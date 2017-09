«Dann haben wir einen Scherbenhaufen»

Die geplanten Einzonungen in Wiesendangen stehen in der Kritik. Man sei schon genug gewachsen in den letzten Jahren. Haben Sie dafür Verständnis?

Kurt Roth: Ich habe schon Verständnis, das hört man ja auch an anderen Orten. Aber das hat mit dem Bevölkerungswachstum in der ganzen Schweiz und nicht primär mit Wiesendangen zu tun. Die Frage ist also nicht nur, wie weit Wiesendangen das beeinflussen will, sondern auch kann. Das Dorf ist im Raumordnungskonzept des Kantons als urbane Wohnlandschaft eingeteilt, in dem zusammen mit der Stadtlandschaft 80 Prozent des Wachstums stattfinden soll. Das ist gegeben und mit Vor- und Nachteilen verbunden.

Aber das ist ja nicht alternativlos. Die Einwohner können darüber entscheiden.

Bettina Huber: Die Stimmbürger können mitbestimmen, das ist schon entscheidend. Am 25. September können sie zu jedem einzelnen Punkt der Bau- und Zonenordnung (BZO) ja oder nein sagen, beziehungsweise Änderungsanträge stellen. Das Wachstum in Wiesendangen war regional und kantonal betrachtet überdurchschnittlich. Mit seinem Antrag strebt der Gemeinderat ein massvolles und weniger starkes Wachstum als in den vergangenen Jahren an.

Reicht die Infrastruktur dafür?

Huber: Ja, es hat genügend Platz, die jetzige Infrastruktur ist mit Ausnahme der Schule auf 7500 Einwohner ausgelegt. Der Erläuterungsbericht und die Innenentwicklungsstrategie zeigen auf, dass in dem ein Hektar grossen Lutwisli lediglich hundert Einwohner dazukommen.Der grosse Rest soll durch verdichtetes Bauen nach innen erfolgen. Auch ohne Änderung der BZO haben wir ein grosses Wachstumspotential. Bund und Kanton wollen, dass wir verdichten, nach innen wachsen.

Wo sehen Sie denn die Vorteile der neuen BZO?

Huber: Momentan haben wir zwei verschiedene BZOs, eine fürs alte Wiesendangen und eine für das ehemalige Bertschikon. Wir arbeiten also immer noch mit zwei Ordnungen. Gewisse Dinge werden unterschiedlich gehandhabt. Es geht um eine Zusammenlegung. Die Regeln werden auch etwas gelockert, aber der Dorfcharakter soll bewahrt bleiben.

Den Vorwurf der Zersiedelung können Sie nicht nachvollziehen?

Huber: Es ist ja gerade das Gegenteil, wir wollen im gut erschlossenen Gebiet verdichtet bauen. Roth: Das eine ist Wohnen und ein moderates Bevölkerungswachstum, das andere das Gewerbegebiet. Dort ist klar, es wird Landwirtschaftsland zu Gewerbeland, das ist so. Aber es ist an einem sehr geeigneten Ort.

Könnte es nicht zu mehr Verkehr führen, wie befürchtet wird?

Roth: Zumindest nicht durchs Dorf. Die Zufahrt ins Gewerbegebiet wird primär von der Autobahn oder Winterthur her erfolgen. Ich glaube aber nicht, dass Lastwagen von der Autobahn zuerst eine Runde durchs Dorf drehen werden, bevor sie ins Gewerbegebiet fahren. Eine Verdoppelung des Verkehrs, wie in einem Leserbrief behauptet, ist reine Angstmacherei.

Eine Kritik ist, dass viele Grenzgänger durch das Gewerbe angelockt werden könnten.

Huber: Es mag sein, dass dann Leute aus dem nahen Ausland oder dem Thurgau hier arbeiten werden. Aber die fahren doch auch alle über die Autobahn und nicht durchs Dorf. Die Frauenfelderstrasse nach Winterthur staut erst nach der Abzweigung ins geplante Gewerbegebiet, in Attikon die Autobahn zu verlassen und durchs Dorf zu fahren macht auch keinen Sinn. Das Gelände des geplanten Gewerbegebiets ist momentan auch nicht besonders schön. Mit einem guten Gestaltungsplan kann man das sogar ein bisschen bereichern. Von dem her verspreche ich mir dort sogar noch eine Aufwertung.

