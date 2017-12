«Der Druck steigt, je näher das Fest rückt»

Warum kaufen viele Menschen die Weihnachtsgeschenkeim letzten Moment?

Franziska Ziegler: Es geht den meisten Menschen gleich: Sie ­haben vor dem Jahresende noch viel zu tun und müssen Priori­täten setzen. Manche sehen Geschenke auch als eine Verpflichtung an. Deshalb empfinden sie das Geschenkekaufen als Stress, den sie lieber auf später verschieben. Andere wissen nicht, was sie schenken sollen, weil die meisten Menschen ja schon alles haben. Sie hoffen, dass ihnen später noch eine gute Idee kommt. Und zu Beginn der Adventszeit scheint Weihnachten noch weit weg. Das ist das klassische Verhalten der Prokrastination. Doch dann steigt der Druck immer mehr, je näher das Fest rückt.

Dieses Gefühl ist vielen Studierenden bekannt, die kurz vor den Prüfungen stehen. Wie verbreitet ist es in der Bevölkerung?

Ich glaube, dieses Muster kennt jeder. Das liegt auch in der Natur des Menschen. Wir meiden ungeliebte Aufgaben und beschäftigen uns lieber mit Dingen, die wir als angenehm empfinden. Für unser Hirn ist das momentane Empfinden viel dominanter als ein zukünftiges Gefühl.

Heisst das, der Mensch ist nicht dazu veranlagt, zu planen?

Doch. Aber Planung setzt die Fähig­keit voraus, das zukünftige Ziel über das momentane Wohlbefinden zu setzen. Das verlangt ein ganzes Stück Selbstdisziplin. Dazu gibt es ein psychologisches Experiment: Man hat Kindern ein Marshmallow angeboten und ihnen gesagt, dass sie ein zweites bekommen, wenn sie es nicht sofort essen, sondern noch zuwarten. Diejenigen, die warten konnten, gingen später erfolgreicher durchs Leben. Sie waren zum Beispiel besser in der Schule und körperlich fitter.

Welche Strategien empfehlen Sie gegen Prokrastination?

Jedes Ziel, das wir erreichen – sei es nun, alle Geschenke gekauft oder eine Prüfung bestanden zu haben –, ist mit positiven Emo­tionen verbunden. Wenn jemand Anlaufschwierigkeiten hat, hilft es, diese positiven Gefühle vorwegzunehmen, sich also konkret vorzustellen, wie es sich am Ziel anfühlen wird. Sinnvoll ist auch eine gute Planung, bei der man grosse Ziele herunterbricht und motivierende Teilerfolge anstrebt. Deshalb sind To-do-Listen wirkungsvoll, da jedes «Erledigt» mit einem guten Gefühl der Selbstwirksamkeit verbunden ist.

Wer so lebt, verliert doch ­jegliche Spontaneität.

Das glaube ich nicht. Es zeigt sich immer wieder: Wer Dinge frühzeitig erledigt, schafft sich Luft. Und das wiederum gibt Raum für Spontaneität.

Was empfehlen Sie denjenigen, die mit To-do-Listen nichts ­anfangen können?

Es gibt gute Ansätze aus der Motivationspsychologie. Nehmen Sie zum Beispiel den guten Vorsatz, im neuen Jahr mindestens dreimal pro Woche joggen zu ­gehen. Das ist zwar messbar und realistisch, allerdings bewegt man sich mit dem Ziel nur auf der Verhaltensebene. Es ist wirksamer, auf die persönliche Haltung zu fokussieren und sich ein so­genanntes Mottoziel zu setzen. Zum Beispiel so: Ich will gesund und fit alt werden. Als Coach mache ich mit Mottozielen sehr gute Erfahrungen. Die Leute kommen damit weiter, weil sie auf das Ziel fokussieren und dieses mit positiven Emotionen verbinden, statt sich auf ein als Zwang empfundenes Verhalten zu konzen­trieren.

Was passiert, wenndie Prokrastination ausufert?

Das erlebe ich manchmal bei Menschen, die bei mir Hilfe suchen: Der Berg wird immer grösser und damit auch das Gefühl der Überforderung. Wenn sie keinen Ausweg finden, kann das zu einem Burn-out oder einer depressiven Verstimmung führen.

Wie gehen Sie selbst mit ­Deadlines um? Haben Sie zum Beispiel schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt?

Ja, alle. Meine Strategie ist es, ­immer achtsam zu sein, wenn ich mit Menschen unterwegs bin. Mögliche Geschenkideen schreibe ich unter dem Jahr auf, damit ich keine gute Idee vergesse und die Geschenke dann frühzeitig und stressfrei besorgen kann. So kann ich im Advent meinem Bedürfnis nach Ruhe mehr Raum geben.

(Landbote)