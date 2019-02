Der EHCW erwacht in Olten zu spät

en nicht bereit gewesen,» meinte EHCW-Trainer Michel Zeiter nach der 1:4-Niederlage seines Teams in Olten. «Aber wir haben im ersten Drittel zwei dumme Fehler zuviel gemacht. Danach war unsere Leistung gegen ein gutes Olten in Ordnung.»

Vorentschieden wurde der Match in den ersten 20 Minuten. Beim 1:0 von Lukas Haas nach nur 72 Sekunden des Spiels sah Goalie Remo Oehninger unglücklich aus, dem 1:2 von Tim Grossniklaus ging ein Scheibenverlust der Winterthurer voraus und beim 3:1 von Silvan Wyss passte die Hintermannschaft des EHCW schlicht nicht gut genug auf den Torschützen auf.

Das ging eindeutig zu leicht, und wäre das anders gewesen, so hätte der EHCW gegen Olten durchaus etwas ausrichten können. Denn auch die Solothurner standen in der Defensive zumindest anfangs nicht immer gut. So war das 1:1, das Jari Allevi in der 5. Minute erzielte, von Anthony Nigro wunderbar vorbereitet. Aber auch von wenig Oltner Störarbeit beeinträchtigt.

Zwei Pfostenschüsse

In der Defensive steigerten sich beide Teams. Der EHCW machte dem Heimteam das Toreschiessen vom Mitteldrittel an deutlich schwerer. So fiel nur noch ein Treffer: Devin Muller schloss in der 50. Minute einen Konter etwas glücklich mit dem 4:1 ab, was die endgültige Entscheidung war. Man kann sagen: Mit etwas Glück hätte der EHCW nochmals ins Spiel zurückkehren können. Nigro und Tim Wieser trafen im Schlussdrittel nur den Pfosten. Aber zu wesentlich mehr guten Chancen kamen die Winterthurer nicht mehr, denn die liess Olten nicht zu, obwohl EHCWTrainer Zeiter einiges versuchte und die Kräfte phasenweise auf drei Sturmlinien konzentrierte. Auch das half nicht. Festhalten kann man: Trotz der Niederlage hat sich der EHCW im Vergleich zum 1:3 drei Tage vorher gegen ein starkes Thurgau in Olten deutlich gesteigert. Er fand, wenn auch nicht von Anfang an, wieder zur konzentrierten Defensivleistung, die an der Basis jedes Sieges für diese Mannschaft ist. Offensiv wäre mehr möglich gewesen, wenn man mehr geschossen hätte.

Am Sonntag haben die Winterthurer die Chance, ihre Saison mit einem Coup abzuschliessen. Um 18.45 UHr gastiert der EHC Kloten in der Zielbau-Arena. Der hat die letzten drei Spiele nicht mehr gewonnen. (Der Landbote)