Dem EHCW fehlt eine Sekunde

Die Winterthurer machten sich bereit zum letzten Bully des Spiels. Alles sah danach aus, als würde die schwarze Serie des EHCW gegen Langenthal endlich zu Ende gehen. 16 Mal ist er in der Swiss League gegen die Oberaargauer schon angetreten, 16 Mal hat er verloren. Und nun, beim 17. Versuch, fehlten nur noch ein paar Sekunden. Und die nützte Langenthal. Simon Sterchi glich zum 2:2 aus. Die Matchuhr zeigte 1,3 Sekunden an, die in diesem Moment noch zu spielen waren. In der Verlängerung dauerte es dann nur weitere 14 Sekunden, ehe Stefan Tschannen mit seinem Tor zum 3:2 die Partie entschied. 31 Spiele hat der EHCW in dieser Saison schon verloren. Aber diese Niederlage gegen Langenthal war gewiss die bitterste von allen.

«Die Mannschaft tut mir leid», meinte EHCW-Trainer Michel Zeiter nach der Partie. «Sie hat hervorragend gespielt, es hat Spass gemacht zum zuschauen. Wir hatten genügend Chancen den Match zu entscheiden. Aber ein Spiel dauert eben 60 Minuten.»

Konsequent und aufsässig

Aus Langenthaler Sicht muss man die Sache so sehen: Eine Steigerung in der Schlussphase hat gereicht, um die Winterthurer auch diesmal zu bezwingen und den siebten Sieg in Serie einzufahren. Der gute Schluss täuschte aber darüber hinweg, dass es der EHCW gewesen war, der zumindest in den ersten zwei Dritteln eindeutig die stärkere Mannschaft stellte und auch im letzten Abschnitt gut dagegen hielt, als Langenthal besser ins Spiel kam. Halt eben nur bis eine Sekunde vor Schluss.

Langenthal frönte lange der Schönspielerei, der EHCW dagegen war aufsässig und konsequent. So entstand das 1:0 in der 19. Minute. Tim Wieser und Luca Homberger nahmen dem Langenthaler Verteidiger Hans Pienitz die Scheibe ab und Homberger traf. Diesen Vorsprung hielten die Winterthurer problemlos bis zum Beginn des letzten Drittels. In Gefahr kamen sie nur bei Missgeschicken. Etwa als Giacomo Dal Pian losziehen konnte, weil Michael Roos der Stock brach oder Pascal Pelletier bei einem ungünstigen Wechsel des EHCW.

Das 1:1 zu Beginn des letzten Abschnitts von Nico Dünner steckten die Winterthurer eigentlich gut weg. Sie liessen sich nicht wie auch schon gegen diesen Gegner von einem Gegentor ins Bockshorn jagen. Jared Gomes brachte mit seinem 2:1 in der 54. Minute den EHCW dem Sieg nahe, Alidhodzic oder, bei einem Powerplay drei Minuten vor Schluss, Bozon und Gomes hätten auf 3:1 erhöhen können. Das Tor fiel nicht, und so konnte Langenthal nach Ablauf dieser Strafe das Zepter nochmals in die Hand nehmen. Überhaupt war das Überzahlspiel an diesem Abend ein Manko des EHCW, der sonst immer wieder im Powerplay trifft. Hätte er es auch diesmal getan, so wäre die Partie womöglich gar eine klare Sache gewesen.

Aber: Der EHCW hat wieder einen Punkt geholt. Von den letzten acht Spielen hat er vier gewonnen und zwei weitere Male gepunktet. Mit so einer Bilanz über die ganze Saison reicht es normalerweise ins Playoff. «Dazu hätten wir im Sturm aber von Anfang an komplett sein müssen», sagte Zeiter und sprach damit das Verletzungspech an, dass sein Team in der ersten Phase der Saison hatte. Festhalten kann man aber: In den ersten drei Jahren in der zweithöchsten Spielklasse hat der EHCW gegen Ende hin meist deutlich nachgelassen und kaum noch gewonnen. Das ist jetzt anders, weil das Kader mehr Qualität hat.

Heute gegen Ajoie

Wie es mit der Erholungsfähigkeit aussieht, wird man am heute Abend wissen. Denn 24 Stunden nach der Partie gegen Langenthal tritt der EHCW in Pruntrut gegen Ajoie an, den Leader der Swiss League.

(Der Landbote)