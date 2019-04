Das Team mit dem Gewinner-Gen

Nach der Schlusssirene gab es kein Halten mehr. Die Auswechselspielerinnen und die Betreuer stürmten auf das Feld, das Team lag sich in den Armen, der Assistenzcoach am Boden, es war erneut geschafft. Zum zweiten Mal nach 2017 gewannen die Winterthurer Basketballerinnen am Samstag den Schweizer Cup. Wie damals gelang der Erfolg aus der Rolle des Aussenseiters, und wie damals glückte der Triumph mit einem Sieg über Elfic Fribourg.

«Wir waren uns das Aufholen aus den Playoff-Halbfinal-Spielen gegen Genf gewohnt. Das half uns»Cinzia Tomezzoli,

Captain BC Winterthur

«Diese Mannschaft hat ein Gewinner-Gen», erklärt Geschäftsführer Sam Frey den neuerlichen Titelgewinn. Während der Begegnung hatte lange vieles gegen die Auswahl aus dem BCW gesprochen. Nach zwölf Minuten hatte sich der Gegner einen Vorsprung von neun Punkten erarbeitet. Im Angriff wollte nichts gelingen. Von der Drei-Punkte-Linie waren die Winterthurerinnen harmlos. Aber auch aus der Nah- und Mitteldistanz ging nur jeder dritte Versuch in den Korb.

Sieg in der Verteidigung

Das beste an der ersten Halbzeit waren die letzten zwei Minuten: Da verkürzte das Team mit zwei Körben, einem in der letzten Sekunde, den Rückstand auf vier Punkte und wahrte sich damit die Chance, das Spiel zu drehen. Wie das gelungen ist? «Wir spielten mit Herz», erklärt LaBrittney Jones. «Wir waren uns das Aufholen aus den Playoff-Halbfinal-Spielen gegen Genf gewohnt. Das half uns», meint Teamcaptain Cinzia Tomezzoli.

Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Winterthurerinnen aggressiver, versuchten das Spiel zu beschleunigen, agierten mit mehr Zug zum Korb und erarbeiteten sich dadurch öfter Freiwürfe. Im letzten Viertel machte der BCW innert 120 Sekunden ein 48:53 wett, ging zwei Minuten vor Schluss 54:53 in Führung und setzte sich 40 Sekunden später, nach einem Offensivrebound von LaBrittney Jones und einem Dreier von Nicolette Gilday, vorentscheidung 57:53 ab.

Nichts ist unmöglich

Die Fribourgerinnen waren nach den neun Gegenpunkten in Folge zu keiner Reaktion mehr fähig. Das mit Nationalspielerinnen und drei ausländischen Verstärkungsspielerinnen gespickte Ensemble war im Kopf nicht so stabil wie die Winterthurerinnen, die seit der Ankunft von Gilday und Jones erst eine Partie verloren haben. Die beiden Amerikanerinnen, seit Januar im BCW, prägten mit 43 Punkten und 20 eroberten Abprallern die Partie.

Und so lagen die Winterthurerinnen im Cupfinal gegen Fribourg 34 Minuten lang zurück und nur dreieinhalb Minuten vorn, siegten aber 58:56. «Wir haben nun eine so lange Phase, in der wir Spiele drehen, das setzt sich im Kopf fest», ist Trainer Daniel Rasljic überzeugt. Trotzdem ist der BCW auch im Playoff-Final, der am Sonntag beginnt, nicht favorisiert. Denn da geht es über drei Siege. Bei diesem BCW-Team scheint allerdings nichts unmöglich – auch nicht der Gewinn des Meistertitels. (Der Landbote)