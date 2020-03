Der EHCW steht vor dem Ligaerhalt

EHCW-Coach Misko Antisin hatte zu tun nach dem Match, und zwar mit dem Verteilen von Bier an die Plätze seiner Spieler in der Garderobe. Diese feierten derweil mit den gar nicht so wenigen Fans, die den 6:3-Sieg ihrer Lieblinge vor geschlossenen Toren der Zielbau-Arena miterlebten. Denn auch Winterthur erlebte am Sonntag sein Geisterspiel.

Knapp drei Stunden später wurde die Laune bei den Verantwortlichen des EHCW allerdings wieder etwas getrübt. Denn Biasca gewann am späteren Abend gegen Zug 7:6 nach Verlängerung und das bedeutet: Der Ligaerhalt ist noch nicht ganz gesichert. Der EHCW hat jetzt fünf Punkte Vorsprung auf die Tessiner. Diese können nur noch vorbeiziehen, wenn sie in den verbleibenden zwei Partien sechs Punkte holen und die Winterthurer, die zuhause noch auf Zug und auswärts eben auf die Ticino Rockets treffen, keinen einzigen mehr. Wie die Platzierungsrunde genau fortgesetzt wird, entscheiden die Vertreter der Klubs heute Montag an einer ausserordentlichen Versammlung.

Man konnte sich fragen, was passiert sei mit diesen Winterthurern in den zwei Tagen zwischen der 1:5-Niederlage vom Freitag in Sierre und dem 6:3-Sieg zwei Tage später zuhause gegen denselben Gegner und denselben Bedingungen. Trainer Antisin beantwortete die Frage so: «Am Freitag spielten wir Schwesternhockey, wir waren nicht hart genug. Heute haben wir Vollgas gegeben.»

Stark in den Köpfen

Das traf nicht nur auf die Arme und Beine zu, sondern vor allem auch auf die Köpfe. In Sierre war dem EHCW zum Verhängnis geworden, dass er auf das 0:1 im Mitteldrittel nicht clever genug reagierte, sondern mit aller Kraft die Wende erzwingen wollte. Die Folge waren weitere Gegentore mit Kontern. Auch zwei Tage später waren die Winterthurer beileibe nicht fehlerfrei. Deshalb gerieten sie in den zweiten 20 Minuten abermals in Rückstand, mit 2:3, nachdem sie zu Beginn des Mittelabschnitts durch Mike Küng noch 2:1 in Führung gegangen waren. Doch Sierre glich durch einen Weitschuss Maxime Montandons im Powerplay aus, Rémy Rimann schoss kurz darauf mit einem Konter das 3:2, nach einem Fehlpass des EHCW in der gegnerischen Zone.

Doch diesmal reagierte der EHCW besser auf die ungünstige Situation und wartete auf die Chancen, die Sierre gewährte. Die kamen prompt. Zack Torquato glich trotz eines harten Stockschlags auf seine Hände zum 3:3 aus und Dexter Dancs brachte den EHCW 36 Sekunden vor Drittelsende wieder 4:3 voran. Es waren die ersten Tore für Torquato und Dancs in der Platzierungsrunde und für Dancs das erste überhaupt in seinem siebten Spiel für den EHCW. Mit dem 6:3, einem Powerplaytor viereinhalb Minuten vor Schluss, schob er ein zweites nach. Wenn die Kanadier treffen, dann hilft das natürlich. All diese Tore fielen auch, weil der EHCW diesmal im Slot präsent war und Zug aufs Tor entwickelte. «Daran haben wir im Training gearbeitet», betonte Antisin. Das Problem war bisher nur: Das klappte einmal, doch im nächsten Match schon wieder nicht mehr. Am Freitag waren die Winterthurer in der gegnerischen Zone viel zu kompliziert gewesen.

Stark im Boxplay

Wesentlich für den Sieg war auch, dass der EHCW diesmal ein starkes Boxplay hatte, trotz Maxime Montandons Powerplay-Treffer zum 2:2. Wichtig war das vor allem Schlussdrittel. Tim Wieser hatte sein Team mit dem 5:3 in der 43. Minute in greifbare Nähe des Sieges geschossen, aber die Schiedsrichter verteilten die Strafen in diesem giftig geführten Match ziemlich einseitig. Sechs Minuten lang war der EHCW alleine im letzten Drittel in Unterzahl, ehe er fünf Minuten vor Schluss erstmals Powerplay spielen durfte – und sich mit dem 6:3 dafür bedankte.