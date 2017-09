Das «Lindehus» ist wieder einladend

Das Pflegheim Lindehus in Turbenthal wirkt schon von aussen deutlich grösser als vorher. Die Architekten liessen die Fassade komplett erneuern und nach aussen versetzen. Im Innern verstärkt sich der Effekt zusätzlich: Mehr Fenster und ein durchgängiger Lichtkorridor lassen das «Lindehus» geräumig und grosszügig erscheinen. Ein Rundgang zeigt: Das ehemalige Pflegheim hat sich innerhalb von 15 Monaten zu einem modernen und doch heimeligen Pflegezentrum entwickelt. Nächste Woche ziehen die ersten Bewohner ein. Am kommenden Samstag ist die Bevölkerung zur Besichtigung eingeladen (Infobox). Ebenfalls bald fertig ist das Pflegezentrum «Im Spiegel» in Rikon. Dort ist der Tag der offenen Tür am 7. Oktober geplant.

Die Sanierung der beiden Heime kostet rund 30 Millionen Franken. Die Stimmberechtigten in den Zweckverbandsgemeinden Turbenthal, Wila, Wildberg und Zell hatten dem Sanierungsprojekt im Juni 2015 mit grosser Mehrheit zugestimmt.

Details erleichtern Pflege

Es war ein langer, steiniger Weg bis zur vollendeten Sanierung. Mehrere Abstimmungen und Umwege waren nötig, bis es zur heutigen Lösung gekommen ist. Heute sagt Erich Pfäffli, Präsident der Betriebskommission: «Der Aufwand hat sich gelohnt.»

Er führt zusammen mit Bruno Ruppli, dem Präsidenten der Baukommission, durch das «Lindehus». Beide sind sehr zufrieden, wie es geworden ist. Ihnen gefallen die hellen, wohnlichen Räume und die vielen Details, die Einwohnern und Pflegenden das Leben erleichtern sollen. Die Korridore in den Wohnbereichen im oberen Stock sind deutlich breiter und bieten auch Platz zum Sitzen, im Esszimmer wird mit Sesseln eine Stube eingerichtet und auch mehrere Balkone laden zum Verweilen ein. Die 44 Zimmer mit total 50 Betten sind recht gross und verfügen alle über IV-gerechte Nasszellen. Im Erdgeschoss wird eine Bibliothek eingerichtet, hinzu kommen ein Fumoir, ein Mehrzweckraum und ein öffentliches Restaurant.

Auch rund um das Haus herum hat sich einiges getan. Ein neuer Weg ermöglicht Spaziergänge rund um das Pflegheim. Noch ist zwar überall braune Erde sichtbar, das wird sich jedoch ändern.

Gut ausgelastet

Pfäffli und Ruppli sind froh, dass die Bauarbeiten termingerecht abgeschlossen werden konnten. Denn unerwartet viel Asbest hatte den Rückbau verzögert. Zudem musste das Fundament für die Erweiterungen zusätzlich mit Pfählen verstärkt werden. «Beim Aufbau konnte man das aber wieder wettmachen», sagt Ruppli. «Auch dank der guten Zusammenarbeit mit der Totalunternehmerin HRS Renovation AG.» Erich Pfäffli geht davon aus, dass das neue Heim bald ausgelastet sein wird.

Derzeit laufen Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür. Chefkoch Zeljko Rebic kann dafür die neue Küche in Betrieb nehmen. Diese sei mit der alten nicht mehr zu vergleichen, sagt er. Vorher musste er auf einem 40 Jahre alten Herd kochen, jetzt stehen im neuste Instrumente zur Verfügung. «Das ist etwas ganz anderes», sagt er. ()