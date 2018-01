Das fast vergessen gegangene Landstückchen

In einer Weggabelung, rund 800 Meter südwestlich vom Dorfkern von Dorf entfernt, liegt ein Stückchen Land. Die kleine Parzelle trägt die Katasternummer 1062 und hat eine Fläche von gerade einmal 21 Quadratmetern. Und das Fleckchen Erde gehört dem Kanton Zürich und liegt in der Landwirtschaftszone. Dort, wo die Buchemer- und die Lindenhofstrasse zusammenkommen.

Im Juli 2017 wurde der Gemeinderat Dorf vom Immobilienamt der Baudirektion des Kantons Zürich angefragt, ob die Gemeinde als Besitzerin der Nachbarparzelle die Parzelle Nummer 1062 übernehmen wolle. Der Kanton habe keine weiteren Grundstücke in der näheren Umgebung.

Erworben im Sommer 1970

Im Oktober hat der Gemeinderat dann beschlossen, dem Kanton die 21 Quadratmeter zum Pauschalbetrag von 100 Franken abzukaufen. «Der Kanton hat das Grundstück am 30. Juli 1970 erworben», schreibt Baudirektionssprecher Thomas Maag auf Anfrage. In welchem Zusammenhang damals das Grundstück erworben worden sei, «kann aufgrund der uns vorliegenden Unterlagen nicht mehr eruiert werden». Klar ist aber, dass es «zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben» nicht mehr benötigt und deshalb verkauft wird. Der Kanton besitze noch weitere solche Kleinstparzellen. «Ob und wann solche verkauft werden, wird im Einzelfall geprüft», so Maag.

Vielleicht wegen einer Quelle

Dorfs Gemeindepräsident Werner Winkler meint, dass die kleine Parzelle damals vom Kanton gekauft worden sei, weil dort ein öffentlicher Brunnen stehe. Über mehr Informationen verfügt aber auch er nicht.

Der Grundwasserkarte des Kantons ist ausserdem zu entnehmen, dass direkt neben dem Landstück, auf der anderen Strassenseite hangabwärts, eine Quellfassung liegt. Eine solche Fassung wird auch als Brunnenstube bezeichnet und meint ein oft unterirdisches Bauwerk um eine Quelle herum, um Trinkwasser zu gewinnen. Es könnte also sein, dass der Kanton das Grundstück daneben respektive darüber aus dem Grund kaufte.

Das Notariat Andelfingen nimmt zu einzelnen Geschäften aus rechtlichen Gründen keine Stellung. Es äussert sich aber allgemein zum Prozedere bei der Abwicklung eines Kaufvertrages, wie er auch zwischen Dorf und dem Kanton erstellt wird. Ein solcher Vertrag müsse erstens öffentlich beurkundet werden. Und zweitens sei die Eintragung ins Grundbuch erforderlich. Für die beide Amtshandlungen wird je eine Gebühr fällig in der Höhe von einem Promille des Verkehrswertes, mindestens aber 100 Franken. Im Fall von Dorf heisst das also: Das Stückchen Land kostet 100 Franken, die Beurkundung des Verkaufsvertrages weitere 100 Franken und der Eintrag der Eigentumsübertragung vom Kanton an die Gemeinde Dorf nochmals 100 Franken.

(Der Landbote)