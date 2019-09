Der EHCW ist Kloten nicht gewachsen

Der EHCW erhielt nach einem gelungenen Saisonstart einen argen Dämpfer. Denn Kloten war im ersten Derby der Saison die klar bessere Mannschaft und hatte den Match schon nach zwei Dritteln entschieden: Dominic Forget und Marco Lehmann entzückten die Klotener unter den 1800 Zuschauern in der Zielbau-Arena mit ihren Toren im ersten Drittel zur 2:0-Führung, ehe Romano Lemm und Robin Figren im mittleren Abschnitt während einer Fünf-Minuten-Strafe gegen den Winterthurer Mike Küng auf 4:0 erhöhten und damit für eine Vorentscheidung sorgten. Fabian Ganz gelang in der 35. Minute gar das 5:0. Den Treffer des EHCW erzielte Riley Brace in der 48. Minute zum 1:6.

Ein schlechter Auftritt

Für die Winterthurer war schon im Startdrittel alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Sie spielten nicht gut genug, um eine so starke Mannschaft wie den EHC Kloten zu irgendeinem Zeitpunkt in Schwierigkeiten zu bringen. Kloten war umgekehrt phasenweise sehr gut. Es nützte seine Chancen zwar bei weitem nicht alle, aber doch in einem genügenden Ausmass. Und in den wenigen schwächeren Momenten reichte es, um die Winterthurer in Schach zu halten.

Kloten beeindruckte mit seinem konsequenten Forechecking, seinen gradlinigen Wegen zum Tor auch. Ehe Forget in der 7. Minute mit einem etwas kuriosen Ablenker traf, hätten schon Lehmann, Steiner oder Staiger das 1:0 erzielen können. Jedesmal aber war EHCW-Goalie Tim Guggisberg zur stelle. Kurz nach dem 1:0 hatte zudem Ramon Knellwolf mit einem Pfostenschuss Pech. Das Verhängnis der Winterthurer war: Sie reüssierten auch dann nicht, als sie besser ins Spiel fanden. Die lange einzige und beste Chance hatte Kevin Bozon in 17. Minute, als er in Unterzahl alleine vor Klotens Goalie Dominic Nyffeler scheiterte. Wenig später fiel Lehmanns 2:0.

Wieder zuviele Strafen

Danach fragte sich: Findet der EHCW noch bessere Wege nach vorne, und bleibt Kloten stabil? Die Antworten waren schnell da. Denn die Winterthurer spielten im mittleren Drittel viel zu oft in Unterzahl. Erst musste Zahner raus, dann folgte die Strafe gegen Küng wegen Checks gegen den Kopf. EHCW-Trainer Michel Zeiter kritisierte diese Aktion scharf: «Das war eine sehr dumme Strafe, für die die Mannschaft hat bluten müssen. Ich hoffe, das Team hat es jetzt begriffen.» Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass sich der EHCW zuviele und vor allem unnötige Fouls leistet. In Sierre ging das gut, weil der Gegner weniger Qualität hatte. Kloten aber erzielte insgesamt drei Tore im Powerplay, darunter die entscheidenden im zweiten Drittel.

Keine gute Figur machten auch die Schiedsrichter. Nicht, dass sie wesentlichen Einfluss auf den Spielausgang gehabt hätten. Aber lange sahen sie nur die Fouls der Winterthurer, nicht aber jene der Klotener Besonders augenfällig in der 35. Minute: Als Brace am Kopf getroffen wurde, sah es keiner der Schiedsrichter. Derweil erzielte Ganz das 5:0. Und als sie in der 37. Minute erstmals eine Strafen gegen Kloten aussprachen, roch es erst noch nach Kompensation.

«Wir müssen das abhaken»

«Das war insgesamt sicher kein guter Auftritt von uns», sagte Zeiter. Dementsprechend markant fiel die Niederlage aus. Mit 1:7 fast so hoch wie im Cup gegen die ZSC Lions, als der EHCW 0:9 verlor. Fast scheint es, als wären die Winterthurer für Aufgaben wie diese noch nicht bereit. Immerhin: Drei Tage nach der Niederlage gegen die ZSC Lions gelang dem EHCW gegen Olten eine starke Leistung, die mit einem 2:1-Sieg belohnt wurde. Steigern müssen sich die Winterthurer auch jetzt. Denn am Samstag kommt die noch punktelose EVZ Academy in die Zielbau-Arena. Es ist ein Spiel, das gewinnen muss, wer sich in den Playoff-Rängen festsetzen will. Deshalb sagt auch Zeiter: «Niederlagen wie diese kann es geben. Wir müssen das abhaken und nach vorne schauen.

Kloten spielt am Samstag in Olten. Da kann das Team von per Hanberg guten Gewissens hinreisen. Denn auswärts hat Kloten bisher stets gewonnen.