Den Bodenverbrauch im Auge behalten

Das Problem beschränkt sich nicht auf das teure Pflaster in der Stadt Zürich: Auch in den angrenzenden Gemeinden sind die Preise für Mietwohnungen mittlerweile hoch. Wer zum Beispiel in Kloten ein Daheim sucht, kommt für vier oder mehr Zimmer kaum unter 2000 Franken monatlich weg. Dies auch ohne grosse Ansprüche an die Wohnqualität. Für Familien mit durchschnittlichem oder tieferem Einkommen ist die finanzielle Belastung gross.

In grösseren Städten begegnet man dem Problem mit gemeinnützigem Wohnraum und der Förderung von Genossenschaften. Allen voran Zürich, wo bereits heute diverse Wohnbaugenossenschaften mit langer Tradition Wohnungen und Häuser zu günstigen Preisen anbieten. In der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich (ABZ) zum Beispiel kostet eine durchschnitt­liche 4½-Zimmer-Wohnung in Zürich durchschnittlich 1500 Franken; dazu kommen Anteilscheine in der Höhe von 6500 Franken. Die Nachfrage übersteigt das Angebot aber stets bei weitem. Aufgrund einer Abstimmung aus dem Jahr 2011 soll der Anteil gemeinnütziger Wohnungen bis 2050 auf ein Drittel aller Wohnungen gesteigert werden. Gemeint sind solche, für die kostendeckende Mieten erhoben werden, aber kein Gewinn erwirtschaftet wird. Für bedürftige Personen, insbesondere kinderreiche Familien, subventioniert die Stadt Zürich sogar Wohnraum.

Noch rar sind entsprechende Angebote in den Agglomerationen und auf dem Land. In Kloten soll sich die Situation nun aber verbessern: Die SP hat am Dienstag eine Initiative eingereicht, mit der sie den Anteil erschwinglichen Wohnraums auf mindestens ein Viertel aller Mietwohnungen steigern will. Innert dreier Monate kamen über 400 Unterschriften zusammen.

Ein Dach über dem Kopf gehört zu den Grundbedürfnissen jedes Menschen. Mit Wohnraum sollte deshalb nicht spekuliert werden. Eine allgemein anerkannte Regel besagt, dass die Mietkosten nicht mehr als ein Drittel des Einkommens betragen sollten. Bei Preisen von 2000 Franken und aufwärts ist dies nicht für alle realistisch. Anderseits hat der beanspruchte Wohnraum in den letzten Jahren stetig zugenommen. 1980 belegte jeder Schweizer und jede Schweizerin im Durchschnitt 34 Quadratmeter Fläche; heutzutage sind es 45 Quadratmeter. Wobei das knappe Gut sehr ungleichmässig verteilt ist: Vielerorts leben Alleinstehende oder Paare in geräumigen Einfamilienhäusern. Bei den momentan extrem tiefen Hypothekarzinsen meist zu Spottpreisen. Und Doppelverdiener ohne Kinder können sich problemlos unverschämt grosse, luxuriöse Wohnungen leisten. Dies treibt den Bauboom voran. Immer mehr Boden wird eingezont. Grünflächen verschwinden und fruchtbares Kulturland geht verloren.

«Stellt eine Gemeinde günstige Wohnungen zur Verfügung, muss sie gut überlegen, wer profitieren soll.»



Die Forderung nach mehr günstigem Wohnraum ist somit eine heikle Sache. Denn eine marktwirtschaftliche Grundregel besagt, dass der Konsum von Gütern steigt, wenn deren Preis sinkt. Während bei einer grösseren Nachfrage nach Schuhen einfach mehr davon produziert werden können, steht Boden aber nur begrenzt zur Verfügung. Die Verdichtung mit Hochhäusern stösst ebenfalls nicht allerorts auf Wohlwollen. Stellt eine Gemeinde also erschwingliche Wohnungen zur Verfügung, so muss sie gut überlegen, wer davon profitieren soll. In Zürich wurde in der Vergangenheit teilweise zu wenig überprüft, ob die städtischen Wohnungen wirklich denjenigen zugutekommen, die sich auf dem freien Markt keine leisten könnten. Immer wieder gerieten Vermögende in die Schlagzeilen, die über Jahrzehnte günstigen Wohnraum beansprucht hatten. So zum Beispiel die ehemalige SVP-Gemeinderätin Hedy Schlatter, CVP-Nationalrätin Kathy Riklin oder Opernsängerin Noemi Nadelmann.

In manchen Fällen hatten sich die Einkommensverhältnisse der Mieter über die Jahre verbessert oder sie hatten geerbt. Sie deswegen aus der Wohnung zu werfen, wäre natürlich auch keine nette Geste. Zudem streben die Behörden meist eine gute Durchmischung verschiedener sozialer Schichten an und wollen ihre eigenen Wohnungen deshalb nicht nur an Personen in prekären Verhältnissen vergeben. Auch sind rigorose Kontrollen und die regelmässige Überprüfung der finanziellen Verhältnisse bedingt sympathisch. Die Wohnbaugenossenschaften scheinen aber grösstenteils einen guten Umgang mit diesen Problemen gefunden zu haben. Eine Studie des Bundesamts für Wohnungswesen hat letztes Jahr ergeben, dass in Genossenschaften überproportional viele Personen mit geringeren finanziellen Ressourcen leben. Zudem ist der Flächenverbrauch von Genossenschaftsbewohnern deutlich tiefer als bei anderen Mietverhältnissen und Wohneigentum.

Dies hat mit den Kriterien zu tun, nach denen sie ihre Wohnungen vergeben. Die ABZ zum Beispiel, die auch in Dietlikon Häuser besitzt und zurzeit im Glattpark Opfikon gegen 300 neue Wohnungen erstellt, bevorzugt generell Bewohner mit tieferen Einkommen. Zudem dürfen Wohnungen höchstens eineinhalb Zimmer mehr haben als Bewohner. Für eine vierköpfige Familie gibt es also höchstens fünfeinhalb Zimmer. Zieht ein Partner oder ein Kind aus, erhalten die Verbleibenden ein Angebot für etwas Kleineres. In Genossenschaften ist der soziale Zusammenhalt zudem meist grösser als in anderen Siedlungen. Denn die Bewohner sind gleichzeitig Teilhaber und haben ein Mitbestimmungsrecht.

Auch im Unterland könnte das Modell viel Positives bewirken – vorausgesetzt, die Gemeinden beauftragen Wohnbaugenossenschaften mit klaren Reglementen und dem Willen zur Durchsetzung. Der Nachteil davon: Neue, steuerkräftige Einwohner kann man so nicht anlocken. (Zürcher Unterländer)