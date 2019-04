Den Fledermäusen auf der Spur

Dass Fledermäuse etwas mit Mäusen oder Vögeln zu tun haben oder sich in den Haaren von Frauen verfangen, glaubt heute niemand mehr. Dennoch ist vieles über die Lebensweise dieser nachtaktiven Tiere unbekannt. Daher entschloss sich Hans-Caspar Ryser, Präsident des Naturschutzvereins Ossingen und lokaler Fledermausschützer, Jahresthema und Vortrag den Fledermäusen zu widmen. Der Anlass fand am Freitagabend in der Gemeindestube Ossingen statt und lockte rund 20 Besucher an.

Flinke Insektenjäger

Von den weltweit 1100 unterschiedlichen Fledermausarten finden sich 30 in der Schweiz. Dazu gehören beispielsweise die Wasserfledermaus, das Grosse Mausohr oder das Braune Langohr. Letztere beiden Arten verfügen in Ossingen über sogenannte Wochenstuben zur Jungenaufzucht.

«Der Bestand ist bis im Jahr 2004 gewachsen, doch seit 2011 wieder rückläufig.»Annerös Scherrer, Betreuerin der Mausohrkolonie

Fledermäuse bewegen sich flink und wendig durch die Luft und nutzen Echoortung zur Orientierung in der Nacht. Gemäss Ryser stossen die Tiere Ultraschallrufe aus, die dann von Beutetieren oder anderen Objekten als Echo zurückgeworfen werden. Das Grosse Mausohr ist spezialisiert auf die Jagd von Laufkäfern. Dank seines gut ausgeprägten Gehörs kann es das Krabbeln von Käfern durchs Unterholz mühelos wahrnehmen.

Nachdem es ihn mithilfe der Echoortung genau lokalisiert hat, schnellt das Mausohr herab und schnappt sich den Käfer. Die Wasserfledermaus nutzt zur Jagd die Flughaut, die zwischen ihren Hinterbeinen aufgespannt ist, als Beutel um Mückenlarven einzusammeln, die sich knapp über der Wasseroberfläche befinden. Pro Nacht frisst sie bis zu 4000 Stück.

Bedrohte Tierart

27 der heimischen 30 Fledermausarten sind bedroht. «Ein Grund dafür könnte im Insektensterben liegen.», vermutet Annerös Scherrer, Betreuerin der Mausohrkolonie in Gisenhard, Ossingen. Sie betreut die Kolonie, und zu Beginn der 1990er-Jahre entdeckt wurde, seit über zehn Jahren. «Der Bestand ist bis im Jahr 2004 gewachsen, doch seit 2011 wieder rückläufig. Momentan umfasst die Kolonie 150 Tiere», berichtet Scherrer.

«Oftmals ändern die Hausbesitzer ihre Meinung, wenn sie erfahren, dass eine Zwergfledermaus 1500 Mücken pro Nacht frisst.»Hans-Caspar Ryser, Präsident des Naturschutzvereins Ossingen

Neben dem Insektensterben macht ihnen auch der Verlust von Jagdgebieten zu schaffen. Im Agrarland funktioniert die Echoortung nicht gut, da es auf weiten Flächen keine Sträucher oder Bäume gibt. Das führt dazu, dass die Rufe der Fledermäuse auf keine Objekte treffen, die ein Echo erzeugen und sie sich somit nicht orientieren können.

Renovationen fledermausfreundlich gestalten

Wichtig für Fledermäuse sind auch geeignete Orte, die sie als Überwinterungsquartier oder im Sommer als Wochenstube zur Aufzucht ihrer Jungtiere nutzen können. Eine Fledermauskolonie bei sich im Dachstock zu haben, kann sowohl Freude als auch Ärger auslösen. Insbesondere dann, wenn eine Dachstockrenovation unter Umständen nicht so ausgeführt werden kann, wie ursprünglich geplant.

In solchen Fällen suchen Fledermausschutzbeauftragte gemeinsam mit dem Hausbesitzer nach einer geeigneten Lösung. «Oftmals ändern die Hausbesitzer aber auch ihre Meinung gegenüber den Fledermäusen, wenn sie erfahren, wie selten bestimmte Arten sind oder dass eine Zwergfledermaus 1500 Mücken pro Nacht frisst», betont Ryser.