In der Stadt steht im Gegensatz Gewerbegebiet leer, hier will man einzonen.

Roth: Das ist natürlich auch historisch bedingt. Winterthur hat früher sehr viel Industrie gehabt. Aber ist es klug, wenn nur die Stadt explodiert und auf dem Land nichts passiert? Der Anschluss in Wiesendangen mit Autobahn und Bahnhof ist optimal. Das gibt es in der Stadt nicht. Da ist sowohl für den Unternehmer, als auch die Anwohner besser. Das Dorf bleibt durch den hohen Bahndamm geschützt, es wird also kaum zusätzliche Emissionen geben und das Dorfbild wird auch nicht zerstört.

«Wir streben ein weniger starkes Wachstum an.»Bettina Huber, Hochbauvorsteherin, Wiesendangen

Man könnte aber trotzdem sagen: Wiesendangen bekommt das Gewerbegebiet, das Winterthur nicht mehr will.

Roth: Entscheidend dafür ist der Richtplan, der 2014 festgesetzt worden ist. Der Kantonsrat kam damals wie zuvor das Amt für Raumentwicklung und die Regionalplanung Winterthur und Umgebung zur Überzeugung, dass es ein regionales Arbeitsplatzgebiet ausserhalb Winterthurs braucht.

Wieso ist dieses Gebiet denn sinnvoll?

Huber: Wir haben in Wiesendangen und in der Region unterdurchschnittlich wenig Arbeitsplätze. Zudem macht es wenig Sinn, dass jede Gemeinde ein bisschen Gewerbegebiet einzont, Kanton und Region wollen es regional dort konzentrieren, wo die Erschliessung optimal ist.

Was ist eigentlich die Definition des produzierenden Gewerbes, das dort entstehen soll?

Roth: Man kann es nach dem Ausschlussverfahren definieren. Es sind keine Bürogebäude, keine Wohnblöcke und keine stark verkehrserzeugenden Einrichtungen wie etwa Einkaufs- oder Logistikzentren wie etwa in Pfungen. Aber wer handwerklich arbeitet, wie beispielsweise ein Schreiner, den kann man zum produzierenden Gewerbe zählen. Ausstellungsräume vom produzierenden Gewerbe sind aber auch zugelassen, wie auch Forschung und Entwicklung von produzierenden Firmen. Eventuell auch eine Hauswartswohnung. Dass jedoch «stinkende und lärmende Industrie» angesiedelt werden soll, wie in einem Leserbrief suggeriert wird, scheint mir doch ziemlich realitätsfremd, wenn man die Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz etwas verfolgt.

Inwiefern soll das Ganze dem lokalen Gewerbe dienen?

Huber: Der Gewerbeverein setzt sich für das Gebiet ein und hat diese Woche ebenfalls ein Flugblatt verteilt. Ich denke es gibt einen Bedarf, weil es im Dorf für das lokale Gewerbe keine Möglichkeiten mehr gibt, sich neu niederzulassen oder zu expandieren. 18 Prozent der Fläche gehört der Gemeinde und die soll dafür sorgen, dass das einheimische Gewerbe ihren Platz finden wird.

Das Gebiet ist zusammenhängend. Der Schreiner kann dort ja nicht einfach ein kleines Stück davon überbauen, oder?

Roth: Man muss das Ganze strukturieren, dafür ist der Gestaltungsplan notwendig. Zudem existiert bereits ein Planungs- und Entwicklungskonzept, in dem konkrete Entwicklungsziele verbindlich festgelegt worden sind.

Dem Gebiet ist eine Gestaltungsplanpflicht auferlegt. Wird also auch bei einer Einzonung nochmals darüber abgestimmt?

Huber: Ja, der Gestaltungsplan wird noch einmal vors Volk kommen müssen. Wir haben in der neuen Bauordnung wenig festgelegt und verweisen darin auf den Gestaltungsplan.

