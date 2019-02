Der EHCW bedrängt auch Leader Ajoie

Wer Leader Ajoie gefährden will, bei dem müssen zwei Dinge stimmen: Er darf keine Fehler machen und er muss seine Chancen nutzen. Beides war bei den Winterthurern im ersten Drittel nicht der Fall. Jari Allevi hätte sie in Führung bringen können, später hatte Kris Schmidli das 1:1 auf dem Stock. Beide scheiterten an Ajoies Goalie Dominic Nyffeler. Und so lief es halt in die andere Richtung. Dem 1:0 von Jan Petrig in der 12. Minute ging ein Stockfehler von Michael Roos im Powerplay und ein ungünstiger Wechsel voraus, das 2:0 erzielte Gilian Kohler 41 Sekunden vor Ablauf des ersten Drittels, weil die Winterthurer in der Defensive einen Moment lang nicht gut genug standen.

0:2 aufgeholt Der EHCW verstand es aber, diese kleinen Fehler im Mitteldrittel abzustellen. Also war er wieder der unangenehme und hartnäckige Gegner, der er schon am Vortag für Langenthal und vorher für La Chaux-de-Fonds und Olten gewesen war. Die Abwehr wurde stabiler und überstand auch längere Druckphasen. Und wenn es mal eng wurde, dann war Tim Guggisberg zur Stelle, der diesmal das Winterthurer Tor hütete. Einen «Big Save» zeigte er in der 34. Minute, als er Julien Privet stoppte.

Die gute Defensive war die Basis dafür, um ins Spiel zurückzukommen. Tim Wieser verkürzte in der 25. Minute auf 1:2, und 31 Sekunden vor Ende fiel gar das 2:2: Luca Homberger wühlte sich in Überzahl gegen zwei Gegenspieler durch, schien die Scheibe schon verloren zu haben, bekam sie aber irgendwie wieder auf den Stock und bezwang Nyffeler.

Die Halle brodelte

Wer im Stadion des Leaders zwei Tore aufholt, der bekommt Selbstvertrauen, das er nicht so schnell wieder verliert. Ajoie beantwortete den Ausgleich des EHCW zwar ziemlich schnell und führte nach 18 Sekunden des Schlussdrittels dank Kohlers zweitem Tor bereits wieder 3:2. Aber die Winterthurer blieben dran. Reto Kobachs Weitschuss in der 47. Minute führte zum zweiten Powerplaytor des EHCW an diesem Abend und zum 3:3.

Es begann zu brodeln unter den 1900 Zuschauern in der Halle, denn Ajoie kassierte weitere Strafen, überstand aber eine Phase, in welcher der EHCW mit zwei Mann mehr angreifen konnte. Umgekehrt wurden die Winterthurer nur selten bestraft, aber wenn, dann nutzte es Ajoie aus: Als Kris Schmidli draussen sass, gelang Topskorer Devos der Gamewinner zum 4:3. Dass Kobach vorher der Stock weggeschlagen worden war, übersahen die Schiedsrichter.

Top-Leistungen gegen Topteams Diesen Rückstand konnte der EHCW nicht mehr korrigieren. Trainer Michel Zeiter nahm Goalie Guggisberg 133 Sekunden vor Schluss vom Feld, sieben Sekunden später traf Jonathan Hazen zum 5:3 ins verlassene Tor. Und in der Schlussminute gelang Kohler gar noch ein dritter Treffer an diesem Abend zum 6:3 – ein Resultat, das zu hoch war.

Trotz dieser Niederlage muss man konstatieren: Man hätte nicht gedacht, dass der EHCW in einer Woche erst La Chaux-de-Fonds schlagen, Langenthal an den äussersten Rand einer Niederlage bringen und 24 später auch Leader Ajoie in dessen Halle bedrängen könnte. Das waren vor der nun folgenden Nationalmannschaftspause drei Top-Leistungen der Winterthurer gegen drei Top-Teams. (landbote.ch)