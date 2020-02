Der EHCW beendet die Qualifikation mit einem Ausrufezeichen

Es war auch ein bisschen der Konstellation geschuldet, dass die Winterthurer endlich mal gegen Langenthal gewinnen konnten. Denn das Heimteam brauchte drei Punkte, um allenfalls noch auf den 5. Rang vorzustossen. Also ersetzte Coach Jeff Campbell in der letzten Minute beim Stand von 2:2 seinen Torhüter durch einen sechsten Feldspieler.

Aufgegangen wäre der Poker sowieso nicht, denn Thurgau blieb mit seinem Heimsieg gegen Kloten ohnehin vorne. Aber den Sieg hätte es Langenthal wohl eingetragen – hätte EHCW-Goalie Justin Gianola den Ansturm der Oberaargauer nicht mit zwei, drei grossen Paraden abgewehrt. Schliesslich war es Uinter Guerra, der zum 3:2 für den EHCW ins leere Tor traf.

Dieses 3:2 bedeutet nun: Der EHCW geht mit vier Punkten Vorsprung auf Biasca in die Platzierungsrunde. Die beginnt am Freitag mit einem Heimspiel gegen die Tessiner. Da können sich die Winterthurer dann schon ein gehöriges Polster schaffen. Langenthal dagegen trifft im Playoff-Viertelfinal auf Olten. Es ist eines von drei Derbys. Kloten - GCK Lions, Ajoie - La Chaux-de-Fonds und Visp - Thurgau sind die anderen Begegnungen.

Den Sieg nicht gestohlen

Dass der EHCW in Langenthal gewann, war am Ende zwar glücklich. Gestohlen waren die Punkte aber nicht. Denn die Winterthurer spielten weit näher an ihrem Optimum als die Heimmannschaft. Deshalb gingen sie im ersten Drittel durch Patrick Zahner in Führung, deshalb blieben sie auch nach dem Ausgleich auf Aufgenhöhe und trafen durch Mike Küng zum 2:1. Erst in der Schlussphase, nachdem Dario Kummer in der 49. Minute das 2:2 gelungen war, wurde es immer enger für die Winterthur. Chancen hatten sie aber auch da noch.

Dem Sieg zugrunde lag eine sehr solide Abwehrleistung. Vor dem Tor wurde aufgeräumt und abgesehen von wenigen Phasen gelang es auch, die Scheibe ohne Gefahr aus der eigenen Zone zu bringen. Dabei half natürlich, dass sich Langenthal die Sache wohl etwas zu leicht vorgestellt hatte, kaum Zug aufs Tor entwickelte und sich vor den ersten beiden Gegentoren zwei Scheibenverluste der gröberen Art leisteten. Trotz der mässigen Leistung der Langenthaler brauchte der EHCW einen über sich hinauswachsenden Torhüter. Gianola wehrte wie schon am Dienstag gegen Olten über 93 Prozent der Schüsse ab. Diesmal zeigte er die «Big Saves» auch im richtigen Moment: In der Anfangsphase etwa, als er den alleine auf ihn zustürmenden Joey Benik stoppte. Oder als er in der Schlussphase wesentlich dafür verantwortlich war, dass sein Team mit drei Punkten nach Hause fahren konnte statt mit gar keinem.

Es war erst der vierte Auswärtssieg des EHCW in der Qualifikation, und der einzige gegen einen Playoff-Teilnehmer. Er macht nicht nur die Lage ganz hinten in der Tabelle bedeutend besser. Sondern auch die Stimmung und die Zuversicht im Hinblick auf die so wichtige Platzierungsrunde.