«Eine Verdoppelung des Verkehrs ist reine Angstmacherei.»Kurt Roth, Gemeindepräsident, Wiesendangen

Die Gemeinde hat auch ein gewisses Eigeninteresse was die Finanzen angeht (siehe Kasten). Was sagen Sie zum Vorwurf der finanziellen Interessen?

Roth: Das muss ich zurückweisen. Wer den Erläuterungsbericht oder die Weisung liest, findet nichts über das Geld. Das Thema ist erst kürzlich aufgekommen. Es ist ein schöner Nebeneffekt, aber sicher nicht die Hauptmotivation. Huber: Und das Geld kommt ja der ganzen Gemeinde zugute.

Mehr Leute belasten die Infrastruktur. Kann eine Steuererhöhung ausgeschlossen werden?

Roth: Durch tausend zusätzliche Einwohner rechnen wir mit drei Millionen Franken mehr jährlichen Einnahmen aus Steuern und dem kantonalen Ressourcenausgleich. Dazu kommen die von der Rechnungsprüfungskommission errechneten 24 Millionen Franken einmaligen Einnahmen. Damit könnte man sehr viel Infrastruktur bauen und auch die Folgekosten tragen. Ich verstehe die Angst vor einer Steuererhöhung deshalb überhaupt nicht. Statt das gemeindeeigene Bauland zu verkaufen, wird es übrigens sinnvoll sein, dieses entweder im Baurecht abzugeben oder selbst zu bauen, um damit regelmässige künftige Einnahmen zu generieren und damit den Steuersatz weiterhin tief zu halten. Wachstum kostet nicht nur, sondern generiert auch zusätzliche Einnahmen.

Eine doppelt so grosse Einzonung beim Lutwisli sei nur eine Frage der Zeit, sagen Gegner. Wie sehen Sie das?

Huber: Man kann davon ausgehen, dass es 10 bis 15 Jahre dauern wird, bis die nächste Totalrevision der BZO kommt. Es wäre Kaffeesatzleserei, jetzt zu sagen, ob später eingezont soll beziehungsweise kann.

Kann der Fall eintreten, dass das Lutwisli nicht eingezont, aber das Gebiet in Liebensberg ausgezont wird?

Roth: Nein, das ist voneinander abhängig. Eine Aus- ohne Einzonung wäre finanziell nicht klug. Dafür bekämen wir keine finanzielle Entschädigung.

Falls die Einzonungen abgelehnt werden: Würde das eine Auseinandersetzung mit dem Kanton nach sich ziehen?

Roth: Nein, es ist das lokale Stimmvolk, das entscheidet. Beim Arbeitsplatzgebiet wäre es für die Region sehr, sehr schade. Wir kämen damit auch in eine Auseinandersetzung mit der Regionalplanung. Ob diese dann davon absehen oder einen zweiten Anlauf wagen würde, weiss man nicht. Ich bin aber sehr optimistisch, beim Lutwisli wird es hingegen etwas schwieriger, glaube ich.

Die GLP fordert eine Urnenabstimmung bei einer Einzonung. Ihre Meinung dazu?

Roth: Damit habe ich sehr viel Mühe. An der Versammlung kann man zu jedem Punkt ja oder nein sagen, beziehungsweise Änderungen beantragen. Bei einer Ablehnung an der Urne haben wir hingegen gar nichts als einen Scherbenhaufen. Der Gemeinderat weiss dann nicht, wo und wie er wieder ganz von vorne beginnen soll, da ja die Gründe der Ablehnung unklar und vielfältig sein werden. Und wir wissen nicht wo wir wieder beginnen sollen, da die Gründe der Ablehnung unklar sind.

Eine Abtrennung einzelner Punkte für die Urne ist nicht möglich?

Roth: Nein, an die Urne können wir nicht jeden Teil der Vorlage bringen, sondern nur das Gesamtpaket BZO. Es wird mit einer höheren Stimmbeteiligung via Urne argumentiert. Huber: Dann müsste man aber alle Geschäfte an die Urne bringen. Die Versammlung hat auch ihre Qualitäten, gerade bei diesem komplexen Geschäft. Ich frage mich auch, ob es wirklich besser ist, wenn einige tausend wenig informierte Bürger an der Urne entscheiden als einige hundert Engagierte, die an der Versammlung mitdiskutieren können. (landbote.ch)