Das Bauland ist bald aufgebraucht

«Der Gemeinderat hat mir nicht mal mitgeteilt, dass meine Einwendung nicht berücksichtigt wurde», sagte eine Anwesende. Am Mittwochabend informierte der Gemeinderat Adlikon rund 35 interessierte Einwohner über die Anpassungen, die er in der aktuell gültigen Bau- und Zonenordnung (BZO) vorgenommen hat. Der Entwurf der BZO lag bis Februar öffentlich auf. Jeder konnte sich dazu äussern. Nur eine Person tat es. Sie war am Informationsabend anwesend. Seit Jahren möchte sie ein Grundstück in Dätwil, das in der Landwirtschaftszone liegt, zur Kernzone schlagen. Bei der letzten Zonenplanänderung 2007 habe der Gemeinderat beschlossen, das Anliegen bei der nächsten Revision einzubeziehen, sagte sie. Sie sei nun erstaunt, dass ihre Einwendung nicht berücksichtigt worden sei.

Die Zeiten und Gesetze hätten sich in den letzten Jahren geändert, sagte Peter von Känel, Inhaber des Ingenieurbüros Suter von Känel Wild AG, das die Gemeinde bei der Teilrevision der Nutzungsplanung unterstützt. Dätwil ist im kantonalen Richtplan nicht als Siedlungsgebiet bezeichnet. Und in Kleinsiedlungen dürfen keine Neubauten erstellt werden. «Der Kanton würde eine Einzonung nicht genehmigen», sagte von Känel. Ausserdem habe man bei einer früheren Revision das Grundstück ausgezont und stattdessen einen Teil eines anderen eingezont.

Sie hoffe nun trotzdem darauf, dass sich die Gemeindeversammlung hinter ihr Anliegen stelle, sagte die Grundeigentümerin. «Ich würde zwei Doppel-Einfamilienhäuser bauen und zwei jungen Familien ermöglichen, auf dem Land aufzuwachsen.» Von Känel wie auch Hochbauvorstand Ruedi Ambord forderten sie auf, an der Gemeindeversammlung einen Antrag zu stellen. Weil sie aber selbst nicht in der Gemeinde wohnt, müsste das jemand anders tun.

Vor 22 Jahren festgesetzt

Die geltende BZO wurde vor 13 Jahren letztmals revidiert. Man habe mit einer weiteren Überarbeitung zugewartet, bis übergeordnete Gesetze angepasst worden seien, sagte Ambord. Adlikon mit seinen rund 700 Einwohnern ist gemäss dem Raumordnungskonzept des Kantons eine «Landschaft unter Druck». Sie soll daher gegen innen verdichtet werden. Die Weiler Dätwil und Niederwil gehörten nicht zum Siedlungsgebiet. Wachsen sollen sie deshalb nur sehr wenig.

Die noch vorhandenen 2,1 Hektaren Bauland in der ganzen Gemeinde reichten noch für zehn Jahre, sagte von Känel. Beziehe man die inneren Reserven in den Kernzonen mit ein, reiche es für 15 Jahre. Ziel der BZO-Revision war es deshalb, innere Reserven zu nutzen, Ökonomiegeäude, etwa Ställe, einfacher umnutzen zu können und Dachgeschosse in der Kernzone besser und abwechslungsreicher zu belichten.

Im Zonenplan hat sich wenig verändert. So gibt es etwa in Adlikon keine Zone für öffentliche Bauten und in Niederwil keine Reservezone mehr. In Adlikon wurde das Gebiet Lodiker von einer bebauten Kern- und Landwirtschaftszone in eine Wohnzone umgezont und mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt. Und in allen Gemeindeteilen hat man Schwarzbauten bezeichnet. Diese sind für das Ortsbild wichtig und müssen in den wesentlichen Zügen erhalten bleiben. Am 19. Juni kommt die Vorlage vor die Gemeindeversammlung. (Der Landbote)