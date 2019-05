Das Ende der Ära Oehninger beim EHCW

«Der EHCW ist für mich ein zweites Zuhause geworden. Ich durfte eine wunderbare und spannende Zeit mit vielen Ups und Downs erleben», sagt der 30-jährige Remo Oehninger. Seit der Saison 2001/2002 auf der Juniorenstufe Mini Top hat der Frauenfelder in Winterthur gespielt. Jetzt kehrt er auch sportlich in die Heimat zurück. Ab nächster Saison trägt Oehninger das Trikot des EHC Frauenfeld in der 1. Liga.

Oehninger ist einer, der Spuren hinterlassen hat beim EHCW. In der Saison 2006/07 hatte er seine ersten Einsätze im Fanionteam, ein Jahr später schaffte er den Durchbruch. Fortan war er gefühlt immer die Nummer 1 in Winterthur, auch dann, wenn ihm namhafte Erstliga-Goalies wie Remo Trüb, Fabio Haller oder Brenno Zucchetti zur Seite gestellt wurden. Zweimal war Oehninger Schweizer Amateur-Meister, es folgte nach dem Titel 2015 der Aufstieg in die NLB. Diesen Schritt meisterte der Thurgauer besser als viele andere aus der Erstliga-Mannschaft. Der gute Ruf, den er sich auch in der zweithöchsten Liga erworben hat, widerspiegelt sich in Engagements für die Playoffs in Kloten oder in der abgelaufenen Saison in Langenthal. Auf dem Weg zum Titel der Oberaargauer in der Swiss League wurde Oehninger allerdings nicht eingesetzt.

Trikot unters Hallendach

Beim EHCW weiss man, was man Oehninger zu verdanken hat und man erweist ihm die Ehre, die einem wie ihm gebührt. Oehningers Nummer 29 wird nicht mehr vergeben und am 9. August, vor dem Testspiel gegen Kloten, wird sein Trikot unters Dach der Zielbau-Arena gezogen, dorthin, wo bereits das von Adi Wichser hängt. Anstelle Oehningers erhält ein Mann aus dem eigenen Nachwuchs einen Vertrag. Der 19-jährige Justin Gianola wird die Nummer 2 hinter dem 21-jährigen Tim Guggisberg. Gianola ist in der Swiss League schon zweimal eingewechselt worden. Zuletzt im Oktober letzten Jahres, als er in der 33. Minute in La Chaux-de-Fonds beim Stand von 2:5 für Oehninger kam und seinen Kasten rein hielt. Unter einem weniger guten Stern war sein erster Einsatz zwei Jahre vorher gewesen. Gegen Ajoie wurde er als 16-jähriger ins kalte Wasser geworfen und kassierte beim 2:12 hinter einer inferioren Abwehr sechs Gegentore.

Vor jenem Match gegen Ajoie kannte Zeiter den Jüngling noch gar nicht, der in der Garderobe sass und Ersatzgoalie sein sollte. Nun ist der Trainer von Gianolas Fähigkeiten überzeugt: «Das Vertrauen ist absolut da», sagt er. Empfohlen worden ist ihm Gianola auch von Matthias Schoder. Der langjährige NLB-Goalie hat Gianola bereis in der vergangenen Saison bei den Elite-Junioren unter seinen Fittichen gehabt. Schoder übrigens ist nächste Saison auch für die Goalies im Fanionteam zuständig.

«Ein mutiger Entscheid»

Die letzte Saison hat der EHCW mit zwei Routiniers geplant: Oehinger sollte von Haller entlastet werden. Haller aber erlitt schon im Sommer einen Kreuzbandriss. Also engagierte Zeiter nach einer kurzen Tesphase den vertragslosen Guggisberg, der über den Erwartungen abschnitt und sich die Einsätze mit Oehninger mehr oder weniger teilte. Nun aber geht der EHCW gleich mit zwei jungen Goalies in die Saison, «ein mutiger Entscheid», wie auch Zeiter zugibt: Mit Guggisberg, der sein (mit Ausnahme der Playoff-Spiele mit Kloten) starkes letztes Jahr bestätigen muss, und mit dem unerfahrenen Gianola.

Ein Hintertürchen gibt es allerdings für den Fall, dass Guggisberg als Nummer 1 länger ausfallen oder die getroffene Lösung überhaupt nicht funktionieren würde: Im Laufe der Saison kommen immer wieder Goalies auf den Markt, die Spielpraxis brauchen und mit B-Lizenz beschäftigt werden können.

Molina zu Bülach

Die Besetzung der Goalieposition ist eine der wichtigsten Entscheidungen eines Sportchefs im Sommer, zusammen mit der Wahl der beiden Ausländer. Also ist Zeiter das Risiko mit einem jungen Goalieduo nicht ohne eine Absicht eingegangen. Zwei routinierte Goalies belasten das Budget mehr als zwei junge. Nachdem sich der EHCW letzte Saison in der Defensive stark verbessert hat, setzt Zeiter den Hebel diesmal in der Offensive an, die breiter besetzt sein wird.

In diesem Zusammenhang ist auch der Wechsel von Verteidiger Atanasio Molina nach drei Jahren in Winterthur zu Bülach zu sehen. Auch ohne Molina hat der EHCW zehn Verteidiger unter Vertrag. Bei den Stürmern sinds erst zwölf, da sollen noch zwei dazu kommen. Einer könnte Kevin Bozon sein. Er hat nach zwei Saisons beim EHCW noch keinen neuen Vertrag unterzeichnet. «Aber er ist bei uns noch ein Thema», versichert Zeiter. (Der Landbote)