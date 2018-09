Clubs und Konzertveranstalter machen Lärm gegen neue Auflagen

Thema Hörschutz: Wie reagiert die Stadtpolizei?

Grundsätzlich gilt: Je höher der Pegel und je länger die Beschallung, desto grösser die Gefahr, dass man einen Hörschaden erleidet. Die Schall- und Laserschutzverordnung (SLV) legt am Arbeitsplatz einen Grenzwert von maximal durchschnittlich 85 Dezibel fest, in Clubs und an Konzerten sind es 100. Eine vom Bund in Auftrag gegebene Studie von 2012 hat unter anderem ergeben, dass in der Schweiz – fast 13 Prozent an einem hartnäckigen Tinnitus leiden, vor allem Männer über 50; – 25 Prozent der 15- bis 25-Jährigen wöchentlich in Clubs lauter Musik ausgesetzt sind; - 61 Prozent die Musik in Discos und an Konzerten zu laut finden; – nicht einmal jeder Zweite bemerkt, dass Gratis-Ohropax aufliegen; – 90 Prozent angeben, generell gut zu hören.



Bei der Stadtpolizei heisst es, man werde auch unter den möglicherweise strengeren Lärmschutzregeln von V-Nissg (siehe Text oben) an der bisherigen Praxis festhalten, nämlich die Auflagen für Organisatoren bereits so zu gestalten, dass es zu möglichst wenig Lärmklagen kommt. Konkret: Man orientiere sich heute bereits an der 93-Dezibel-Grenze. Künftig hätte die Verwaltungspolizei mehr Handhabe, weil die Veranstalter die Aufnahmen der Pegelmesswerte 30 Tage lang speichern und auf Anfrage abliefern müssten.



Doch: «Die Kontrollen dürften sich weiterhin im heutigen Rahmen bewegen», sagt Stapo-Sprecher Adrian Feubli. Ohnehin gebe es im Club- und Konzertbereich kaum Lärmprobleme. 2018 kam es zu total acht Vorfällen (Busse oder Verzeigung): drei wegen zu hoher Pegel bei Festen mit Musik, einmal wegen zu lauter Musik in einem Lokal, einmal wegen einer Baustelle, einmal wegen Nachtarbeit im Gewerbegebiet, einmal wegen einer Nachtanlieferung und einmal wegen einer zu lauten Lüftung in einem Restaurant. (hit)