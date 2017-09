Das Alphorn hat immer Saison

Welch schöneres Gründungsdatum hätte es für die Alphorngruppe Sternenberg geben können als den 1. August 2015. Seit gut zwei Jahren spielt die Gruppe also miteinander, darunter auch Helmut Affolter aus Bauma. Am Sonntag kommen sie am Gründungsort zusammen, um die Viehschau Wila wieder zu begleiten. Nachmittags, wenn es «Vo Puur zu Puur» heisst, begleiten sie den «Tag des offenen Hofs» mit ihren Klängen. Denn der Alphornbläser ist nicht gern allein, jedenfalls nicht immer. Das Zusammenstellen wechselnder Formationen gehört geradezu zum Geschäft, um die rege Nachfrage nach volksmusikalischer Unterstützung zu befriedigen.

Wechselnde Formationen

So liest sich die Agenda der Alphorngruppe Sternenberg als reger Reiseplan: Mal fahren drei auf den Titlis, um dort für Touristen ein «Sonnenaufgangerlebnis» zu schaffen, während Affolter und Zuzüger von den Alphornfreunden Neftenbach, Judith Casagrande und Daniel Pfenninger, beim 1.-August-Brunch im Alterszentrum Wiesengrund für Stimmung sorgen. Mal spielt man beim Feldgottesdienst und mal zum Geburtstag. Dann gibt es den Dampfbahntag und das Dorffest, Erntedank, Chästeilet und, und, und . . .

Helmut Affolter musiziert seit sechs Jahren. Unterricht hat er wie viele in der Region bei Matthias Kofmehl in Winterthur genommen. Ein Abschlusskonzert mit 16 Schülern in Bergün gehört daher auch zu seinen schönsten Erfahrungen. Seine Tochter war es, die ihm geraten hatte, nach der Pensionierung doch Alphorn zu lernen, damit ihm nicht langweilig werde. Dafür musste er erst Noten lernen. «Nach zehn Jahren kann man spielen», sagt er, präsentiert sich aber doch schon früher in der Öffentlichkeit. Die Nachfrage halt. (Der Landbote)