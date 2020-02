Der EHCW schafft sich ein kleines Polster

Einfach wars nicht, das zeigt das Schussverhältnis: 33:23 lautete es zugunsten der EVZ Academy, 9:4 alleine im letzten Drittel. Am Ende aber siegte der EHCW 2:1, notabene im fünften Vergleich mit den jungen Zugern zum ersten Mal in dieser Saison, weil er diesen Erfolg etwas mehr wollte als die Innerschweizer, denen nichts mehr passieren kann. Der EHCW aber kämpft nichts weniger als gegen den Abstieg. In dieser Beziehung hat der EHCW nun wieder vorgelegt. Er liegt wieder vier Punkte vor Biasca, das zuhause gegen Sierre 0:2 verlor und weiterhin Letzter ist.

Bleibt es so, müssen die Tessiner in die Ligaqualifikation, das steht mittlerweile fest. Denn Martigny, das aufsteigen will, hat den Playoff-Final der Mysports League errreicht, was die sportliche Voraussetzung für eine Teilnahme an der Ligaqualifikation ist. Martignys Gegner im Playoff-Final wird entweder Dübendorf oder das ebenfalls aufstiegswillige Basel sein. Die Glattaler führen in der Halbfinalserie 2:1.

Die bessere Grundhaltung

Spielen die Winterthurer weiter so wie am Sonntag in Zug, so werden sie sich eher nicht mit einem Team der Mysports League auseinandersetzen müssen. Vieles von dem, was sie boten, war deutlich besser als zwei Tage vorher gegen Biasca. In erster Linie die Grundhaltung: Die Winterthurer versuchten nicht, den Gegner mit Wucht einfach wegzuspielen oder wegzukämpfen oder mit purem Willen in die Knie zu zwingen. Das war gegen Biasca schief gegangen. Diesmal gingen sie cleverer zu Werke und überliessen es dem Gegner, das Spiel zu machen. Das ist bedeutend schwieriger, als mit Gegenstössen zu Abschlüssen zu kommen, wie es Biasca getan hatte.

Diese Grundhaltung kann man auch Demut nennen oder Respekt, aber nicht zuviel davon, vor den Qualitäten der Gegner. Denn soviel müsste nach 46 Spielen der Saison 2019/20 bekannt sein: Jede andere Mannschaft der Swiss League hat mehr Talent als der EHCW. Viele der Spieler von Biasca, der Academy und Sierre wird man über kurz oder lang in der National League sehen, und die Playoff-Teams sind ohnehin stärker. Und eine extrem junge Mannschaft wie die EVZ Academy, die diesmal ohne Verstärkungen aus dem «Eins» antrat, die entwickelt sich im Laufe einer Saison besonders stark. Was der EHCW also tun muss, ist: Seinem Talent entsprechend auftreten und die richtigen Mittel ergreifen.

Mit Solidarität und Opferbereitschaft

Das tat das Team von Misko Antisin vorne und hinten. Hinten fiel die Solidarität auf, mit der verteidigt wurde. Fast immer war ein Mitspieler bereit, eine freie Scheibe aufzunehmen oder Unterstützung zu leisten. Nicht weniger als 16 Schüsse wurden geblockt, vor allem im Boxplay. Besonders Silvan Hess tat sich in dieser Disziplin hervor, aber auch andere. Diese Opferbereitschaft zeichnete das Penaltykilling der Winterturer aus. Sie überstanden auf diese Weise fünf kleine Strafen.

Die starke Defensivleistung der Vorderleute machte es auch dem Torhüter leichter, der diesmal Tim Guggisberg hiess und stärker war als Justin Gianola am Freitag. Der konnte auch ein Gegentor, wie es Verteidiger Mick Schüpbach in der 24. Minute zum 1:1 von der blauen Linie aus erzielte, gut wegstecken. Andererseits zeigte Guggisberg vor allem im mittleren Abschnitt mehrere Big Saves. Er war insgesamt ein sicherer und ruhiger Rückhalt.

Und vorne gabs Platz, wenn die Innerschweizer Fehler machten. Das 1:0 des EHCW in der 14. Minute war ebenso ein Gegenstoss wie das 2:1 zwölf Sekunden vor Ablauf des mittleren Abschnitts durch Samuele Pozzorini. Beim 1:0 hatte sich Kevin Bozon auf der linken Seite durchgekämpft und für Thibaut Monnet aufgelegt. Beim 2:1, einem Shorthander, nutzten die Winterthurer eine kurze Verwirrung: Ein Zuger Verteidiger war an der blauen Linie mit einem Linesman zusammengestossen, Zack Torquato entwich und bediente Pozzorini, den der Treffer besonders gefreut haben dürfte. denn ihm war am Freitag gegen Biasca der Fehler unterlaufen, der das 1:2 und damit die Niederlage einleitete.

Kritische Phase korrigiert

Diesen knappen Vorsprung brachte der EHCW einigermassen sicher über die Zeit. Natürlich wurde es in der Schlussphase noch das eine oder andere mal brenzlig vor Guggisberg. Aber die Zuger wollten es auch zu «schön» machen und erzeugten nur wenig Verkehr vor dem Winterthurer Goalie.

«Wir mussten heute eine Reaktion zeigen», sagte Trainer Antisin, dessen Name neben anderen früheren Zuger Helden an der Wand der Bossard Arena steht. «Wir mussten intensiv spielen, und das ist uns gelungen. Nur im zweiten Drittel haben wir ein paar Mal die Übersicht ein wenig verloren. Aber wir haben das korrigieren können.»

Jetzt zweimal Sierre

Weiter gehts für den EHCW mit einer Doppelrunde gegen Sierre. Am Freitag steht das Duell im Wallis auf dem Programm, am nächsten Sonntag dann zuhause. Da wir sich zeigen, ob die Winterthurer eine starke Leistung wie die in Zug auch mal bestätigen können.