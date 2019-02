Dem FCW missglückt der Rückrundenstart

Den guten Herbst bestätigen – das ist das Ziel des FCW in der ersten Jahreshälfte 2019. Der Auftakt zu dieser Mission ist jedoch misslungen, wie schon im Sommer der Saisonstart. Damals gab es eine 0:2-Niederlage in Wil, nun ein 0:2 in Kriens. Die Innerschweizer waren als Tabellenletzter angetreten, zogen mit diesem Sieg aber an Chiasso und Rapperswil-Jona vorbei.

Die Niederlage wurde schon in der ersten Halbzeit eingeleitet. In der 26. Minute konnten nach einem schnell ausgeführten Einwurf weder Tobias Schättin noch Ousmane Doumbia Nico Siegrist stoppen, der das 1:0 von Omer Dzonlagic perfekt vorbereitete. Sechs Minuten später war Siegrist auch am 2:0 beteiligt. Diesmal liess er Sead Hajrovic aussteigen und via Schättin kam der Ball zum Torschützen Edmond Selmani. Wieder liess die FCW-Abwehr die Krienser gewähren.

Seferi verschiesst Penalty

In der zweiten Halbzeit hatte Kriens zunächst die Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen. Doch Saleh Chihadeh, wieder von Siegrist lanciert, traf nur den Aussenpfosten. Die beste Möglichkeit des FCW, ins Spiel zurückzukehren, vergab Taulant Seferi: In der 62. Minute scheiterte er mit einem Foulpenalty am Krienser Goalie Simon Enzler.

Die erste Gelegenheit, die Niederlage in Kriens zu korrigieren, hat der FCW am Freitag. Dann empfängt er Vaduz zum ersten Heimspiel des Jahres auf der Schützenwiese. (landbote.ch)