Das abgetauschte Bauland wird verkauft

Mitten in Wiesendangen, an der Breitenstrasse, verkauft die Gemeinde 2048 Quadratmeter Bauland (siehe Karte) in der Wohnzone. Tausend Franken soll der Quadratmeter mindestens kosten. Macht im Minimum einen Verkaufspreis von 2,048 Millionen Franken. «Wir sind aber guter Dinge, dass die Gebote aufgrund der zentralen Lage und der Grösse das Mindestgebot von tausend Franken pro Quadratmeter überschreiten werden», sagt Gemeindeschreiber Martin Schindler. Zum Vergleich: Laut dem statistischen Amt wurde 2017 die Hälfte der Quadratmeter in Wiesendangen für 626 Franken verkauft.

Kindergarten als Auslöser

Das Land an der Breitenstrasse gehörte bis 2013 der Schulgemeinde. Dann tauschte sie es gegen Land der Politischen Gemeinde, um an der Sennhüttenstrasse den Doppelkindergarten Sagi zu bauen. Dieser ist seit Sommer 2015 in Betrieb. Da die beiden Wiesen damals einen unterschiedlich hohen Wert hatten, zahlte die Politische Gemeinde zusätzliche 550 000 Franken an die Schulgemeinde.

Allerdings hatte man damals noch mit einem Verkaufspreis von 800 Franken pro Quadratmeter gerechnet. Von jedem Franken, den die Politische Gemeinde nun zusätzlich einnimmt, erhält die Schulgemeinde 80 Rappen, so die damalige Abmachung. Dem Abtausch und einem späteren Verkauf stimmten beide Versammlungen im November 2013 zu.

Der zusätzliche Gewinn des Verkaufs ist bereits budgetiert. Würde man den Mindestbetrag von tausend Franken pro Quadratmeter erhalten, streichen die Gemeinden 410 000 Franken Gewinn ein. Gut 80 000 davon würden an die Politische Gemeinde fliessen. «Im Finanzplan der Gemeinde ist das Geld bereits eingetragen, wir sind darauf angewiesen», sagt Schindler.

Der Grund für das Abwarten zwischen Abtausch und Verkauf: Erst seit letztem Sommer hat Wiesendangen eine erneuerte Bau- und Zonenordnung (BZO). «Damit ist nun die Ausnützungsziffer grösser und das Land ist somit wertvoller geworden», sagt Schindler. Das Gebäude darf laut BZO maximal 35 Meter lang, sowie zwei Vollgeschosse und zwei Dachgeschosse hoch sein.

Die erste Runde der Versteigerung dauert bis am 22. März. Den drei Interessenten mit den höchsten Geboten wird dann das aktuell höchste Gebot genannt. Innert zwei Wochen kann dieses noch einmal erhöht werden. Der Höchstbietende der ersten Runde hat dann die Möglichkeit, sein Gebot nochmals zu erhöhen, falls er überboten wurde.

Noch keine Pläne für «Lüss»

Direkt neben dem zu verkaufenden Bauland befindet sich ein weiterer Schatz der Gemeinde: Das Wohnbauland Lüss, rund 1,5 Hektar gross. Dieses ist an der Gemeindeversammlung vom September 2017 von der Öffentlichen in die Wohnzone aufgezont worden. Dort sind laut Zonenplan sogar dreigeschossige Gebäude möglich. Laut Schindler ist ein Verkauf des dortigen Landes aktuell jedoch kein Thema: «Der Gemeinderat hat momentan keine konkreten Pläne für das Grundstück.»

Im Nordosten der Wohnzone Lüss befinden sich weitere 1,3 Hektar Boden im Besitz der Gemeinde. Diese sind derzeit allerdings nicht für Wohnungen, sondern für öffentliche Bauten vorgesehen, wie ein Blick auf den Zonenplan verrät. (Landbote)