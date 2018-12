Das Wachstum hat seinen Preis

Wie konnte sich im Pfungemer Budget 2019 der kleine Überschuss von 60 400 Franken bloss in ein grosses Defizit von über einer Million Franken verwandeln? Diese nicht einfache Frage hatte der neue Finanzvorstand von Pfungen, Stefan Jucker (Forum Pfungen), den 91 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend zu erklären. Schuld ist die «Abgrenzung des Ressourcenausgleichs». Diese neue Buchhaltungsregel des Kantons musste Pfungen im Budget 2019 nachträglich anwenden. Statt der ursprünglich erwarteten 6,5 Millionen Franken verbleiben 5,1 Millionen Franken Finanzausgleich.

Bevölkerungsexplosion

Dass der Gemeinderat aber ein Budget mit einer Steuererhöhung um fünf Prozentpunkte vorlegte, stand auf einem anderen Blatt. Der Grund dafür ist das massive Wachstum – und die Verpflichtungen, die Pfungen dadurch entstehen. «Wir haben 14 Millionen Franken Schulden», sagte Jucker mit Hinweis auf das 2014 erbaute Primarschulhaus Breiteacker. Und jetzt sollen es noch mehr werden. Denn die Gemeinde braucht bereits wieder neuen Schulraum. «Wir bewegen uns gegen 30 Millionen Franken Schulden», sagte Jucker.

Pfungen expandierte in den letzten beiden Jahrzehnten, vor allem im Norden. Dort hat dieGemeinde vor mehreren Jahren sehr viel Land erschlossen und verkauft. Der Boden wurde innert kurzer Zeit überbaut. Pfungens Bevölkerungszahl stieg während der letzten zehn Jahre um 1200 Personen (46 Prozent) an und erreichte Ende letzten Jahres 3830 Einwohner. «Wachstum kostet», sagte ein Versammlungsteilnehmer. «Wir müssen uns einschränken», bestätigte der Finanzvorsteher.

«Die SVP ist frustriert»

In der Diskussion ergriff der Präsident der SVP Pfungen, Walter Müller, als Erster das Wort. «Die SVP ist etwas frustriert», begann er. Vor zwei Jahren, als der Steuerfuss von 107 auf 112 Prozent angehoben wurde, habe der Gemeinderat den Tournaround versprochen. «Mit 117 Prozent ist das Fass nun voll», sagte Müller. Dieses Mal stimme die SVP noch zu, eine weitere Steuererhöhung werde sie aber bekämpfen.

Die zweite Partei in der Gemeinde, das Forum Pfungen, signalisierte hingegen Zustimmung. Präsidentin Martina Krebs lobte das Vorgehen der Behörde, in der nach den Neuwahlen vier Neue sitzen. «Wir müssen versuchen, die Schulden abzubauen», sagte sie. Das Forum unterstütze den Antrag einstimmig. Die Pfungemerinnen und Pfungemer genehmigten das Budget und den Steuerfuss schliesslich 66 zu 14.

«So günstig wie Neftenbach»

«Vielleicht könnten wir ja so unglaublich günstig wie Neftenbach ein neues Schulhaus bauen», sagte die Forumspräsidentin mit Hinweis auf die 3,9 Millionen Franken, die letztes Wochenende an der Urne genehmigt wurden.

Neftenbachs Bauvorstand Beat Brandenberger erklärt die tiefen Kosten für das geplante Schulhaus übrigens damit, dass das Gebäude nicht unterkellert werde und aus vorgefertigten Grundmodulen bestehe. Dies habe geringere Planungskosten zur Folge. (Der Landbote)