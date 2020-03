Der EHCW plant ohne Antisin

Misko Antisin postete es gleich selber auf Facebook: Da sein Vertrag nicht verlängert werde, wünsche er den Spielern des EHC Winterthur und dem «Hockey Staff» alles Gute für die Zukunft und er bedankte sich auch bei seinem Vorgänger Michel Zeiter. Am Montagmorgen hatte Antisin erfahren, dass er nächste Saison nicht mehr der Coach des EHCW ist. «Ich wäre gerne geblieben,» sagte er am Telefon. «Auch wenn es hart war zu gewinnen.»

EHCW-Geschäftsführer Urban Leimbacher bestätigte den Sachverhalt. «Für den Weg, den wir gehen wollen, brauchen wir einen Trainer mit einem anderen Profil», erklärte er. «Misko hat hart gearbeitet, nachdem er eine schwierige Aufgabe übernommen hat, und er hat einen guten Job gemacht.»

Minimalziel erreicht

Antisin war von Sportchef und Headcoach Zeiter vor dieser Saison als Assistenztrainer zum EHCW geholt worden. Nachdem Zeiter im Dezember entlassen worden war, übernahm der Kanada-Schweizer als Chef. Das Minimalziel hat er erreicht: Er hat den Ligaerhalt geschafft respektive er hätte ihn mit grosser Wahrscheinlichkeit auch sportlich geschafft, wenn die Saison nicht zwei Runden vor Schluss abgebrochen worden und ohnehin alles beim alten geblieben wäre. Der EHCW lag zu diesem Zeitpunkt fünf Punkte vor dem Tabellenletzten Biasca.

Durchschlagend war der Erfolg des Trainerwechsels nicht. Erfolgreicher wurde die Mannschaft nicht, der Punkteschnitt unter Antisin blieb in etwa derselbe wie unter Zeiter, wobei man Antisin zugute halten muss: Kaum hatte er sein Amt angetreten, wurde der EHCW von einer Verletzungswelle heimgesucht, die erst in den letzten paar Runden nachliess. Dann wurden auch die Resultate besser. Aber auch Antisin tat sich schwer damit, dem Team ein Gesicht zu geben, obwohl er durchaus eine klare Vorstellung davon hatte, wie das aussehen soll. Die Leistungen blieben bis zum Schluss schwankend.

Gefrag ist Arbeit statt Kunst

Nun also will oder vielmehr muss der EHCW einen anderen Weg gehen als bisher. Angesichts der tiefen Zuschauerzahlen der letzten Saison ist klar, dass das Budget für die kommende Spielzeit kleiner sein wird als in den letzten beiden Jahren. Das hat Konsequenzen für das Kader, es sind zum Teil andere Spielertypen gefragt. «Mehr Arbeit, weniger Kunst», umschreibt Geschäftsführer Leimbacher die neue Philosophie. Das will er ausdrücklich nicht als Kritik an Antisin oder den Spielern verstanden haben. Der Zusammenhalt im Team war bis zum Schluss gut und Antisin hat auch wieder Emotionen eingebracht. Gekämpft hat die Mannschaft (fast) immer gut, nur eben viel zu oft mit den falschen Mitteln.

Der Name des Mannes, der die neue Philosophie des EHCW an der Bande umsetzt, soll nächste Woche bekannt gegeben werden. Misko Antisin versucht derweil, mit den Problemen des Alltags klar zu kommen. «Ich möchte am Mittwoch nach Hause nach Las Vegas fliegen», sagte er. Das ist im Moment ebenso schwierig wie seine Aufgabe beim EHCW gewesen ist.