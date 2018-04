Das Weinland soll zur Marke werden

Seit 2006 fördert der Bund mit der Neuen Regionalpolitik (NPR) strukturschwache Regionen. Im Kanton Zürich profitiert das Zürcher Berggebiet seit 2008 mit jährlich 1,2 Millionen Franken davon. Zum Gebiet gehören neben den 10 Gemeinden des Zürcher Oberlandes auch Eschenbach SG, Fischingen und Bichelsee-Balterswil (beide TG). Der Zürcher Regierungsrat legte fest, dass im Fokus der neuen Regionalpolitik im Kanton Tourismus und regionale Produkte stehen sollen.

Gestern nun haben die regionale Förderorganisation Pro Weinland und der Gemeindepräsidentenverband des Bezirks Andelfingen verkündet, dass auch ihre ­Region vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) als Unterstützungsregion anerkannt wurde. Die 24 Gemeinden des Zürcher Weinlands hatten Ende 2016 die ZHAW damit beauftragt, zu prüfen, ob sich ihre Region für Fördergelder aus der NPR eigne, was die Studie später bestätigte.

Wein, Spargeln, Hopfen, Holz

Potenzial für einen gemeinsamen Markenauftritt nach dem Vorbild der Zürcher Berggebiete sei im Weinland genügend vorhanden, sagte Kurt Schüpbach, der Präsident von Pro Weinland, gestern vor den Medien. «Wir haben gute Produkte in der Region, zum Beispiel Spargeln, Hopfen und Holz.» Nun gehe es darum, sie unter ein Dach zu stellen.

Für Pro Weinland und den Gemeindepräsidentenverband liegt der Fokus auf der Qualität. «Für Massenprodukte hat es bei uns keinen Platz.» Das gelte auch für den Tourismus, der im Rahmen der NPR ebenfalls angekurbelt werden soll. Massnahmen dafür seien etwa, das Wanderwegnetz attraktiver zu machen und die Beherbergung zu professionalisieren. Auch als Energieregion sei das Weinland geeignet. «Mit Sonne und Erde haben wir hier ein grosses Potenzial», sagte Schüpbach. Übergeordnetes Ziel sei es, Arbeitsplätze in der Region zu halten oder sogar neue zu schaffen.

Im Zürcher Oberland hätten die Fördergelder ein Zusammenrücken der Gemeinden bewirkt, sagte Martin Farner, Kantonsrat (FDP) und Präsident des Gemeindepräsidentenverbands. Er ist Verwaltungsratsmitglied der «Natürli Zürioberland», eines heute eigenständigen Zweigs, über den nur Milchprodukte vermarktet werden. Dieses Beispiel zeigt, dass die Gelder aus Bern auch als Anschubfinanzierung gedacht sind. «Natürli» ist darüber hinaus zur Marke für das ganze Zürcher Berggebiet geworden.

Im Juni müssen der Gemeindepräsidentenverband und Pro Weinland entscheiden, welche Projekte sie in den Antrag an das Seco aufnehmen. Bis Anfang 2019 muss alles so weit konkretisiert sein, dass das Seco entscheiden kann. Start wäre im Januar 2020. Zentral sei dabei, dass die Gemeinden die Projekte mittrügen.

Ein grösserer Topf muss her

An einer Infoveranstaltung Mitte März hatte sich gezeigt, dass die lokalen Verbände und Vereine im Weinland noch keine klaren Vorstellungen haben, wie solche Projekte aussehen könnten. Als Inspiration war am Anlass auch ein Vertreter von «Natürli» geladen. Er berichtete über die Erfahrung im Zürcher Oberland.

Zum Beispiel darüber, wie man mithilfe einer Hochschule die Besucherströme analysieren liess und auf dieser Basis eine Organisation für das Destinationsmanagement aufbaute. Darüber sind heute die Anbieter von Touristenattraktionen verbunden. In einem anderen Projekt vernetzte man die «Natürli»-Produzenten. So konnte der Umsatz gesteigert werden.

Eine Schwäche des Förderprogramms sei der Reporting-Aufwand, der vom Seco verlangt wird, sagte Schüpbach. «Wenn möglich, möchten wir da mit dem Zürcher Berggebiet zusammenarbeiten.» Realistisch ist das nur, wenn der Bund den NRP-Topf für den ­Kanton Zürich vergrössert, wenn er das Weinland aufnimmt. Martin Farner sagte vollmundig: «Darum werden wir Politiker uns ­kümmern.» ()