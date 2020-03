Das KSW sucht dringend Personal

Das Kantonsspital Winterthur hat derzeit ein unübliches Stelleninserat aufgeschaltet, das auch über die sozialen Medien eifrig verbreitet wird. Das Spital richtet sich dabei an temporäres Pflegepersonal. «Aufgrund der aktuell sehr hohen Arbeitsbelastung wegen des Coronavirus suchen wir per sofort zur temporären Verstärkung unserer Teams im ganzen Haus diplomiertes Pflegefachpersonal, Fachfrauen/-männer Gesundheit und Pflegehilfen», heisst es in dem Inserat.

Das Inserat ist seit zwei Tagen aufgeschaltet. Laut der stellvertretenden Leiterin Pflege Talina Krausz hat das Spital bereits mehrere Bewerbungen erhalten.

Bewerberinnen und Bewerber müssen die üblichen Anforderungen erfüllen. Explizit gewünscht ist unter anderem Berufserfahrung in der Akutpflege.

Dutzende Abklärungen pro Tag

Das Kantonsspital mit seinen 4000 Mitarbeitenden weist aktuell fünf bestätigte Coronavirus-Fälle auf. Alle betroffenen Personen befinden sich aber Zuhause in Quarantäne. Täglich klärt das Spital rund 50 Verdachtsfälle ab.