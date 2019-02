Der EHCW beendet die Saison würdig

Ein unverdienter Sieger war der EHC Kloten an diesem Sonntagabend nicht. Denn die Mannschaft von André Rötheli war kaltschnäuzig in Momenten, in denen es die Winterthurer nicht waren. So ging sie mit zwei Kontern 1:0 und 2:1 in Führung, Jeff Combs und Thibaut Monnet trafen. Und Kloten war mental stark genug, um in der 56. Minute mit einem Powerplay-Tor den Match zu seinen Gunsten zu entscheiden. Die Strafe wegen Behinderung gegen Reto Kobach war umstritten, der Winterthurer Captain jedenfalls reklamierte heftig.

Der «richtige» Sieger aber wäre der EHCW gewesen. Nicht weil die Winterthurer Aussenseiter waren und man dem Aussenseiter den Sieg gerne zugestehen will. Sondern weil sie mit enorm viel Herz kämpften, noch einmal alles gaben, was sie hatten, und in der entscheidenden Phase auch Vorteile hatten. Doch die Tore schossen sie nicht. «Wir haben einen Riesenmatch gemacht und hätten den Sieg verdient», sagte EHCW-Trainer Michel Zeiter. «Wie wir punkto Intensität, Kampfbereitschaft und Tempo gegen eine Mannschaft wie Kloten gespielt haben, das macht mich stolz.»

Molinas Ausfall

Im ersten Abschnitt war es noch Kloten gewesen, das mehr vom Spiel hatte. Der EHCW aber war stets auf Augenhöhe, obwohl er zunächst einmal zurückgeworfen wurde. In der 5. Minute nämlich wurde Verteidiger Atanasio Molina von einem Schuss von Fabian Ganz im Gesicht getroffen, Blut floss, und der Winterthurer musste minutenlang gepflegt werden. Molina konnte nicht weitermachen. Diagnostiziert wurden Brüche des Oberkiefers und des Nasenbeins. Das aber steckte der EHCW weg, genau gleich wie das Klotener Führungstor. Jared Gomes, der auffälligste Spieler beim EHCW, glich in der 19. Minute im Powerplay aus.

Im Mitteldrittel wiederholte sich die Torfolge. Der EHCW hatte mittlerweile eher mehr Spielanteile, aber in Führung gingen die Klotener. Monnet profitierte von einem schlechten Wechsel beim EHCW. Aber wieder kamen die Winterthurer heran, diesmal durch Michael Roos, den Verteidiger, der seine Stürmerqualitäten nach einem Pass von Gomes unter Beweis stellte.

Die Chancen im Schlussdrittel

Mit dem Schlussdrittel begann die Phase, in der der EHCW die Partie eigentlich in seine Bahnen hätte lenken müssen. Anthony Nigro und Anton Ranov scheiterten jedoch am starken Joren van Pottelberghe im Tor Klotens, Kevin Bozon verfehlte das leere Tor. Auch Tim Wieser hatte eine gute Möglichkeit zum 3:2, auch er nutzte sie nicht.

Ein Stück weit wurde den Winterthurern ihr Übereifer zum Verhängnis. Deshalb fassten sie auch die eine oder andere Strafe, die nicht hätte sein müssen. Manchmal geschah es auch im Frust über eine verpasste Tormöglichkeit.

Trotzdem kann man den Winterthurern nicht viel vorwerfen. «Wir haben alles reingeworfen, was wir hatten», sagte Trainer Zeiter. Ein Beispiel dafür war, wie er in den letzten Sekunden des Spiels vier Stürmer aufs Eis beorderte, um den Ausgleich noch zu schaffen, obwohl sein Team in Unterzahl war. Aber vielleicht sollte diese Saison für den EHCW nicht mit einem Sieg enden. Denn die Niederlage war nicht untypisch dafür, wie die Winterthurer über alle 44 Spiele auftraten. Oft waren sie nahe an einem Erfolg oder gar einem Coup, was ein Sieg gegen ein Team wie Kloten ja wäre. Meist sind sie trotz viel Einsatz gescheitert. Was der Sonntagabend aber ganz sicher war: ein würdiger Saisonabschluss der Winterthurer vor einer Kulisse, die sie vielleicht öfter hätten, wenn sie um die Playoff-Teilnahme spielen könnten.

Kloten noch nicht in Playoff-Form

Und Kloten? Der Favorit holte sich den Sieg, den er brauchte, um von einer allfälligen Niederlage Langenthals gegen Ajoie zu profitieren und auf Rang 4 vorzustossen. Die Oberaargauer aber gewannen 5:1 und können den Playoff-Viertelfinal am Freitag zu Hause beginnen, eben gegen Kloten. Was man sagen kann: Langenthal ist der Playoff-Form deutlich näher als Kloten, denn es hat von den letzten zehn Spielen neun gewonnen. Wenn Kloten diese Serie überstehen will, dann muss es deutlich zulegen.

Zug überholt GCK Lions

Den achten Playoff-Platz schnappte die EVZ-Academy den GCK Lions im letzten Moment noch weg. Denn die Innerschweizer glichen gegen Olten 1:38 Minuten vor Schluss aus, gewannen das Penaltyschiessen und holten die zwei Punkte, die nötig waren. Viertelfinalgegner ist La Chaux-de-Fonds, das vor Ajoie Qualifikationssieger wurde.

(Der Landbote)