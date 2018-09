Plötzlich wurde aus einem Handballspiel, das so vor sich hin plätscherte, doch noch eine Nervensache. Für beide Seiten. GC Amicitia durfte im ersten Heimspiel der Saison doch noch auf Punkte hoffen. Pfadi Winterthur musste im zweiten Auswärtsspiel der Saison beinahe aus heiterem Himmel noch um den Sieg bangen.Und das wegen einer grossen Portion Eigenverschuldens. Die Offensivleistung war schon in der ersten Hälfte durchschnittlich gewesen, in Halbzeit 2 war sie nur in den ersten zehn Minuten in Ordnung. Das führte zu einem 21:15. Endlich hatte Pfadi den Match in seine Hände genommen – dachten alle. Auch die Winterthurer Spieler auf dem Feld.

Und so nahmen sie sich in der Defensive vornehm zurück. Das Stören des Gegners beim Torschuss war etwas, das noch sehr wenige interessierte. Die normale und an guten Tagen aggressive 3-2-1-Deckung mutierte zu einer Art 6-0. «Weil wir so passiv waren», ärgerte sich Pfadis Trainer Adi Brüngger.

Noch am Donnerstag hatten seine Mannen gegen die Kadetten aus Schaffhausen nur gerade 23 Treffer zugelassen. Gestern kassierten sie von einer Mannschaft, die dringend den ersten Sieg benötigt, deren 27. Und liess sich im Angriff jegliches Tempo nehmen.

Schelling, Quni, Sidorowicz

«Das ist einfach nicht genug», ärgerte sich Brüngger. «Die Meisterschaft ist dieses Jahr viel ausgeglichener. Wir wollen doch nicht in der Abstiegsrunde spielen?» Was er meint: Wenn sein Team dermassen fahrlässig mit Führungen umgeht, dann könnte es noch gegen den einen oder andern «Kleinen» unangenehme Überraschungen absetzen.

«Wir haben offenbar die Mentalität nicht, mit solchen Situationen umzugehen», ärgerte er sich. Solche Situationen: Das ist zum Beispiel ein 21:15-Führung nach 40 Minuten. Sechs Tore Vorsprung müsste man gegen einen solchen Gegner doch irgendwie «nach Hause schaukeln» können. Aber aus einem 22:17 nach 44 Minuten, das immer noch gut ausgesehen hatte, wurde ein 22:23. Sechs Minuten lang gelang kein Tor, und vor allem sechs Minuten lang durfte der Gegner werfen, wie es ihm gerade gefiel.

Dass die Pfader eine Blamage noch abwenden konnten, lag einerseits an der Nervenkraft von GC Amicitia: Albin Alili, neuverfpflichter Nationalspiedler von GC Amicitia, traf zuerst mit einem Penalty zum 22:22, schoss hernach das 23:22 – aber er scheiterte dann fünf Minuten vor Ende mit einem Siebenmeter. Er setzte ihn bei 24:24 über das Gehäuse, in das sich wieder Simon Schelling begeben hatte.

Der neue Pfadi-Goalie, der noch letzte Saison Captain von GC Amicitia gewesen war, spielte von Beginn weg (bis zur 45. Minute). Er wehrte zwei Penaltys (von Muggli und Brücker) ab, dazu verleitete er Alili zum Fehlschuss.

Auch Luigi Quni, von GC Amicitia gekommen, leistete seinen Anteil am guten Ende. Er schoss das 24:24 und – 39 Sekunden vor Schluss herrlich freigespielt, den Siegtreffer. Roman Sidorowicz erzielte die weiteren nötigen Tore in der heiklen Schlussphase (das 23., das 25., 26. und 27.).

Sidorowicz hinderte in denletzten Sekunden Alili ein erstes Mal mit einem dezidierten Zupacken am Torschuss, und den letzten Versuch Alilis, noch leicht abtelenkt, drehte Matias Schulz um den Pfosten.

Keinen einzigen richtigen Gegenstoss gegen GC Amicitia «gefahren» zu haben zeigt deutlich auf, wie pomadig gestern die Arbeit der meisten Pfader war. Vielleicht fehlte ihnen der leicht angeschlagene Kreisläufer Markus Dangers als Antreiber.

GC Amicitia brachte Emotionen ins Spiel. «Wenn wir das tun, könner richtig guten Handball spielen», sagte Trainer Norman Kietzmann. Das mit den Emotionen würde auch für Pfadi Winterthur gelten. (Der Landbote)