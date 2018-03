Das Analytische ist ihr Markenzeichen

Akribisch komponiert reihen sich Beats aneinander, fliessen Melodien ineinander, stehen Tongruppen nebeneinander. Gesangsfetzen hängen in der Luft, wie der kalte Rauch einer Zigarette. Ein wummernder Bass spielt vor sich hin, exakt wie ein Uhrwerk. Immer weiter trägt einen diese Musik, von einer Variation zur nächsten, von einem Lied zum nächsten, alles fliesst. Die Musik von Suuns ist ein einziger, langer, experimenteller Trip durch die Spielarten der alternativen und elektronischen Musik. Heute spielt die Band im Salzhaus ein exklusives Schweizer Konzert.

Düsteres Aushängeschild

Die vier Musiker aus Montreal werden als Überflieger der alternativen Musik gehypt, als düsteres Aushängeschild der Szene, in einem Atemzug genannt mit Grössen wie Arcade Fire oder Godspeed You! Black Emperor. 2010 hat sich die Band mit ihrem Debütalbum «Zeroes QC» auf die Titelseiten der Musikmagazine katapultiert und sich seither den Ruf als hervorragende Liveband erspielt. Anfänglich inspiriert von Bob Dylan und Bands wie den Pixies, veränderten sie ihre Musik immer mehr in Richtung Krautrock und schliesslich zu Electronica hin. Alle vier Bandmitglieder sind zudem studierte Jazzmusiker. In dem Spannungsfeld zwischen Rock ’n’ Roll und elektronischer Musik bewegt sich nun auch das eben veröffentlichte vierte Album «Felt».

Darauf sind Suuns erstmals weniger ernst. Trotzdem sind sie immer noch sehr viel ernster als viele andere Bands. «Avantgarde-Goths» wurden sie von Kritikern schon genannt. Das ändert auch ein verspieltes Saxofon nicht einfach so. «Als Band versuchen wir von immer weiter weg auf unsere Musik zu blicken, während sich die Landschaft vor uns öffnet», erklärte Sänger Ben Shemie einst das Schaffen der Band. Das Analytische, Kühle ist das Markenzeichen der Band. Als «totalitaristisch» und «futuristisch» wird ihre Musik bezeichnet, als «Techno-Punk», als «Bauhaus in Musikform». Man möchte die Musik geometrisch nennen, wenn Klänge denn Formen hätten. Sie hat etwas Steriles, Synthetisches an sich, das betört.

Philosophen und Musiker

Analytisch ist aber nicht nur die Musik, sondern es sind es auch die Songs. Mit genauem Blick erfassen Suuns die Gesellschaft und singen darüber, wie leicht manipulierbar der Mensch sei und wie verloren man sich mitten in einer Menschenmenge fühlen könne. Studentenproteste beeinflussen ihre Musik ebenso wie extreme Ideen oder die Macht der Medien. Sie sinnieren über die Welt und sind Philosophen und Musiker zugleich. Der Name Suuns geht übrigens auf ein thailändisches Symbol für Nullen zurück. Auch im Namen spiegelt sich also die Lust der Musiker am mathematischen Denken, am Ergründen von Abgründen, am Erforschen des Nichts. Die Leere ist beiSuuns gefüllt mit einem minimalistisch-psychedelischen Kosmos der Töne.

Live: Samstag, 31. März, 20 Uhr, Salzhaus,Untere Vogelsangstrasse 6. CD: Felt (Secretly Canadian). (Der Landbote)