Der Biber durchlöchert das Ufer des Weihers

Hier frisst sich der Biber durch

Nicht nur in Uhwiesen ist der Biber eingezogen, auch in Neftenbach liess sich vor einigen Jahren eine ganze Biberfamilie nieder. In einer Reinigungsanlage für Strassenabwasser baute sie ihren Damm, der dann von der Gemeinde wieder entfernt werden durfte. Irgendwann hatte die Familie genug und verliess die Anlage im Jahr 2010 wieder. In Kleinandelfingen hat der Nager 2012 die Strasse untergraben. Die Gemeinde baute den Marthalerweg über eine Strecke von 20 Metern neu. Ausserdem wurden Stahlgitter in den Boden eingesetzt, welche den Biber aufhalten sollen. 2015 hinterliess der Biber auch in Dachsen seine Spuren. Der Uferweg zwischen Rheinau und Dachsen war so stark unterhöhlt, dass er verlegt werden musste. Beinahe zu einer Überschwemmung kam es 2015 in Humlikon, wo der Biber den Seltenbach staute. Das Mädlestenriet in Hettlingen hat die Gemeinde 2016 wegen der ansässigen Biber dem Kanton verkauft. Immer wieder hatte er Schaden angerichtet, bis Hettlingen dem Nager sein ungestörtes Reich überliess. Seit 2015 lebt in Waltalingen ein Biber im ersten künstlichen Biberbau. Eine Betonröhre dient ihm als Zuhause und soll verhindern, dass der Nager die Strasse untergräbt. Respekt vor den fleissigen Tieren hat auch die Gemeinde Thalheim an der Thur. Warntafeln weisen am Binnenkanal an der Thur darauf hin, dass hier Biber leben und Einsturzgefahr herrscht. (elw)