelskammerpräsident Thomas Anwander und Rieter-CEO Norbert Klapper, doch dominierten die Politgrössen der Sozial­demokraten vor denen der FDP. Finanzchefin Yvonne Beutler (Giacobbo: «sie zieht am Ende die Vergnügungs­steuer persönlich ein») war am Apero um die Entspannung des «Landbote»-Journalisten besorgt: «Nehmen Sie doch ein Cüpli in die Hand statt den ­Notizblock!» Allerdings hätte man sich im Gedränge Sorgen um das Cüpli machen müssen, gleichermassen wie es angesichts des Lärms verwunderte, dass die Mikrofone von SRF es schafften, das auf­zuzeichnen, was der neue Casino-Geschäftsführers Beat Imhof und andere in die Kamera von «Glanz und Gloria» sagten.

Während Beutlers Spitzenkleid auffiel, machte in gewohnter Weise durch die Körper­grösse Maria Sorgo auf sich aufmerksam, die mit ihrer ­(abtretenden) Gemeinderatskollegin Betty Konyo und Alt-Stapi Ernst Wohlwend die informelle Winterthurer SP-Delegation vervollständigte. Es sei wie bei einem Familientreffen, sagte dieser: «Wenn jemand fehlt, fragt man sich, wo der denn ist.» Von der nationalen Politprominenz bedienten sich die Zürcher SP­Nationalrätin Jacqueline Badran sowie der Basler Ständerat Claude Janiak am Buffet.

Aus der FDP zählen zu den ­wiederkehrenden Gästen nebst Stadträtin Barbara Günthard und Ständerat Ruedi Noser auch der hiesige Autounternehmer und frühere Nationalrat Markus Hutter sowie die ehemalige Aargauer Ständerätin Christine Egerszegi. «Ich lade immer die Götti­kinder ein, die mittlerweile auch schon über 40 sind», sagte die Grande Dame der Liberalen, die sich auch um die Finanzen des Casinos sorgte: «Seit jeher kostet die Gala 450 Franken. Das wird man auch irgendwann anpassen müssen.»

Das Haus ist nicht subventioniert und darum angewiesen auf Einnahmequellen wie die Benefizgala (man rechne: 250 Gäste mal 450 Franken, plus Tombola). Dazu Theo Hitzig von Lapsus auf der Bühne: «Bekanntlich ist das Restaurant das einzige, was hier Profit abwirft.» Das Duo überzeugte mit seiner physischen Comedy auf einem Fitnesslaufband. Quasi Heimvorteil genossen (neben Lapsus) die Casino-Aktionäre und Wortakrobaten Oropax (Flaschenetikette: «Wein gut», aber «mies en bouteille») sowie der angehende Aktionär Michael Elsener, der sich das ­Leben rückwärts vorstellte (am Ende des Arbeitslebens weiss man nicht mehr, worum es überhaupt geht, und nach dem Kiffen geht es ab in die Primarschule). Lara Stoll sinnierte über Korrektheit («sage nur noch nichts – nichts darf man ja noch sagen») und Schlafprobleme («nach dem Sex mit dem Sandmännchen schläft dieses sogleich ein»).

Emotional wurde es am Ende, bevor man sich am Dessertbuffet mit der hartgefrorenen Omelette norvégienne abmühte, als die Basler Sängerin Anna Rossinelli zu ihren ruhig-energischen Popsongs ansetzte. Unkompliziert zeigten sich die Kellner, die nicht nur bei der norwegischen Omelette helfen konnten: Nach einem Ausfall bei der zum Abschluss aufspielenden Hausband sprang Beni vom Service flugs als Sänger ein. (Der Landbote)